По дороге на Кинбурнскую косу на взрывчатке взорвалась гражданская легковушка, два человека погибли, один человек - ранен, - ОВА
На Херсонщине в результате взрыва погибли два человека.
Об этом сообщается на странице Херсонской ОВА, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, 15 августа по дороге на Кинбурнскую косу автомобиль взорвался на мине. В результате взрыва на месте от полученных травм погибли водитель автомобиля и пассажирка – учительница начальных классов Геройского лицея. Еще один пассажир получил травмы и ожоги тела.
Ранее сообщалось, что в Херсонской области оккупанты продолжают проводить обыски - людей останавливают на улице или проникают в их дома. Россияне могут похитить и вывезти херсонцев в неизвестном направлении даже за украинскую символику.
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-"Я виросла у бабулі на Кінбурській косі в Покровських Хуторах. Я пам'ятаю усіх місцевих які насаджували ці ліси...Я кожен рік приходжу на цвинтар до бабулі і обов'язково роблю обхід і з усіма хто там похований і кого знала з дитинства, здороваюсь... у мене там спадок який надала мені бабуля... я люблю цю місцину для мене коса це моя друга батьківщина... серце болить за Кінбурн перлину Чорного моря..." https://www.facebook.com/groups/ochakovofficial/permalink/1340773749782146/ https://www.facebook.com/groups/ochakovofficial/permalink/1340773749782146/