Уже построено несколько линий обороны на границе Житомирщины с Беларусью, - Сухомлин

Житомирская область одна из первых начала строить укрепрайоны на границе с Беларусью. Новая попытка вторжения не будет успешной.

Об этом в эфире Эспресо сказал городской голова Житомира Сергей Сухомлин, передает Цензор.НЕТ.

"Мы должны быть готовы. Житомирская область – одна из самых первых, которая начала строить укрепрайоны на границе с Беларусью. Силами руководителя ОВА, житомирского бизнеса, города. Уже построено несколько линий обороны, заливаются бетонные оборонные сооружения, делаем фортификационные сборные конструкции из железобетона и много всего прочего", - сказал он.

По словам Сухомлина, достаточно большое количество военных подразделений находится на границе.

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"Даже если у них (врагов. – Ред.) будет желание зайти, они точно не смогут зайти, как 24 февраля. Я постоянно на контакте с нашими военными. Глава ОВА, Офис президента инспектируют и отмечают, что в Житомирской области оборона выстроена достаточно серьезно", - подытожил мэр.