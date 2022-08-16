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Новости Война
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По дороге на Кинбурнскую косу на взрывчатке взорвалась гражданская легковушка, два человека погибли, один человек - ранен, - ОВА

кінбурська

На Херсонщине в результате взрыва погибли два человека.

Об этом сообщается на странице Херсонской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, 15 августа по дороге на Кинбурнскую косу автомобиль взорвался на мине. В результате взрыва на месте от полученных травм погибли водитель автомобиля и пассажирка – учительница начальных классов Геройского лицея. Еще один пассажир получил травмы и ожоги тела.

Читайте: На Херсонщине в пыточной содержатся 60-70 херсонцев, среди них мэр Херсона Колыхаев, - Трошин

Ранее сообщалось, что в Херсонской области оккупанты продолжают проводить обыски - людей останавливают на улице или проникают в их дома. Россияне могут похитить и вывезти херсонцев в неизвестном направлении даже за украинскую символику.

армия РФ (19725) взрыв (6815) минирование (1446) оккупация (10202) Херсонская область (4904)


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Топ комментарии
+7
проблема Его. для частини людей. осінню ж перед колегами треба обов'язково розповісти усний твір на тему "как я незабываемо провел(а) лето"
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16.08.2022 15:44 Ответить
+5
Невже не можна цьогоріч відмовитися від моря ?
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16.08.2022 15:39 Ответить
+4
Тим більш, що вона окупована...
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16.08.2022 15:54 Ответить
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Что взять с Кулебы? Это одна из зеленожопых обезьян, типа Агрохимии Чи Чи или Коли Каклеты!
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16.08.2022 15:48 Ответить
Невже не можна цьогоріч відмовитися від моря ?
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16.08.2022 15:39 Ответить
проблема Его. для частини людей. осінню ж перед колегами треба обов'язково розповісти усний твір на тему "как я незабываемо провел(а) лето"
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16.08.2022 15:44 Ответить
Тим більш, що вона окупована...
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16.08.2022 15:54 Ответить
Хоча б у окупації.
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16.08.2022 16:13 Ответить
З тексту зрозуміло,що загинули місцеві люди .
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16.08.2022 16:33 Ответить
Кнбурн -українські мальдіви- від херсонщини до очаківщини практично під контролеи орків раші. Можна вважати також, що все ж є якийсь контроль артою ЗСУ з берегів дніпробугського лиману. Люди які залишились на кінбурні, а евакуватися звідти практично було не можливо, живуть у пеклі. Немає доступу ні до чого (продукти,медикаменти, паливо для двигунів, єлектрика). Постійно горять унікальні ліси кінбурна, і навряд чи вони востановляться, гинуть тварини, дикі коні та інші. Рашисти захоплюють місцевих, катують, забираюьб авто, тримають в зінданах. З кінбурна велись обстріли рсзо по Очакову та прилеглих селах .
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16.08.2022 18:52 Ответить
Ось тут є відео з того пекла https://nnovosti.info/articles/okupanti_znischujut_zapovidnu_kinburnsku_kosu_more_vzdovzh_uzberezhzhja_vkrito_popelom_i_zgoriloju_koroju_derev_video-1126.html?fbclid=*********************************-hyxUvNF7oJ_2Kdf4eNokuwPi2ng
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16.08.2022 18:55 Ответить
Щоб розуміли звідки ті "мальдіви"
-"Я виросла у бабулі на Кінбурській косі в Покровських Хуторах. Я пам'ятаю усіх місцевих які насаджували ці ліси...Я кожен рік приходжу на цвинтар до бабулі і обов'язково роблю обхід і з усіма хто там похований і кого знала з дитинства, здороваюсь... у мене там спадок який надала мені бабуля... я люблю цю місцину для мене коса це моя друга батьківщина... серце болить за Кінбурн перлину Чорного моря..." https://www.facebook.com/groups/ochakovofficial/permalink/1340773749782146/ https://www.facebook.com/groups/ochakovofficial/permalink/1340773749782146/

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16.08.2022 19:04 Ответить
 
 