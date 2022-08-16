РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10094 посетителя онлайн
Новости
13 305 57

Под Facebook-постами ОП, в которых фигурирует Ермак, десятки тысяч "турецких ботов", - Лерос

єрмак

Под постами, в которых упоминается глава ОП Андрей Ермак, больше лайков, чем в других публикациях.

Об этом в Facebook рассказал нардеп Гео Лерос, передает Цензор.НЕТ.

"Пустые посты Ермака на странице ОПУ собирают по 20-30 тысяч лайков. Как пример, новость с Зеленским, который в Верховной Раде награждает защитника Украины отличием "за боевые заслуги" собирает 3,4 тыс. лайков, а посты с "говорящими главами ОПУ" вообще традиционно собирают по 600.

В чем секрет успеха человека с самым большим антирейтингом в стране? Все эти десятки тысяч лайков почитателей таланта Ермака – это боты из Турции!" – рассказал парламентарий.

По словам Лероса, также под свежим постом о переговорах Ермака с послом США, в комментариях подряд однотипные высказывания ботов, утверждающих, что "Ермак никакой не крот".

Под Facebook-постами ОП, в которых фигурирует Ермак, десятки тысяч турецких ботов, - Лерос 01
Под Facebook-постами ОП, в которых фигурирует Ермак, десятки тысяч турецких ботов, - Лерос 02
Под Facebook-постами ОП, в которых фигурирует Ермак, десятки тысяч турецких ботов, - Лерос 03
Под Facebook-постами ОП, в которых фигурирует Ермак, десятки тысяч турецких ботов, - Лерос 04
Под Facebook-постами ОП, в которых фигурирует Ермак, десятки тысяч турецких ботов, - Лерос 05
Под Facebook-постами ОП, в которых фигурирует Ермак, десятки тысяч турецких ботов, - Лерос 06
Под Facebook-постами ОП, в которых фигурирует Ермак, десятки тысяч турецких ботов, - Лерос 07
Под Facebook-постами ОП, в которых фигурирует Ермак, десятки тысяч турецких ботов, - Лерос 08
Под Facebook-постами ОП, в которых фигурирует Ермак, десятки тысяч турецких ботов, - Лерос 09
Под Facebook-постами ОП, в которых фигурирует Ермак, десятки тысяч турецких ботов, - Лерос 10

Автор: 

