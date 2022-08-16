По количеству жертв Мариуполь превысил Хиросиму и Нагасаки, только в братских могилах похоронены около 22 тысяч человек, - Андрющенко

Пока невозможно сказать, сколько украинцев убила Россия в Мариуполе. Но по количеству жертв украинский город превысил Хиросиму и Нагасаки, в которых погибли около 50 тысяч человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Олесе Бацман.

Он отметил, что только в братских могилах по официальным данным похоронены около 22 тысяч человек. Посчитать всех погибших можно будет только после деоккупации Мариуполя, отметил советник мэра.

"На сегодняшний день 20-22 тысячи мариупольцев только похоронены в братских могилах вокруг Мариуполя за период военных действий. Сказать, сколько на самом деле еще погибло мы уже даже не беремся. Этого уже никто не знает. Думаю, сможем подсчитать только после деоккупации. Осторожно скажу, что Мариуполь точно превысил количество жертв в Хиросиме и Нагасаки. То есть один Мариуполь без ядерных бомб шагнул далеко вперед. В Хиросиме и Нагасаки было более 50 тысяч, думаю, в Мариуполе жертв больше", - сказал Андрющенко.

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Однако даже количество похороненных мариупольцев на самом деле может быть гораздо больше, отметил советник мэра города. Он подчеркнул, что дополнительные данные заставляют сомневаться в признанных цифрах.

"Раньше мы считали, если вспоминаете кадры братских могил, особенно в Старом Крыму, – там таблички с номерами. Вот мы считали, что табличка с номером это идентификационный номер захоронения человека. То есть одна табличка – один похороненный человек. А сейчас мы точно знаем, что это не идентификационный номер захоронения, а идентификационный номер протокола осмотра так называемой "прокуратурой ДНР". То есть в том протоколе может быть один, а может быть и десять человек. Это говорит о том, что даже похоронено больше, чем мы считаем", – рассказал Андрющенко.