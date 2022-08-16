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Новости Агрессия России против Украины Война
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По количеству жертв Мариуполь превысил Хиросиму и Нагасаки, только в братских могилах похоронены около 22 тысяч человек, - Андрющенко

маріуполь

Пока невозможно сказать, сколько украинцев убила Россия в Мариуполе. Но по количеству жертв украинский город превысил Хиросиму и Нагасаки, в которых погибли около 50 тысяч человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Олесе Бацман.

Он отметил, что только в братских могилах по официальным данным похоронены около 22 тысяч человек. Посчитать всех погибших можно будет только после деоккупации Мариуполя, отметил советник мэра.

"На сегодняшний день 20-22 тысячи мариупольцев только похоронены в братских могилах вокруг Мариуполя за период военных действий. Сказать, сколько на самом деле еще погибло мы уже даже не беремся. Этого уже никто не знает. Думаю, сможем подсчитать только после деоккупации. Осторожно скажу, что Мариуполь точно превысил количество жертв в Хиросиме и Нагасаки. То есть один Мариуполь без ядерных бомб шагнул далеко вперед. В Хиросиме и Нагасаки было более 50 тысяч, думаю, в Мариуполе жертв больше", - сказал Андрющенко.

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Однако даже количество похороненных мариупольцев на самом деле может быть гораздо больше, отметил советник мэра города. Он подчеркнул, что дополнительные данные заставляют сомневаться в признанных цифрах.

"Раньше мы считали, если вспоминаете кадры братских могил, особенно в Старом Крыму, – там таблички с номерами. Вот мы считали, что табличка с номером это идентификационный номер захоронения человека. То есть одна табличка – один похороненный человек. А сейчас мы точно знаем, что это не идентификационный номер захоронения, а идентификационный номер протокола осмотра так называемой "прокуратурой ДНР". То есть в том протоколе может быть один, а может быть и десять человек. Это говорит о том, что даже похоронено больше, чем мы считаем", – рассказал Андрющенко.

Автор: 

Мариуполь (5726) жертва (308) Андрющенко Петр (585)


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Топ комментарии
+19
А НАВІЩО людей було евакуйовувати- економіка би лягла...ПРАВДА ЗЕ???????????
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16.08.2022 18:54 Ответить
+19
Якби влада попередила українців про майбутнє вторгнення - Україна протрималася б три дні, - Зеленський.

Жителі Маріуполя, тепер ви знаєте, кому "дякувати", що вас не попередили про майбутню війну
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16.08.2022 18:54 Ответить
+19
а если б их предупредили в октябре? или хотя бы подготовили город к обороне?
одна Азовсталь могла б держаться месяцами... если б заранее подготовили склады и арсеналы и... не если б не предатели и не скоморохи...
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16.08.2022 18:57 Ответить
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Але дуже гарні дороги, кращі ніж в Нью-Йорку
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16.08.2022 18:49 Ответить
А НАВІЩО людей було евакуйовувати- економіка би лягла...ПРАВДА ЗЕ???????????
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16.08.2022 18:54 Ответить
Якби влада попередила українців про майбутнє вторгнення - Україна протрималася б три дні, - Зеленський.

Жителі Маріуполя, тепер ви знаєте, кому "дякувати", що вас не попередили про майбутню війну
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16.08.2022 18:54 Ответить
Нам до останнього розповідали що все під контролем. В потім вже було запізно. Наші хлопці дуже добре били ворога, якщо би кацапи не підійшли с боку Мелітополя місто би втримали.
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16.08.2022 19:28 Ответить
Правління Зеленського увійде в історію, як час найтупішого, бездарного керівництва та найзухвалішого пограбування країни, що спричинило загибель багатьох тисяч громадян України, спалені міста, зруйновану економіку, втрачені території.
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16.08.2022 18:55 Ответить
Правління ЗЕ наступило тільки тому що українці проголосували за жидів і кацапів, чого громадяни в жодній цивілізованій країні не роблять рефлекторно - англієць ніколи не проголосує за шотландця або ірландця... У нас 80% населення етнічні українці. І що ж вони зробили? Віддали владу чужакам... Ми. Саме ми "зробили Зе" і вже Зе пограбува і повбивав нас за дурість... "От така *****, малятки..."
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16.08.2022 19:10 Ответить
Я теж єврей, і я чужак? Мій батько та дід воювали у Другу світову, я працюю та плачу Україні податки, і я чужак? Ви - мерзений фашист, анітрохи не кращий за рашистів. Сподівюсь, модератор зверне увагу на ваш пост.
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16.08.2022 21:03 Ответить
******** ЗЕЛЕНЫЕ , ЭТО ВЫ УБИЛИ ЭТИХ ЛЮДЕЙ !!!!!!!!!!!!!!!!
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16.08.2022 19:24 Ответить
Петр Андрущенко, такой же ИДИОТИК, и как Боцман- Гандон ! В результате двух взрывов мгновенно погибли 80 тысяч человек, запомни это, зеленожопый!
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16.08.2022 18:56 Ответить
а если б их предупредили в октябре? или хотя бы подготовили город к обороне?
одна Азовсталь могла б держаться месяцами... если б заранее подготовили склады и арсеналы и... не если б не предатели и не скоморохи...
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16.08.2022 18:57 Ответить
"Нет разницы между убийством человека и принятием решения, в результате которого этого человека убьют другие. Это в точности то же самое, если не хуже..."

Голда Меир ( политический деятель Израиля)
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16.08.2022 19:24 Ответить
Ти ж підарок , що робив, меру допомагав зйобувать за тиждень?

Зараз ви статисти, нічого не робите ,це ми і так знаємо.

Що ви зробили для оборони міста, пофоткались з рудим?

Де АЗОВ ?
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16.08.2022 19:32 Ответить
Хватить молоть ерундой, про если бы ИХ предупредили, кого ИХ лебедих?! О чем вы чешете? Ну выступил бы Зеленский год назад и начал бы рассказывать про войну которая вот-вот. Да вы же его бы на смех подняли, из серии - вот мол зеленая влада хочет байками про войну скрыть хищения и коррупцию. До задницы эти предупреждения нашему народу. Харьков никогда не был окружен и полгода там миллионы людей сидят под обстрелами.
Тут не предупрежда "мудрый нарид" надо было, а готовиться страну к войне. Вот этого он не сделал. А предупреждения эти до одного места.
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16.08.2022 19:59 Ответить
та ну да - до одного мєста... люди б зарані вирішували б свої питання. Як особисті так і бізнесові. я сам втратив не менше ста п'ятдесяти - двісті тисяч, бо не очікував, що країна зовсім до війни не готова.
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17.08.2022 02:21 Ответить
и к сожалению это еще не конец...
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16.08.2022 20:18 Ответить
президент виноват, а население святое.
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16.08.2022 20:19 Ответить
При чому тут Хіросима? Задовбали придурки. Не можуть не вшпилити американців які нам так допомогают.
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16.08.2022 20:43 Ответить
ЗЕЛЕНЯКУ НА ГІЛЛЯКУ!!!!!
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16.08.2022 21:04 Ответить
Смерть , тільки смерть...
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17.08.2022 00:53 Ответить
Шановні коментатори звинувачують кого попало крім москалів
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17.08.2022 08:45 Ответить
в Хиросиме и Нагасаки погибло от 150 до 246 тысяч человек.

никоим образом не хочу умалять трагедию Мариуполя - но точность нужна везде и во всём, ложь - оружие кремлядей.
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17.08.2022 10:03 Ответить
 
 