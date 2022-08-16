РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11560 посетителей онлайн
Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс Война
90 480 169

Взорвалась очередная российская авиабаза в Крыму - в Гвардейском под Симферополем, - росСМИ

обстріл,обстріл_лого

Над военной базой россиян в Гвардейском Симферопольского района Крыма виднеется черный дым.

Об этом сообщают местные жители, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское издание "Коммерсант".

По их словам, на территории военной авиабазы прогремело несколько взрывов.

Коммерсант пишет со ссылкой на источники, что сейчас россияне проверяют версию атаки на склад боеприпасов базы при помощи БПЛА.

Официально оккупанты еще не комментировали событие.

Читайте: Крымчане, прячьтесь в оборудованных местах или своих подвалах. Подготовьте нужные средства, - представитель президента Ташева

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, с утра 16 августа в районе оккупированного Джанкоя слышны взрывы – там детонирует российский склад боеприпасов. Из соседнего села эвакуировали 2 тыс. человек.

взрыв (6815) Крым (26427) Симферополь (658)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+117
Рекомендації від професіоналів

показать весь комментарий
16.08.2022 13:35 Ответить
+103
В Крым приехал диджей Хаймарс из Америки
В ближайшее время он проведет незабываемые зажигательные дискотеки на всех курортах полуострова.
показать весь комментарий
16.08.2022 13:35 Ответить
+92
Та й взагалі:
показать весь комментарий
16.08.2022 14:03 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Поціновувачам переглядів відео з вибухами в Криму - під кайфову музичку . Просто супер - .. https://t.me/AFUStratCom/5275 https://t.me/AFUStratCom/5275 .
показать весь комментарий
16.08.2022 13:50 Ответить
https://www.google.com.ua/maps/@45.1172465,34.0016895,4478m/data=!3m1!1e3?hl=uk
показать весь комментарий
16.08.2022 14:05 Ответить
показать весь комментарий
16.08.2022 13:50 Ответить
Гори, гори ясно, чтобы не погасло
показать весь комментарий
16.08.2022 23:26 Ответить
Какой чудесный и радостный день! Наши дорогие,самые лучшие на свете ВСУ вы просто волшебники! Низникий поклон вам,благодарность,уважение от всего сердца! Только на вас вся надежда,вы наша гордость!
показать весь комментарий
16.08.2022 13:51 Ответить
Я думаю, що це нарі ракети поцілили. Як того тижня, так і цього. А москальське ппо, це кака. На папері воно круте, а на ділі сміття. Ну може ще експортні варіанти норм, наприклад ті, що Туреччина закупила.
показать весь комментарий
16.08.2022 13:53 Ответить
на експорт, як правило, дають урізану трохи версію, тому там ще гірше.
показать весь комментарий
16.08.2022 22:10 Ответить
Турки би хрін лайно би купили.
показать весь комментарий
17.08.2022 03:07 Ответить
Мабуть орки приплатили.
показать весь комментарий
17.08.2022 06:12 Ответить
хлоп-хлоп 🔥🔥
показать весь комментарий
16.08.2022 13:53 Ответить
Українські хлопкороби нарощують виробництво бавовни.
показать весь комментарий
16.08.2022 13:58 Ответить
показать весь комментарий
16.08.2022 13:58 Ответить
Та й взагалі:
показать весь комментарий
16.08.2022 14:03 Ответить
А вдома цей орк ще від своєї Марії отримає - вона ж білу Ладу чекала.
показать весь комментарий
16.08.2022 14:36 Ответить
Крымская бавовна - она хуже наркоты, постоянно хочется еще и еще.
показать весь комментарий
16.08.2022 14:04 Ответить
ЗСУ кацапів може зустрічати сталлю, або цигарками для куріння в недозволених місцях
показать весь комментарий
16.08.2022 14:13 Ответить
блін, а чим же дістали піdарасів? бпла?
показать весь комментарий
16.08.2022 14:13 Ответить
Это кроме Джанкоя?
показать весь комментарий
16.08.2022 14:18 Ответить
ага
показать весь комментарий
16.08.2022 14:22 Ответить
Ванька-встанька, що таке?
показать весь комментарий
16.08.2022 14:19 Ответить
не день а свято якесь сьогодні,Бавовна за Бавовною та Бавовною поганяє)
показать весь комментарий
16.08.2022 14:22 Ответить
ще не вечір!
показать весь комментарий
16.08.2022 14:23 Ответить
ХлОпок.
показать весь комментарий
16.08.2022 14:22 Ответить
ага, только в множественном числе. вот такой

