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Новости Война
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Российская ДРГ пыталась зайти в тыл украинским силам возле Осокоровки, - ОК "Південь"

південь

Российские войска пытались заслать ДРГ, чтобы атаковать украинские позиции с тыла.

Об этом сообщается на странице Оперативного командования "Південь", передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, российские оккупанты продолжают вести боевые действия по занимаемому рубежу обороны без изменений состава и положения. Под покровом ночи диверсионно-разведывательная группа противника предприняла попытку прохода в тыл украинских войск вблизи Осокоровки. После стрелкового боя вражеская ДРГ отошла назад. Утраты неприятеля уточняются.

Кроме того, в тактике действий враг продолжает применять авиационные и ракетно-артиллерийские удары. Ночью российский вертолет атаковал украинские позиции вдоль линии столкновения. Потерь нет.

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уничтожение (7288) атака (405) ВСУ (6702) Херсонская область (4904)


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То в них жрачка скінчилася, бо мости розбили та не везуть нічого.
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16.08.2022 16:05 Ответить
Кучка у...ов получила п..лей от украинских козаков
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16.08.2022 16:07 Ответить
Просто получили пи@ды. Так и пишите.
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16.08.2022 16:10 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим зихисникам
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16.08.2022 16:14 Ответить
намагалася зайти в тил, а отримала бій у власну жопу.
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16.08.2022 16:15 Ответить
"ДРГ намагалася зайти в тил ...."
Ортодоксальные кацапские 3,14дарасы только так и ходят !
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16.08.2022 16:16 Ответить
Можливо то придорожній Кавун винуватець - тендітна орківська дупа відчула свербіж.
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16.08.2022 18:04 Ответить
 
 