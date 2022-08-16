Взорвалась очередная российская авиабаза в Крыму - в Гвардейском под Симферополем, - росСМИ
Над военной базой россиян в Гвардейском Симферопольского района Крыма виднеется черный дым.
Об этом сообщают местные жители, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское издание "Коммерсант".
По их словам, на территории военной авиабазы прогремело несколько взрывов.
Коммерсант пишет со ссылкой на источники, что сейчас россияне проверяют версию атаки на склад боеприпасов базы при помощи БПЛА.
Официально оккупанты еще не комментировали событие.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, с утра 16 августа в районе оккупированного Джанкоя слышны взрывы – там детонирует российский склад боеприпасов. Из соседнего села эвакуировали 2 тыс. человек.
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Возможно, действительно дроны, раз ATACMS нам ссыкнули передавать, а "Гром-2" мы проектировали для чужого дяди и производить его для себя не имеем права?
Вже сваліла?
Правда после сегодняшних взрывов, поезда идут только до Владиславовки.
Дальше - своим ходом, у кого как получится.
Обережно там ))
збирайте манатки та кiздуйте дамой, на радниє сранi-рязанi, кацапсiни !
https://i.obozrevatel.com/news/2022/8/16/filestoragetemp-25.jpg?size=630x300
"https://t.me/berezoview/18627 после «Бавовна» в Гвардейском. " (телеграм Т.Березовця) - це, видать, з телеграму Bellingcat: "https://gazeta.ua/articles/np/_vibuh-na-aviabazi-okupantiv-bellingcat-rozpovili-novi-podrobici/1106387 Вибух на авіабазі окупантів: Bellingcat розповіли нові подробиці " - На авіабазі російських загарбників у селищі Гвардійське в тимчасово окупованому Криму були літаки Су-24М і Су-25СМ. Про бомбардувальники і штурмовики на авіабазі, де сьогодні пролунали вибухи, повідомив розслідувач Bellingcat Христо Грозєв. Про це він написав у https://twitter.com/christogrozev/status/1559483340268371970 Twitter . "Він (аеродром) містив 12 літаків СУ-24М і 12 СУ-25СМ і входив до складу ВМФ Росії", - пише Грозєв.
В Крыму есть цели "повкуснее" моста. Вангую - продолжение банкета по той же схеме еще в этом месяце состоится в Гвардейском 45.115072 33.972185, где базируется 37-й смешанный авиаполк кацмических войск лаптестана. Там может быть хороший урожай штурмовиков су-24 и фронтовых бомберов су-25
https://defence-ua.com/media/contentimages/e5162f626b157c33.jpg
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