показать весь комментарий
16.08.2022 17:10 Ответить
А, так он чого кацапи знову поносять ракетами - бавовна в Криму! Так то не ми, нас там нєт.
показать весь комментарий
16.08.2022 14:24 Ответить
а шо такое , а кто это сделал
показать весь комментарий
16.08.2022 14:27 Ответить
Минимум 240 км от ближайшей подконтрольной нам точки.
Возможно, действительно дроны, раз ATACMS нам ссыкнули передавать, а "Гром-2" мы проектировали для чужого дяди и производить его для себя не имеем права?
показать весь комментарий
16.08.2022 14:29 Ответить
Атсасьонов сьогодні заї@еться ганяти по Криму з одноманітними коментами про бавовни.
показать весь комментарий
16.08.2022 14:30 Ответить
І знов «дим сигарет з ментолом»!
показать весь комментарий
16.08.2022 14:39 Ответить
Ну от, накінець то )) Дочекались ))
показать весь комментарий
16.08.2022 14:45 Ответить
Ще не повністю, але мрії починають збуватися.
показать весь комментарий
16.08.2022 15:33 Ответить
зійшов дух святий на цю землю!))
показать весь комментарий
16.08.2022 14:47 Ответить
скоріше рузьскій а не святий, і не дух , а душок
показать весь комментарий
16.08.2022 17:11 Ответить
Володька в ярости пьёт корвалол.
показать весь комментарий
16.08.2022 14:57 Ответить
Лучше б он выпил цианистый калий, все бы сразу стало на свои места!
показать весь комментарий
16.08.2022 15:16 Ответить
ти думаєш щось зміниться, кацапи раптом прозріють і зрозуміють, що вони на робили, та ніколи.
показать весь комментарий
17.08.2022 06:39 Ответить
после информации о Джанкое - в Гвардейском у поголоаья полопались пердячьи кишки
показать весь комментарий
16.08.2022 14:57 Ответить
А шо там "мамулічка нада свалівать атсюда" ?
Вже сваліла?
показать весь комментарий
16.08.2022 15:03 Ответить
показать весь комментарий
16.08.2022 15:04 Ответить
Всех туристов приглашаем в Крым. Очень горячие путевки, со взрывами!
Правда после сегодняшних взрывов, поезда идут только до Владиславовки.
Дальше - своим ходом, у кого как получится.
показать весь комментарий
16.08.2022 15:10 Ответить
вОнюшки, смоктати цигарки потрiбно тiльки в вiдведених мicцях.

Обережно там ))

збирайте манатки та кiздуйте дамой, на радниє сранi-рязанi, кацапсiни !


