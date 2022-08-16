После взрывов в оккупированном Крыму Россия может начать "лупить" ракетами по гражданским объектам в Украине, - мэр Житомира Сухомлин
Украинцев призывают не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.
Об этом в видеообращении заявил мэр Житомира Сергей Сухомлин, передает Цензор.НЕТ.
"После Крыма, после аэродрома "Саки", после взрыва складов в Джанкое... Понятно, что они не соблюдают технику безопасности, но все же у них есть попытки запугать нас, показать, что они сильны. Поэтому они могут совершенно спокойно лупить по гражданских объектах", - подчеркнул он.
По словам Сухомлина, украинцам следует не пренебрегать воздушными тревогами.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, с утра 16 августа в районе оккупированного Джанкоя слышны взрывы – там детонирует российский склад боеприпасов. Из соседней деревни эвакуировали 2 тыс. человек.
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+131 Oleksandr Onys
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+48 barrakud2 #521214
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