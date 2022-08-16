Прежде чем вводить налог на импорт, надо оценить все риски, - глава Минфина Марченко

Введение налога для импортеров на покупку валюты является достаточно непростым и спорным решением, поэтому в Минфине не готовы сказать, что эта идея готова для реализации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью РБК-Украина заявил министр финансов Сергей Марченко.

"Есть модель, которую мы сейчас обсуждаем, но пока что я хочу, собственно, оценить риски, в том числе для экономики страны. И потом думать, стоит ли его (налог, - ред.) вводить вообще", - сказал министр.

В то же время он отметил, что надо вернуть на довоенный уровень некоторые из ранее отмененных налогов и введенных налоговых преференций - в частности, Марченко выступает о возвращении налогообложения на топливо.

"Как показала практика, очень легко уменьшать налоги, и вообще их убирать. Но очень трудно возвращать их обратно", - отметил чиновник.

Как известно, Кабмин разработал законопроект о введение налога в 10% на покупку валюты для импортных закупок. Против этого решения выступают как народные депутаты из Налогового комитета, так и бизнес-ассоциации. Так, в Европейской Бизнес Ассоциации заявили, что от введения этого налога пострадает как украинский бизнес, продукция которого потеряет конкурентоспособность на мировом рынке, так и население, которому придется платить больше за товары и услуги.

В свою очередь член президиума Совета Федерации работодателей Украины Александр Соколовский заявил, что "импортный" налог обрушит экономику, приведет к уничтожению отечественной промышленности, а также к росту цен и объемов контрабанды.