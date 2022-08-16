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Новости Война
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В Херсонской области оккупанты захватили в плен руководителя коммунального предприятия и волонтера, - ОВА

полон,викрадення

В Херсонской области оккупанты берут в плен гражданских.

Об этом сообщается на странице Херсонской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

Как говорится в сообщении, в Херсоне российские военные захватили в плен местного волонтера. Женщину забрали из дома, где оккупанты провели незаконный обыск. В настоящее время местонахождение херсонки неизвестно.

Кроме того, в Каховском районе вооруженные российские военные захватили в плен руководителя коммунального предприятия. Сейчас местонахождение мужчины неизвестно.

Также в Херсоне оккупанты оказывали давление на руководителей и работников одной из строительных компаний. Людям угрожали оружием и лишением свободы, требовали выполнять требования "новой власти" и "зарегистрировать" все имущество и бизнес по российским требованиям.

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Автор: 

армия РФ (19746) оккупация (10203) похищение (1690) Херсонская область (4910)


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У орків там що, нікому сміття прибирати????
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16.08.2022 15:59 Ответить
Боже, поможи
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16.08.2022 16:12 Ответить
Гражданских в плен не берут. А этих заложников можно обменять на кремлевскую консерву Верещук+ ее зеленый зонтик!
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16.08.2022 16:14 Ответить
 
 