https://i.obozrevatel.com/news/2022/8/16/filestoragetemp-25.jpg?size=630x300
показать весь комментарий
16.08.2022 15:14 Ответить
.
показать весь комментарий
16.08.2022 15:21 Ответить
Это праздник какой-то!
показать весь комментарий
16.08.2022 15:14 Ответить
16 августа - Международный день Бавовны. С Праздником Вас, дорогие сограждане!
показать весь комментарий
16.08.2022 15:21 Ответить
. .
показать весь комментарий
16.08.2022 15:22 Ответить
Не знаю что курит Залужный, но "бычки" кидает как Бог!) (c)
показать весь комментарий
16.08.2022 22:44 Ответить
.
показать весь комментарий
16.08.2022 15:23 Ответить
так свалили же в новороссийск
показать весь комментарий
16.08.2022 17:12 Ответить
Droni kamikadze otrabatyvajet.Nebudu pisat bolse sto dumaju,ja ne arestovic
показать весь комментарий
16.08.2022 15:48 Ответить
Так от який ти пустунчик, Бич Божий ???
показать весь комментарий
16.08.2022 15:58 Ответить
Слава ВСУ! Больше бавовны, большой и разной.
показать весь комментарий
16.08.2022 16:04 Ответить
ПОДЯКА БАВОВНI:
показать весь комментарий
16.08.2022 16:19 Ответить
Слава ЗСУ!!! Слава нашим захисникам!! Слава нашим захисникам громадянам!!! Героям Слава! Смерть рашистським окупантам!!!
показать весь комментарий
16.08.2022 16:28 Ответить
Это какой то празник!
показать весь комментарий
16.08.2022 16:29 Ответить
Слава ЗСУ!
показать весь комментарий
16.08.2022 16:34 Ответить
Походу нам подогнали норм беспилотники)
показать весь комментарий
16.08.2022 16:37 Ответить
"https://t.me/BerezaJuice/18796 Вот так выглядел аэродром возле Sarabuz/ Гвардейское под Симферополем. Но это до хлопков. А теперь ждём фоточки после сбора урожая бавовны. )) " (телеграм Б.Берези)

"https://t.me/berezoview/18627 после «Бавовна» в Гвардейском. " (телеграм Т.Березовця) - це, видать, з телеграму Bellingcat: "https://gazeta.ua/articles/np/_vibuh-na-aviabazi-okupantiv-bellingcat-rozpovili-novi-podrobici/1106387 Вибух на авіабазі окупантів: Bellingcat розповіли нові подробиці " - На авіабазі російських загарбників у селищі Гвардійське в тимчасово окупованому Криму були літаки Су-24М і Су-25СМ. Про бомбардувальники і штурмовики на авіабазі, де сьогодні пролунали вибухи, повідомив розслідувач Bellingcat Христо Грозєв. Про це він написав у https://twitter.com/christogrozev/status/1559483340268371970 Twitter . "Він (аеродром) містив 12 літаків СУ-24М і 12 СУ-25СМ і входив до складу ВМФ Росії", - пише Грозєв.
показать весь комментарий
16.08.2022 16:48 Ответить
показать весь комментарий
16.08.2022 16:50 Ответить
Ну что же, уважаемые читатели и комментаторы Цензора - теперь прошу к ордену Бабы Ванги третьей степени за за предсказание 2-го мая потопления Байрактаром у острова Змеиного 7-го мая десантного катера типа «Серна», еще теперь и орден Бабы Ванги второй степени.




В Крыму есть цели "повкуснее" моста. Вангую - продолжение банкета по той же схеме еще в этом месяце состоится в Гвардейском 45.115072 33.972185, где базируется 37-й смешанный авиаполк кацмических войск лаптестана. Там может быть хороший урожай штурмовиков су-24 и фронтовых бомберов су-25
https://defence-ua.com/media/contentimages/e5162f626b157c33.jpg

показати весь коментар
Відповісти Видалити 9
показать весь комментарий
16.08.2022 17:51 Ответить
показать весь комментарий
16.08.2022 17:57 Ответить
В останні дні гарна тенденція : у кацапів скрізь підгорає.Давимо їх далі, не збавляємо темп,не даємо оркам очухатись,на хвилі фанатизму та адреналіну. Народ прикутий до інформації на фронті і такі новини дають нам віру та впевненість в силі ЗСУ! Дають нам впевненість в перемозі над орками!
показать весь комментарий
16.08.2022 20:11 Ответить
Сигареты виноваты
показать весь комментарий
16.08.2022 20:37 Ответить
Чим ближче день Незалежності України,тим більше вати горить.
показать весь комментарий
16.08.2022 21:34 Ответить
Страница 2 из 2
 
 