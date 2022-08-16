Уже построено несколько линий обороны на границе Житомирщины с Беларусью, - Сухомлин
Житомирская область одна из первых начала строить укрепрайоны на границе с Беларусью. Новая попытка вторжения не будет успешной.
Об этом в эфире Эспресо сказал городской голова Житомира Сергей Сухомлин, передает Цензор.НЕТ.
"Мы должны быть готовы. Житомирская область – одна из самых первых, которая начала строить укрепрайоны на границе с Беларусью. Силами руководителя ОВА, житомирского бизнеса, города. Уже построено несколько линий обороны, заливаются бетонные оборонные сооружения, делаем фортификационные сборные конструкции из железобетона и много всего прочего", - сказал он.
По словам Сухомлина, достаточно большое количество военных подразделений находится на границе.
"Даже если у них (врагов. – Ред.) будет желание зайти, они точно не смогут зайти, как 24 февраля. Я постоянно на контакте с нашими военными. Глава ОВА, Офис президента инспектируют и отмечают, что в Житомирской области оборона выстроена достаточно серьезно", - подытожил мэр.
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с. Великий Кобилин Житомирської області
Підрозділ створений в 2018 році.https://uk.wikipedia.org/wiki/23-%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0)#cite_note-1 [1]
Станом на 2019 рік перебував у складі десантно-штурмових військ, і був розформований.https://uk.wikipedia.org/wiki/23-%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0)#cite_note-2 [2]
- лінія Мажино чи Атлантичний вал?
можно щось корисне зробити
Далі ласою ціллю є Рівненська щоб захопити АЕС. Щоб у них відбити таке бажання то АЕС треба перетворити у форт із тисячами солдат, укріпрайонами і можливістю працювати артою та рсзв з її території як це робить рф на ЗАЕС.
І аж потім Житомирська в якій вони обісрались та вже раз вмерли.