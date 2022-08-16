В Курской области украинские диверсанты взорвали опоры ЛЭП и железную дорогу, - ФСБ и росСМИ. ФОТО

Федеральная служба безопасности России сообщила, что диверсанты за август взорвали 6 опор линий электропередач, что якобы повлекло за собой нарушение в работе Курской АЭС. Местные СМИ также сообщают о подрыве железной дороги.

Об этом Цензор.НЕТ пишет со ссылкой на РосСМИ.

"4, 9 и 12 августа 2022 г. в Курчатовском районе Курской области украинскими диверсионными группами совершены подрывы шести опор высоковольтных линий электропередач (110, 330 и 750 кВ), через которые Курской АЭС осуществляется энергоснабжение объектов промышленности, транспорта, жизнеобеспечения, социально население как региона, так и соседних субъектов страны", – заявили ФСБ.

Россияне утверждают, что действия диверсантов привели к нарушению технологического процесса функционирования АЭС.

Следственный комитет РФ возбудил дела по статье "теракт".

В ФСБ отметили, что "производят розыск преступников и их возможных сообщников", а охрану АЭС усилили.

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Курские СМИ также утверждают, что неизвестные взорвали часть железной дороги, по которой ходят грузовые поезда. Повреждение заметил обходчик. Посмотреть на поврежденные рельсы съехалось более десятка разных полицейских и специалистов.

По словам следователей, кто-то заложил взрывное устройство весом около 200 граммов в тротиловом эквиваленте под рельс и совершил подрыв.

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Полиция прошлась по окрестным селам и поговорила с жителями, но никто из местных ничего подозрительного не заметил.