боты (68) Ермак Андрей (1272) Офис Президента (1803) Лерос Гео (378)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+53
Єрьмек-син турєцка подданого....
показать весь комментарий
16.08.2022 18:48 Ответить
+45
Просто жах
показать весь комментарий
16.08.2022 18:45 Ответить
+36
показать весь комментарий
16.08.2022 19:04 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Просто жах
показать весь комментарий
16.08.2022 18:45 Ответить
ЗРОДИМО ИХ РАЗОМ !!!!! всегда напрашивался вопрос - кого это их ? при яныке в открытую разъединяли Украину лозунгами про ио , что ее поделят штаты , европа и роисся , а при зеле поумнели , все по хитрому , но все так же работали на разъединение , КОГО ОНИ СОБРАЛИСЬ ДЕЛАТЬ ????? 25% населения настраивали против 75;% , одних делали , других втаптывали в грязь , и это продолжается сегодня , тут, сейчас, 1+1 и вся остальная медиа - ***** повторяет все тот же слоган , ЬЫ ЕДИНЫ , но проследив их риторику становится понятно , что они работают на разброд, на свары, на подрыв единой идеи , только зеля у них неприкосаемый и великий . ВСЕ ЯСНО С ЭТИМИ МУДАКАМИ. Не зря яныка привезли в *********** для посадки на место презика Украины , и зеля должен был сыграть в этом ключевую роль , при помощи ермака и его бото-ферм.
показать весь комментарий
16.08.2022 19:51 Ответить
ПИПЕЦ,КОНЧЕНАЯ СКОТЫНЯКА !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
16.08.2022 20:27 Ответить
vot eto proval
показать весь комментарий
16.08.2022 18:48 Ответить
Єрьмек-син турєцка подданого....
показать весь комментарий
16.08.2022 18:48 Ответить
показать весь комментарий
16.08.2022 21:05 Ответить
Вангую що новим презедентом буде арестовач ,новим премьєром Zеленський ,глава Ради эрмак .Не дякуйте .
показать весь комментарий
16.08.2022 18:49 Ответить
погана з тебе Ванга!
Вони до цього часу сидять в ОПі тільки через те, що війна тому мітингувати та майданити не можна, бо Ху"ло цим скиристається. А от тільки війна закінчиться, українці першим ділом займуться улюбленою справою і трішки помайданять проти Дермаківщини. От і все. Дермаки це розуміють, тому можуть війнушку затягувати
показать весь комментарий
16.08.2022 20:07 Ответить
ну нарід теж не дурний, може й зашморг всяким дєрьмакам затягнути за такі приколи
показать весь комментарий
16.08.2022 22:37 Ответить
Ну...Если не посмеют тронуть Залужного...Может остались свитами..
показать весь комментарий
16.08.2022 20:11 Ответить
Опа ви підете в забуття і небуття і нічого вас не вряткюує вже ! Ви чужаки
показать весь комментарий
16.08.2022 18:49 Ответить
що ті лайки змінять,
то скрізь є ботоферми,
і коменти роблять не тільки на фб
показать весь комментарий
16.08.2022 18:50 Ответить
упс
от тобі й маєш
показать весь комментарий
16.08.2022 18:50 Ответить
Так і запишемо: єрмак-некріт...
показать весь комментарий
16.08.2022 18:51 Ответить
Уверен, єтому есть логичное обьяснение...
показать весь комментарий
16.08.2022 18:52 Ответить
Квартал95 з них ніколи не вийде. Кабаре наше усьо!
показать весь комментарий
16.08.2022 18:53 Ответить
а шо такое? Эта балельщики "Фнербахче".
показать весь комментарий
16.08.2022 18:53 Ответить
Ті, що пишуть «Єрмак ніякий не кріт», праві.
Звісно ж, що не кріт, а просто ворожий агент!
показать весь комментарий
16.08.2022 18:55 Ответить
Не кріт, а собачий хер ( по формі і змісту ).
показать весь комментарий
16.08.2022 19:00 Ответить
Как будто у тебя есть совесть, честь и принципы.
показать весь комментарий
16.08.2022 18:59 Ответить
ti odna iz nih
показать весь комментарий
16.08.2022 19:03 Ответить
Пук засчитан! Бегом в кассу! А то очередь будет большая из тебе подобных.
показать весь комментарий
16.08.2022 19:04 Ответить
Фу, ***, меня от тебя стошнило.
показать весь комментарий
16.08.2022 19:37 Ответить
От і причина перфомансу від СБУ про мільйонну ботоферму. В кацапських маріонеток все йде по кацапським методиках. Кацапи звинувачують когось в тих пакостях, які самі роблять чи збираються робити: фашизм, утиски мови, військові злочини і т.п.
показать весь комментарий
16.08.2022 18:58 Ответить
Дерьмак не крот, Дерьмак - ТУРОК!
показать весь комментарий
16.08.2022 18:58 Ответить
штірліц ніколи ще ніколи не був так близько до провалу.
До речі, під свіжим постом Бутусова на фб, тролі також вигоражують найогиднішого лідора **********
показать весь комментарий
16.08.2022 18:59 Ответить
показать весь комментарий
16.08.2022 19:04 Ответить
щось під таким чудовим постом мало лайків - що, усі 73% щось в рот набрали?
Лайкнули хто голосував не по-приколу
показать весь комментарий
16.08.2022 20:22 Ответить
Покривання корупції, її фігурантів від правосуддя означає лише співучасть у цій корупції.
Усім винні у цьому мають бути притягнуті до відповідальності за корупцію та чинення перешкод правосуддю
показать весь комментарий
16.08.2022 21:44 Ответить
Класно! Чудова робота!!! Але ж ті дебіли знають, що всі лайки від їхніх ботів. То кого вони хочуть обманути? Хіба що своїх ******** 73%.
показать весь комментарий
16.08.2022 19:05 Ответить
не 73, а 114 відсотка
показать весь комментарий
16.08.2022 19:14 Ответить
потвора оманьська
показать весь комментарий
16.08.2022 19:23 Ответить
