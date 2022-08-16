Воздушные силы ВСУ о взрывах вблизи Джанкоя: "Не соблюдают меры пожарной безопасности, но всю Украину это радует"
В Вооруженных силах Украины считают взрывы в Джанкойском районе временно оккупированного Крыма "несоблюдением правил противопожарной безопасности".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на слова спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната на брифинге 16 августа.
"Есть официальная позиция украинского правительства, высшего военного руководства… Противник не умеет пользоваться мерами пожарной безопасности. Но всю Украину это радует. Джанкой — это еще один аэродром, где противник сосредоточил ударные вертолеты и другую технику. Судя по видео, которое появилось в открытых источниках, мы видим детонацию боекомплекта… Надеемся, что таким образом противник избавится от техники и личного летного состава (как произошло в Саках)…".
По словам Игната, о потерях россиян еще рано говорить, но он высказал предположение, что у украинской разведки уже есть некоторые данные, которые не будут обнародованы. В то же время обычно через некоторое время появляются и спутниковые снимки с места происшествия, добавил представитель ВС.
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-- "Ватру"...
-- А як не стане "Ватри", що палитимете?
-- "Верховину"...
-- А як "Верхвини не стане, що палитимете?
-- Сільраду...
-- А так, маєте діду рацію.
-- Не маю рації, рацію має кум Петро, а я маю кулемета...
А сейчас зачем? Или только паРаша умеет в "гибридную войну", а мы обязаны честно признаваться во всём?
Американцы нам ничего не передавали, мы всё купили в военторге. А мы по Крыму не ударяли, это кацапы сами обстреливают свои объекты. Такая вот современная информационная и гибридная война.
Я убеждён, что все бавовны - не случайны, а кто, чем и как - до фонаря. Пусть хоть ракеты, хоть беспилотники, хоть диверсия - главное, чтобы это привело к нашей победе и возврату к границам 31.12.2013.
Гибридная агрессия - гибридный ответ.
всё *********** на тему "настамнет, это вас таксисты с нянечками ******"