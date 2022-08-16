По дороге на Кинбурнскую косу на взрывчатке взорвалась гражданская легковушка, два человека погибли, один человек - ранен, - ОВА

На Херсонщине в результате взрыва погибли два человека.

Об этом сообщается на странице Херсонской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, 15 августа по дороге на Кинбурнскую косу автомобиль взорвался на мине. В результате взрыва на месте от полученных травм погибли водитель автомобиля и пассажирка – учительница начальных классов Геройского лицея. Еще один пассажир получил травмы и ожоги тела.

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Ранее сообщалось, что в Херсонской области оккупанты продолжают проводить обыски - людей останавливают на улице или проникают в их дома. Россияне могут похитить и вывезти херсонцев в неизвестном направлении даже за украинскую символику.