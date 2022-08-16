Под Facebook-постами ОП, в которых фигурирует Ермак, десятки тысяч "турецких ботов", - Лерос

Под постами, в которых упоминается глава ОП Андрей Ермак, больше лайков, чем в других публикациях.

Об этом в Facebook рассказал нардеп Гео Лерос, передает Цензор.НЕТ.

"Пустые посты Ермака на странице ОПУ собирают по 20-30 тысяч лайков. Как пример, новость с Зеленским, который в Верховной Раде награждает защитника Украины отличием "за боевые заслуги" собирает 3,4 тыс. лайков, а посты с "говорящими главами ОПУ" вообще традиционно собирают по 600.

В чем секрет успеха человека с самым большим антирейтингом в стране? Все эти десятки тысяч лайков почитателей таланта Ермака – это боты из Турции!" – рассказал парламентарий.

По словам Лероса, также под свежим постом о переговорах Ермака с послом США, в комментариях подряд однотипные высказывания ботов, утверждающих, что "Ермак никакой не крот".



















