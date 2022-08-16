Под Facebook-постами ОП, в которых фигурирует Ермак, десятки тысяч "турецких ботов", - Лерос
Под постами, в которых упоминается глава ОП Андрей Ермак, больше лайков, чем в других публикациях.
Об этом в Facebook рассказал нардеп Гео Лерос, передает Цензор.НЕТ.
"Пустые посты Ермака на странице ОПУ собирают по 20-30 тысяч лайков. Как пример, новость с Зеленским, который в Верховной Раде награждает защитника Украины отличием "за боевые заслуги" собирает 3,4 тыс. лайков, а посты с "говорящими главами ОПУ" вообще традиционно собирают по 600.
В чем секрет успеха человека с самым большим антирейтингом в стране? Все эти десятки тысяч лайков почитателей таланта Ермака – это боты из Турции!" – рассказал парламентарий.
По словам Лероса, также под свежим постом о переговорах Ермака с послом США, в комментариях подряд однотипные высказывания ботов, утверждающих, что "Ермак никакой не крот".
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Вони до цього часу сидять в ОПі тільки через те, що війна тому мітингувати та майданити не можна, бо Ху"ло цим скиристається. А от тільки війна закінчиться, українці першим ділом займуться улюбленою справою і трішки помайданять проти Дермаківщини. От і все. Дермаки це розуміють, тому можуть війнушку затягувати
то скрізь є ботоферми,
і коменти роблять не тільки на фб
от тобі й маєш
Звісно ж, що не кріт, а просто ворожий агент!
До речі, під свіжим постом Бутусова на фб, тролі також вигоражують найогиднішого лідора **********
Лайкнули хто голосував не по-приколу
Усім винні у цьому мають бути притягнуті до відповідальності за корупцію та чинення перешкод правосуддю
Турки єрмакові-підримку в інтернеті..
тож мацкалі дозволяють "калідор"
А сколько хайпа было про ботов Порошенко!!!
А они одного поля ягоды!!!!
Источник: https://www.ponomaroleg.com/prosto-poslat-gospozhu-brink-ermak-ne-mozhet/
уговаривать вову не бояться американцев и соглашаться на переговоры с кремлём