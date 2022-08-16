Рада приняла решение относительно корректировщиков огня: до суда под залог не будут выпускать
Верховная Рада изменила процедуру меры пресечения для корректировщиков вражеского огня - теперь их не будут выпускать под залог.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграме народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк.
"Теперь невозможно выйти под залог до суда", – отметил нардеп.
Он сообщил, что правка к законопроекту №7431 была принята народными избранниками в целом.
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+26 Вася Шевченко #371210
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+19 Yevhen Yasiura #479919
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на шостому місяці
раніше було не на часі???
І вот ***** нам такі судді? Та влада , яка нічого з цим не робить.
Де це бачено, щоб за вбивство, зраду, роботу на окупанта 5 років лавали, а за вкрадену у депутата Теслу 12!?
Найкращим варіантом було в взагалі цілком скасувати ВЕСЬ кодекс імені Портнова і повернутися до старого кодексу і його вже доробляти.
Може, і за пожиттєве з конфіскацією вартувало проголосувати, до купи?
Тобто весь цей час самі жахливі для держави злочинці мали можливість безкарно діяти?
Ці старі закони або вороги писали, або ідіоти які не розуміють, що існує тільки два смертельні злочини це несплата податків і війна проти держави в тому числі пособництво тим хто її веде. Все решта це не злочини з точки зору держави взагалі.
Згідно із пояснювальною запискою, закон встановлює, що під час дії воєнного стану до військовослужбовців, які підозрюються або обвинувачуються у вчиненні злочинів, передбачених статтями 402-408, 410, 420-425, 427, 431-433 Кримінального кодексу України, застосовується виключно запобіжний захід - тримання під вартою.
Зокрема, йдеться про:
непокору (стаття 402);
невиконання наказу (стаття 403);
опір начальникові або примушування його до порушення службових обов'язків (стаття 404);
погроза або насильство щодо начальника (стаття 405);
порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності відносин підлеглості (стаття 406);
самовільне залишення військової частини або місця служби (стаття 407);дезертирство (стаття 408);
викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого військового майна, а також заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем (стаття 410);
порушення правил несення бойового чергування (стаття 420);
порушення статутних правил внутрішньої служби (стаття 421);
розголошення відомостей військового характеру, що становлять державну таємницю, або втрата документів чи матеріалів, що містять такі відомості (стаття 422);
недбале ставлення до військової служби (стаття 425);
здача або залишення ворогові засобів ведення війни (стаття 427);
злочинні дії військовослужбовця, який перебуває в полоні (стаття 431);
мародерство (стаття 432);насильство над населенням у районі воєнних дій (стаття 433).