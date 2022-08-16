Взорвалась очередная российская авиабаза в Крыму - в Гвардейском под Симферополем, - росСМИ

Над военной базой россиян в Гвардейском Симферопольского района Крыма виднеется черный дым.

Об этом сообщают местные жители, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское издание "Коммерсант".

По их словам, на территории военной авиабазы прогремело несколько взрывов.

Коммерсант пишет со ссылкой на источники, что сейчас россияне проверяют версию атаки на склад боеприпасов базы при помощи БПЛА.

Официально оккупанты еще не комментировали событие.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, с утра 16 августа в районе оккупированного Джанкоя слышны взрывы – там детонирует российский склад боеприпасов. Из соседнего села эвакуировали 2 тыс. человек.