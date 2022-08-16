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Новости Война
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После взрывов в оккупированном Крыму Россия может начать "лупить" ракетами по гражданским объектам в Украине, - мэр Житомира Сухомлин

ракета,ракети,калібр

Украинцев призывают не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Об этом в видеообращении заявил мэр Житомира Сергей Сухомлин, передает Цензор.НЕТ.

"После Крыма, после аэродрома "Саки", после взрыва складов в Джанкое... Понятно, что они не соблюдают технику безопасности, но все же у них есть попытки запугать нас, показать, что они сильны. Поэтому они могут совершенно спокойно лупить по гражданских объектах", - подчеркнул он.

По словам Сухомлина, украинцам следует не пренебрегать воздушными тревогами.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, с утра 16 августа в районе оккупированного Джанкоя слышны взрывы – там детонирует российский склад боеприпасов. Из соседней деревни эвакуировали 2 тыс. человек.

Смотрите также: Спутниковые снимки последствий взрывов возле Джанкоя. ФОТО

Автор: 

Крым (26427) обстрел (27982) Сухомлин Сергей (33)


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Топ комментарии
+131
До того ж не лупила. Годі робити винною нашу армію
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16.08.2022 16:34 Ответить
+96
А що до цього квітами закидувала?
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16.08.2022 16:35 Ответить
+48
Хм...а зараз вони що роблять?
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16.08.2022 16:36 Ответить
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Господи, какой огромный Твой зверинец зебилов.
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16.08.2022 21:56 Ответить
Не то, что могут а будут. 100%. Но обратная сторона то, что они не смогут наступать на фронте. Ну или чисто живым весом.
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16.08.2022 22:19 Ответить
Так они вроде до сих пор только по гражданским объектам и лупили.
А теперь начнут ?
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16.08.2022 22:48 Ответить
Що це за мразота рашистська? А до цього орки по чому "лупили"? Чи не по цивільних об'єктах, ні?
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16.08.2022 22:51 Ответить
Т.е. жилые дома это не гражданские объекты?
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16.08.2022 23:50 Ответить
Житомир, ну вы поняли, что у вас мэр - дебил?
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17.08.2022 09:00 Ответить
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