На Бахмутском и Краматорском направлениях войска РФ вели штурмовые действия, но понесли потери и отступили, - Генштаб ВСУ

На Авдеевском направлении боевые действия продолжаются. На Южнобужском направлении враг пытается не допустить продвижение ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Генштаба.

Противник продолжает сосредоточивать усилия на установлении полного контроля над территориями Луганской и Донецкой областей, удержании временно захваченных районов Херсонской и части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей, создании благоприятных условий для возобновления наступления на отдельных направлениях, а также блокировании морских коммуникаций Украины в Черном море. Продолжаются авиационные и ракетные удары по гражданским объектам нашего государства.

На Волынском и Полесском направлениях признаков создания наступательных группировок Вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь не обнаружена. Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси.

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На Северском направлении враг совершил артиллерийские обстрелы недалеко от Каменской Слободы на Черниговщине и Ходына и Сваркова Сумской области. Продолжаются разведполеты БПЛА противника.

На Харьковском направлении враг производил огневое поражение в районы населенных пунктов Одноробовка, Сосновка, Дуванка, Дементиевка, Питомник, Русская и Черкасская Лозовая, Черкасские Тишки, Петровка, Верхний Салтов, Мосьпаново, Ивановка, Коробочкино и Чеполь.

Нанес авиационные удары возле Верхнего Салтова, Гусаровки и Сосновки. Зафиксировано дистанционное минирование местности недалеко от Перемоги и Украинки.

На Славянском направлении противник задействовал танки, ствольную и реактивную артиллерию для огневого воздействия вблизи Грушувахи, Краснополья, Вернополья, Ридного, Мазановки и Долины.

В районах населенных пунктов Новая Дмитровка и Дубровно российские оккупанты применили боеприпасы зажигательного действия.

Недалеко от Мазановки противник пытался вести наступательный бой, успеха не имел, отошел.

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На Донецком направлении основные усилия противника сосредотачиваются на ведении активных наступательных и штурмовых действий на Краматорском, Бахмутском и Авдеевском направлениях.

На Краматорском направлении подразделения врага совершили обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Краматорск, Верхнекаменское, Григорьевка, Переездное и Роздоловка. Возле Ивано-Дарьевки, при поддержке авиации, противник вел безуспешные штурмовые действия. Понес потери и отступил.

На Бахмутском направлении зафиксированы обстрелы военной и гражданской инфраструктуры в районах Константиновки, Соледара, Шумов, Яковлевки и Майорска. Также враг нанес авиаудары неподалеку от Яковловки и Соледара.

Пытался вести разведку боем у Вершины, после огневого поражения – бежал. Наступательные и штурмовые действия оккупантов в районах Соледара, Зайцева, Майорска завершились потерями и бегством.

На Авдеевском направлении противник, кроме обстрелов недалеко от Авдеевки, Красногоровки, Александрополя, Водяного, Опытного, Новокалинового и Новобахмутовки, нанес авиаудар возле Марьинки.

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Враг вел наступление в районе Невельского, боевые действия продолжаются.

На Новопавловском и Запорожском направлениях зафиксированы артиллерийские обстрелы вблизи Владимировки, Новоукраинки, Павловки, Угледара, Новоселки, Чаривного, Времевки, Каменского, Дорожнянки и Новополя. Враг нанес авиационные удары возле Новоандреевки, Павловки и Полтавки.

Ведет наступление недалеко от Новомихайловки, боевые действия продолжаются.

На Южнобужском направлении основные усилия противника сосредотачиваются на недопущении продвижения украинских войск и ведении воздушной разведки БпЛА.

Враг продолжает обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Степная Долина, Новая Заря, Прибужское, Шевченко, Киселевка, Благодатное, Широкое, Кобзарцы, Андреевка, Добрянка, Осокоровка, Потемкино, Трудолюбовка.

Нанес авиационные удары в районах Посад-Покровского, Белой Криницы и Лозового.

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Непутевая попытка наступательного боя вблизи Новогригорьевки завершилась для оккупантов значительными потерями и бегством.

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