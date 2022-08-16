От США мы получили оружие, которое даже не могли купить в начале войны, - Зеленский
Благодаря США Украина получила такое оружие, которое еще до начала российского вторжения в страну не могла даже закупить.
Об этом президент Владимир Зеленский сказал в интервью The Washington Post, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Сегодня я могу только быть благодарным США за то, что у нас есть. Но надо четко понимать, что у нас всегда было оружие советских времен. У нас никогда не было оружия НАТО. Минимум, который мы имели с 2014 года, на мой взгляд, недостаточен. Серьёзные силы, которые нам нужны, как HIMARS, который мы все сейчас видим, или 155-миллиметровая артиллерия - я уже не говорю о танках и авиации - у нас этого не было, и не было возможности купить. Единственное, о чем мы (ранее. - Ред.) договорились, это военные беспилотники, "Байрактары" и т.д. Однако при всем уважении с беспилотниками нельзя вести войну", - сказал он.
Глава государства добавил, что с начала полномасштабного вторжения России он просил лишь закрыть небо над Украиной, потому что если бы небо было закрыто, в стране не было бы всех этих смертей.
"И мы предлагали альтернативу закрытому небу: передачу нескольких самолетов. И, я думаю, с этим не было никаких проблем, потому что мы предоставили адреса, где были все эти самолеты. Но у нас никогда не было такой возможности закрыть небо. Даже сейчас мы говорим о том, что было до войны, что было в 2014 году, но какой смысл, если даже сегодня, когда идет эта война, у нас нет возможности закрыть и защитить небо", - отметил Зеленский.
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-Буча, Харьков, Марик....
Закінчилась російсько-українська війна Полонених ведуть по вулицях Києва Дивляться вони - а на каштанах тіла з виряченими очима і висолопленими язиками , висять Один з острахом питає:
- Ета что - "русскаязичниє"?
- Ні! Робить нам нема чого - любителів «русскава мира» вішать! То вас чекали та готувалися "заглянуть в глаза Путіну" і вилизать йому сраку! Не дочекалися та з горя повісилися … Тепер вас зустрічають!
А теперь оно вдячне, если бы не американцы и бриты нам бы хана было
Тому купляли бітум, але від асфальту рашисти не дохнуть чомусь.
Слили третий в мире ядерный арсенал, слили стратегические бомбардировщики с ракетами дальностью 2500 км.
А теперь оказывается, что нечем воевать и для ударов на расстояние вшивых 300 км нужно биться головой о стену, безнадёжно выпрашивая ATACMS.
Это 13,5 миллионов повторяли за пуйлом "кто угодно,кроме Порошенко!"
Получили кого угодно вместо президента!
Названий у этого "кого угодно" хавтит на 4 листа А4 стандартным шрифтом,и все не хвалебные.
І що ж ця нікчема робила з 2019 по 2022 рік, щоб було достатньо?
Забирала гроші в ЗСУ на "велике крадівництво" та два роки провалювала оборонзаказ.
Спас Николаев,хотел зачистить Херсон,но его зезидент забрал оттуда,ибо нефик без приказа писюниста! Это вредно для рейтинга
https://youtu.be/RXcYcBv0rfg?t=2034
Если же этого не произойдет, то стоимость остатков поступившей по ленд-лизу в Украину военной техники будет оформлена как межгосударственный кредит на закупку вооружений.
Подробнее читайте: https://ispace.news/economics/lend-liz-2022-cto-polucit-ukraina/
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Так получили или купили, зеленый недоклован?
купити зброю
перед початком , так званої спецопераціі , так як все бабло пішло в оффшори , через велике крадівництво %%!
Вперше Зе не збрехав
Гаубиці М777 Байден пропонував купити під час йхнього рандеву в Овальному кабінеті.
Думаю, що дідьо Джо якось знайде спосіб та слова
И к тому же это не твоя заслуга.