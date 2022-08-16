Рада поддержала предоставление одноразовой денежной выплаты в случае инвалидности или смерти из-за войны

В частности, в законе речь идет о журналистах, которые получили ранения во время выполнения своих обязанностей в период действия военного положения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет в телеграм-канале нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Принято за основу – 267.

Речь идет о лицах, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, работников объектов критической инфраструктуры и журналистов, которые получили ранения во время выполнения своих обязанностей в период действия военного положения.

- установление I группы инвалидности – в размере 800 000 гривен;

- установление II группы инвалидности – в размере 500 000 гривен;

- установление III группы инвалидности – в размере 200 000 гривен;

- потеря трудоспособности без установления инвалидности, наступившей вследствие ранения (контузии, травмы) – в размере 100 000 гривен;

- гибель (смерти) – в размере 1 000 000 гривен;

Источником финансирования указанных выплат будет являться резервный фонд государственного бюджета.

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