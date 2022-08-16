Российская ДРГ пыталась зайти в тыл украинским силам возле Осокоровки, - ОК "Південь"

Российские войска пытались заслать ДРГ, чтобы атаковать украинские позиции с тыла.

Об этом сообщается на странице Оперативного командования "Південь", передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, российские оккупанты продолжают вести боевые действия по занимаемому рубежу обороны без изменений состава и положения. Под покровом ночи диверсионно-разведывательная группа противника предприняла попытку прохода в тыл украинских войск вблизи Осокоровки. После стрелкового боя вражеская ДРГ отошла назад. Утраты неприятеля уточняются.

Кроме того, в тактике действий враг продолжает применять авиационные и ракетно-артиллерийские удары. Ночью российский вертолет атаковал украинские позиции вдоль линии столкновения. Потерь нет.

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