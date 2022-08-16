От США мы получили оружие, которое даже не могли купить в начале войны, - Зеленский

Благодаря США Украина получила такое оружие, которое еще до начала российского вторжения в страну не могла даже закупить.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал в интервью The Washington Post, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня я могу только быть благодарным США за то, что у нас есть. Но надо четко понимать, что у нас всегда было оружие советских времен. У нас никогда не было оружия НАТО. Минимум, который мы имели с 2014 года, на мой взгляд, недостаточен. Серьёзные силы, которые нам нужны, как HIMARS, который мы все сейчас видим, или 155-миллиметровая артиллерия - я уже не говорю о танках и авиации - у нас этого не было, и не было возможности купить. Единственное, о чем мы (ранее. - Ред.) договорились, это военные беспилотники, "Байрактары" и т.д. Однако при всем уважении с беспилотниками нельзя вести войну", - сказал он.

Глава государства добавил, что с начала полномасштабного вторжения России он просил лишь закрыть небо над Украиной, потому что если бы небо было закрыто, в стране не было бы всех этих смертей.

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"И мы предлагали альтернативу закрытому небу: передачу нескольких самолетов. И, я думаю, с этим не было никаких проблем, потому что мы предоставили адреса, где были все эти самолеты. Но у нас никогда не было такой возможности закрыть небо. Даже сейчас мы говорим о том, что было до войны, что было в 2014 году, но какой смысл, если даже сегодня, когда идет эта война, у нас нет возможности закрыть и защитить небо", - отметил Зеленский.