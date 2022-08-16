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Новости Война
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Рада поддержала предоставление одноразовой денежной выплаты в случае инвалидности или смерти из-за войны

гончаренко

В частности, в законе речь идет о журналистах, которые получили ранения во время выполнения своих обязанностей в период действия военного положения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет в телеграм-канале нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Принято за основу – 267.

Речь идет о лицах, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, работников объектов критической инфраструктуры и журналистов, которые получили ранения во время выполнения своих обязанностей в период действия военного положения.

- установление I группы инвалидности – в размере 800 000 гривен;
- установление II группы инвалидности – в размере 500 000 гривен;
- установление III группы инвалидности – в размере 200 000 гривен;
- потеря трудоспособности без установления инвалидности, наступившей вследствие ранения (контузии, травмы) – в размере 100 000 гривен;
- гибель (смерти) – в размере 1 000 000 гривен;

Источником финансирования указанных выплат будет являться резервный фонд государственного бюджета.

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ВР (29288) выплаты (661) помощь (7882) Гончаренко (535)


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Молодец гончяренко. про людей турбується. такого в президенти
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16.08.2022 14:12 Ответить
А остальные граждане какието не такие?
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16.08.2022 14:29 Ответить
Теперь все мэри и депутаты местного уровня станут сразу контуженными и инвалидами всех трёх групп.
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16.08.2022 14:32 Ответить
Не смішіть, воїнам які захищають нас нічого не видають…1000 і 1 причина, без рук і ніг сидять в частинах після госпіталів. А їх обіцянками кормлять…тьфу. Ганьба **********
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16.08.2022 14:38 Ответить
За загиблого Воїна рідним не виплачують належні суми,зато собі придумують всякі фокуси!
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16.08.2022 14:43 Ответить
Значить і цим не будуть платити зразу. Отримати підтвердження інвалідності тим більше зараз під час війни це буде дуже дороге задоволення бо є причини... Тому різниці особо не буде.
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16.08.2022 15:55 Ответить
сначала выдавать нужно воинам, а с гражданскими нужно выяснять где и когда.
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16.08.2022 14:56 Ответить
Гоша журнализД,
а Петро репортер
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16.08.2022 18:35 Ответить
 
 