це ще парашних, полуботів та лыковых лаптєй, заразом з такими ж калошами фабрики "красный резинщик" впридачу не врахували )
показать весь комментарий
16.08.2022 19:34 Ответить
що саме цікаве: московський філіал цукрберга цю ботоферму не банить; зате банить Тараса Чорновола, Олега Шарпа, Борислава Березу, Володимира Ар'єва, Олексія Гончаренка, Марусю Звіробій за патріотичні пости.
показать весь комментарий
16.08.2022 19:39 Ответить
Українці туркам-зерно
Турки єрмакові-підримку в інтернеті..
тож мацкалі дозволяють "калідор"
показать весь комментарий
16.08.2022 19:40 Ответить
Будет весело если окажется что ботов оплачивают с бюджета!!!!
А сколько хайпа было про ботов Порошенко!!!
А они одного поля ягоды!!!!
показать весь комментарий
16.08.2022 19:49 Ответить
ботами довіру у людей не здобудеш
показать весь комментарий
16.08.2022 20:16 Ответить
может пора єту жабу в отстой
показать весь комментарий
16.08.2022 20:17 Ответить
ФСБ через турецьких ботів підтримує свого "крота" Єрмака. От вам і казочка вся...
показать весь комментарий
16.08.2022 20:17 Ответить
Почему амеры тормозят с деньгами и оружием илипросто послать госпожу Бринк Ермак не может Главной проблемой Ермака, согласно информации с популярных телеграм-каналов, являются: Разумков, Залужный, Порошенко, Шмыгаль и дальше согласно долгого списка. Со своей стороны мы авторитетно заявляем, что все прочие "главные проблемы" меркнут перед проблемой найглавнейшей. Речь о Бриджит Бринк, после Соединенных Штатов Америки. Именно госпожа Бринк постоянно лишает господина Ермака, сна, покоя и уверенности в завтрашнем дне. И есть от чего. Бриджит Бринк, это первый для Украины посол США, начиная с мая 2019 г., т е практически с момента избрания Владимира Зеленского президентом страны. Напомним, что после отъезда из Киева славно памятной Мари Йованович, своих послов США в Киев не направляли. Только временных поверенных. В международной практике такое положение дел означает, что в течение трех лет Соединенные Штаты не могли определиться с направлением своей политики касаемо Украины. Госпожа Бринк официально была назначена послом в апреле текущего года, т е уже после российского вторжения Однако, процедура согласования госпожи Бринк была начата еще в феврале, а первая информация о ее назначении просочилась в прессу в январе 2022 г. Именно тогда, когда США предупреждали из всех рупоров официальный Киев о начале вторжения, в ответ из Офиса президента Украины, Зеленский предлагал шашлык и праздник 9 мая… Поэтому США отправляли военную помощь напрямую командованию ВСУ (т е генералу Залужному): "Джавелины", "Стингеры" и не только. Весьма показательно, что приехав в Киев, госпожа Бринк кроме протокольных встреч с руководством страны, провела встречу с лидером "Европейской солидарности" и экс-президентом Украины Петром Порошенко в офисе последнего. В ОП это восприняли как прямой сигнал поддержки Порошенко администрацией Байдена. Министр Кулеба даже пытался послу США что то, выговаривать. Госпожа Бринк бурчание украинского министра просто проигнорировала. А с кем госпожа Брин вообще не встречается? Естественно, с Ермаком. Все попытки Ермака организовать официальную встречу з представителем Вашингтона натыкаются на искреннее удивление американцев, о чем, мол госпоже послу говорить с офис-менеджером украинского президента? Все это настроения Ермаку не добавляет, Андрей Борисович самолюбив как дитя. Однако. Намного более опасно то, что идеи Бриджит Бринк с готовностью повторяет Владимир Зеленский после каждой с ней встречи. А президент крайне не любит, когда его пытаются переубеждать. Госпожа Брин практически сразу дала понять руководству Украины, построения лайт-диктатуры вовремя войны (а такие планы не то что обсуждались, даже начинали воплощаться) официальный Вашингтон не потерпит. Именно этим объясняются ситуации, когда ОП начинал наступление на украинскую оппозицию и останавливался на полдороги. Так было с отключением оппозиционных телеканалов, которые по-факту вещают до сих пор. Каждый такой шаг вызывал интерес в посольстве США, после чего оправдываться приходилось Зеленскому, а президент опять таки этого крайне не любит. Но и это не все. Украина сейчас от помощи США зависит так же критично, как в 1943 году от нее зависел сталинский Советский Союз. С одной стороны из США идет поток оружия. С другой стороны идет поток денег, который живит украинскую экономику. Объемы этой помощи напрямую зависят от госпожи посла. А Бриджит Бринк тут заняла позицию из перефразированного незабвенного: "Утром стулья - вечером деньги". Посольство США выдвинуло перед Офисом президента ряд требований. Увеличивать помощь Украине США готовы только по факту выполнения оных. И да. Если Офис президента попытается отмалчиваться, издание "Wall Street Journal" уже продемонстрировало насколько оно осведомлено о тайнах украинской политики. ️Посол Бринк Ермаку откровенно выкручивает руки Война затягивается, дефицит бюджета растет, а посол США с милой улыбкой напоминает какие еще условия из списка не выполнила Украина. Просто послать госпожу Бринк Ермак не может, это вызовет бурю возмущения внутри Украины. Пойти ей на встречу он не может так же.

