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Прежде чем вводить налог на импорт, надо оценить все риски, - глава Минфина Марченко

експорт,імпорт

 Введение налога для импортеров на покупку валюты является достаточно непростым и спорным решением, поэтому в Минфине не готовы сказать, что эта идея готова для реализации.

 Как информирует Цензор.НЕТ,  об этом в интервью РБК-Украина заявил министр финансов Сергей Марченко.

"Есть модель, которую мы сейчас обсуждаем, но пока что я хочу, собственно, оценить риски, в том числе для экономики страны. И потом думать, стоит ли его (налог, - ред.) вводить вообще", - сказал министр.

В то же время он отметил, что надо вернуть на довоенный уровень некоторые из ранее отмененных налогов и введенных налоговых преференций - в частности, Марченко выступает о возвращении налогообложения на топливо.

"Как показала практика, очень легко уменьшать налоги, и вообще их убирать. Но очень трудно возвращать их обратно", - отметил чиновник.

Как известно, Кабмин разработал законопроект о введение налога в 10% на покупку валюты для импортных закупок. Против этого решения выступают как народные депутаты из Налогового комитета, так и бизнес-ассоциации. Так, в Европейской Бизнес Ассоциации заявили, что от введения этого налога пострадает как украинский бизнес, продукция которого потеряет конкурентоспособность на мировом рынке, так и население, которому придется платить больше за товары и услуги.

В свою очередь член президиума Совета Федерации работодателей Украины Александр Соколовский заявил, что "импортный" налог обрушит экономику, приведет к уничтожению отечественной промышленности, а также к росту цен и объемов контрабанды.

Автор: 

импорт (560) налоги (3239) Марченко Сергей (300)


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Семь раз отмерь, один раз отрежь.
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16.08.2022 16:26 Ответить
То есть, акциз на топливо (для ремонта дорого или воровства, вед на дорогаль легче всего воровать) ввести, что бы поставить украинского производителя на колени перед импортом это можно уже и сейчас, а налог на импорт будем думать. Это какой то бред или я ошибаюсь.
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16.08.2022 16:38 Ответить
це тільки збільшить інфляцію і ціни,
і все
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16.08.2022 17:01 Ответить
Хитрожо...ий , такй собі Марченко , " товаришує " з хитрожо...им , таким собі Голіком , консультаном глови ОДА Дніпропетровщини , який разом зі своїм шефом , таким собі Резніченком ( обох вигнали , з цієїж роботи , при Порошенку , а повернув нинішній " гарант " ) , " віджимають " мільярди гривень з держбюджету , на свої" фірмочки , не зрозуміло на що , і за скільки. " "Віджимають" сміливо , т. я. " криша " , в особі такого собі Марченка , на місці! Питання до " ділків " - звідки , при нормальному фінансуванні , проблеми з виплатами військовослужбовцям ЗСУ , в серпні місяці ?! Питання до " органів " , чому ці потвори не " сидять " ?!
Вся інформація із відкритих джерел.
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16.08.2022 17:05 Ответить
Ризик один. Що якщо у народу урветься терпець, то шлях Януковоща "хтось" пробігти таки не встигне.
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16.08.2022 17:07 Ответить
ДЕБИЛЫ, А ВЫ НЕ ЗАБЫЛИ ПРО АССОЦИАЦИЮ С ЕС? НАЛОГ НА ИМПОРТ КАК В НЕЕ ВПИСЫВАЕТСЯ? ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЕЗВИЗ С ЕС КАК БУДЕТ ЖИТЬ? ЭТО НЕПРЯМОЙ НАЛОГ НА ВСЕ ТОВАРЫ, СЧИТАЙ ПОШЛИНА. ЛАДНО, ЕСЛИ НАСЕЛЕНИЕ ВАМ ПОХ И РОСТ ЦЕН ДО СРАКИ, ТО С ЕС ПРИДЕТСЯ ПОСОВЕТОВАТЬСЯ. МЕНЬШЕ ИЗ БЮДЖЕТА НАДО *******, ТВАРИ.
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16.08.2022 17:18 Ответить
Перш ніж піднімати податки, треба скоротити/оптимізувати видатки. Якщо піднімати якийсь податок то треба рік думати, а ще за два - попередити. Це повинна бути системна і планомірна робота, а не спонтанно-емоційна реакція.
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16.08.2022 17:18 Ответить
 
 