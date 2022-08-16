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Новости Война
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Воздушные силы ВСУ о взрывах вблизи Джанкоя: "Не соблюдают меры пожарной безопасности, но всю Украину это радует"

джанкой

В Вооруженных силах Украины считают взрывы в Джанкойском районе временно оккупированного Крыма "несоблюдением правил противопожарной безопасности".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на слова спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната на брифинге 16 августа.

"Есть официальная позиция украинского правительства, высшего военного руководства… Противник не умеет пользоваться мерами пожарной безопасности. Но всю Украину это радует. Джанкой — это еще один аэродром, где противник сосредоточил ударные вертолеты и другую технику. Судя по видео, которое появилось в открытых источниках, мы видим детонацию боекомплекта… Надеемся, что таким образом противник избавится от техники и личного летного состава (как произошло в Саках)…".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минобороны РФ о взрывах в Джанкое: "В результате диверсии пострадал склад военного назначения"

По словам Игната, о потерях россиян еще рано говорить, но он высказал предположение, что у украинской разведки уже есть некоторые данные, которые не будут обнародованы. В то же время обычно через некоторое время появляются и спутниковые снимки с места происшествия, добавил представитель ВС.

Джанкой (83) Воздушные силы (2435) Игнат Юрий (616)


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Топ комментарии
+13
Слава ЗСУ!
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16.08.2022 13:48 Ответить
+13
Прямо как в старом анекдоте : Зустричаються на волинi два вуйки один одного питає : Що пан палить ? Пан палить сiлраду
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16.08.2022 13:52 Ответить
+8
Просто сльози ,зараз заважають мені говорити
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16.08.2022 14:16 Ответить
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Слава ЗСУ!
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16.08.2022 13:48 Ответить
👌
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16.08.2022 13:49 Ответить
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16.08.2022 13:50 Ответить
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16.08.2022 13:52 Ответить
Прямо как в старом анекдоте : Зустричаються на волинi два вуйки один одного питає : Що пан палить ? Пан палить сiлраду
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16.08.2022 13:52 Ответить
-- Діду, що палите?
-- "Ватру"...
-- А як не стане "Ватри", що палитимете?
-- "Верховину"...
-- А як "Верхвини не стане, що палитимете?
-- Сільраду...
-- А так, маєте діду рацію.
-- Не маю рації, рацію має кум Петро, а я маю кулемета...
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16.08.2022 16:26 Ответить
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16.08.2022 14:01 Ответить
А почему мы стесняемся признаться? С гордостью сказать: да, это мы! Еще можно как-то понять, почему мы не признаемся, что это мы устраиваем взрывы где-нибудь в Зябровке или под Ростовом, но Крым - это же Украина!
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16.08.2022 14:10 Ответить
Для того, чтобы не палить как, чем и кем.
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16.08.2022 14:18 Ответить
А подраконить кацапов - святое же дело!
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16.08.2022 14:18 Ответить
На мій погляд тролінг значно образливіше для москалів за визнання вдалой діверсії...
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16.08.2022 14:21 Ответить
"Признаться" можно после победы.

А сейчас зачем? Или только паРаша умеет в "гибридную войну", а мы обязаны честно признаваться во всём?
Американцы нам ничего не передавали, мы всё купили в военторге. А мы по Крыму не ударяли, это кацапы сами обстреливают свои объекты. Такая вот современная информационная и гибридная война.

Я убеждён, что все бавовны - не случайны, а кто, чем и как - до фонаря. Пусть хоть ракеты, хоть беспилотники, хоть диверсия - главное, чтобы это привело к нашей победе и возврату к границам 31.12.2013.
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16.08.2022 14:36 Ответить
ттому що ихтамнет в любом военторге
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16.08.2022 15:08 Ответить
В чём признаться..?
Гибридная агрессия - гибридный ответ.
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16.08.2022 16:27 Ответить
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16.08.2022 16:36 Ответить
а это гандоны признавались 8 лет в Донбасе?
всё *********** на тему "настамнет, это вас таксисты с нянечками ******"
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16.08.2022 21:31 Ответить
Просто сльози ,зараз заважають мені говорити
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16.08.2022 14:16 Ответить
радості чи сміху ?
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16.08.2022 21:32 Ответить
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16.08.2022 14:18 Ответить
Уроды весь Крым испоганили своим оружием, ничего не умеют делать только разрушать, отжимать и убивать.
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16.08.2022 14:26 Ответить
это севернаяКорея за то шо шойгу не назвал скнр дружественной страной и вообще не назвал страной
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16.08.2022 14:32 Ответить
Раша назвала вибух-диверсія. Постраждали дві людини. Один-осколкові поранення, другого придавило стіною в районі вибуху. Обоє живі
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16.08.2022 15:30 Ответить
тобто вони визнаються, що в мілітаризованому Криму, фактично військовій базі, бігають диверсанти, а на іншій базі так взагалі само вибухає..? Зайвохромосомні можуть почати про щось здогадуватись про "другу армію у світі"
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16.08.2022 16:29 Ответить
Диверсія, це потайливі, ретельно підготовлені спеціальні заходи. Диверсії можуть проводиться проти першої, другої, десятої армії світу. В Іраку, після вбивства Сулеймані, було більше 10 диверсій на військових об'єктах США, на одному загинуло близько 80 осіб, а диверсія проти суперсекретного літака в Афгані, де з 79 осіб 20 загинули, а інші потрапили в полон до талібів. А пам'ятаєш скільки складів зі снарядами в Україні підірвали, років п'ять тому?
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16.08.2022 16:56 Ответить
В них що начальник по пожарной бєзопасності нє проводє заняття с лічним составом,скільки йолопам казати - нє можна курити в нєвстанолєнному міці.
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16.08.2022 21:05 Ответить
 
 