Источник: https://www.ponomaroleg.com/prosto-poslat-gospozhu-brink-ermak-ne-mozhet/
показать весь комментарий
16.08.2022 20:38 Ответить
Лерос молодець, що помітив. Ермак - кончене падло.
показать весь комментарий
16.08.2022 20:45 Ответить
Хтось обянсніт як цє чучєло оказалось в адміністрації президента.
показать весь комментарий
16.08.2022 20:59 Ответить
Это моральная сторона. А меня интересует "экономическая": стесняюсь спросить, а кто оплачивает нелегкий труд турецко-подданных? Сам крот или ФСБ?
показать весь комментарий
16.08.2022 21:08 Ответить
показать весь комментарий
16.08.2022 21:35 Ответить
А проплачивают ботов ********, Елдак очень ценный кадр для них и смотрящий над Оманским Ослом!!!
показать весь комментарий
16.08.2022 22:04 Ответить
То президент України істинний!....Помазаник чОртів і керівник всіх тих 3,14дагогів, що разом з ним мутять: Обдристовича, Падляка і прочая, і прочая, і прочая. А Зєля?....То - так собі. Маріонєтка і тупий виконавець волі д'Єрмака-самодєржца.
показать весь комментарий
16.08.2022 22:06 Ответить
в Украину едут генсек ООН и президент Турции
уговаривать вову не бояться американцев и соглашаться на переговоры с кремлём
показать весь комментарий
16.08.2022 22:07 Ответить
То наші податки йдуть на оплату турецьких ботів чи Єрмак їх з власної кишені фінансує?
показать весь комментарий
16.08.2022 22:20 Ответить
купа людей з понівеченими долями через війну, а вони собі лайки крутять... кончені сук...
показать весь комментарий
16.08.2022 22:24 Ответить
а він стріми планує проводити?
показать весь комментарий
16.08.2022 23:07 Ответить
Бідний Кріт , Турецькі боти .... до чого додумався , добре, що не з рашки, хоча дивно :-чого не з рашки???
показать весь комментарий
17.08.2022 01:57 Ответить
https://twitter.com/oksanetta11/status/1558808286622879745?t=oa3zk0CXN_FuOokTJx6nPQ&s=09
показать весь комментарий
17.08.2022 07:22 Ответить
Раша поддерживает своего главного агента ( фактически президента Украины) всеми возможными способами. Вселенская загадка - почему такая любовь у Зе к Ермаку( который по должности должен считать карандаши и подстилки в Верховной Раде )? Может это ,, просто ,, любовь, комет компроматище, совместное рабство на Коломойского , - мало ли. Но когда представляешь , что долгие годы Ермак был помощником ( шестеркой) у одной из самых мерзких бандюковских рашистских гнид Рады всех времён - Тадеева , то если его всего ,, покроют ,, золотом , то от него будет очень вонять , как будет вонять и от тех , кто с ним рядом , тем более любит его и обнимае
показать весь комментарий
17.08.2022 08:15 Ответить
 
 