Если бы власти предупредили украинцев о предстоящем вторжении РФ еще в октябре - Украина продержалась бы три дня, - Зеленский

С начала полномасштабного вторжения России Украина ежемесячно теряет от $5 до $7 млрд. Страна не выдержала бы таких расходов, если бы широкая общественность узнала о планах РФ еще в октябре.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал в интервью The Washington Post, сообщает Цензор.НЕТ.

"Если бы мы об этом (планах России на полномасштабное вторжение. – Ред.) сообщили – а этого хотели некоторые люди, которых я не буду называть, – тогда я бы терял 7 миллиардов долларов в месяц, начиная с октября прошлого года, и на момент, когда россияне напали, они нас захватили бы за три дня", - сказал он.

По словам Зеленского, молчание властей о планах россиян позволило избежать массовой эмиграции и в целом удержать страну.

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"Если бы это произошло, то в октябре – не дай Бог, в отопительный сезон – ничего бы не осталось. Нашего правительства не было бы, я уверен на 100 процентов. Ну, забудьте о нас. Была бы политическая война внутри страны, потому что мы не удержались бы на 5-7 миллиардов долларов в месяц. У нас не было серьезных финансовых программ. На созданном россиянами рынке был дефицит энергоносителей. Нам не хватало энергетических ресурсов. Мы бы не смогли выйти из этой ситуации, и в стране был бы хаос", – сказал он.

Зеленский добавил, что если государство еще может справиться с хаосом в военное время, не факт, что это удалось бы в мирное.

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"Одно дело, когда хаос контролируемый в военное время – ты управляешь государством по-другому. Вы можете открыть границу, закрыть границу, атаковать, отступать, защищаться. Вы можете взять под контроль свою инфраструктуру. Другая ситуация, когда у вас нет военной ситуации или чрезвычайного режима, а у вас есть государство, которым руководит огромное количество разных чиновников и институций. А минус 7 миллиардов долларов в месяц даже без оружия – это уже большая война для нашей страны", - сказал он.

Зеленский также отметил, что весь декабрь, январь и февраль украинцы выводили деньги из экономики. Власть при этом, по его словам, не ограничивала эту возможность, уважая экономическую свободу людей.