Жители популярного у россиян финского города Лаппеенранта разместили на улицах надписи "Слава Украине"

В знак поддержки Украины на улицах города Лаппеенранта, находящегося неподалеку российской границы финского города, появились надписи "Слава Украине". Всего по городу на четыре недели установлено 24 такие надписи.

Как отмечает местный депутат Юкка Копра, это сделано, чтобы напомнить россиянам о происходящем в Украине и выразить собственную поддержку Украине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Yle.

"Идея появилась в июле, когда я, как и другие люди, думал о том, что поддержки Украины со стороны Финляндии и нашего региона действительно нигде не видно. Я начал рассуждать о возможных вариантах и собирать предложения о рекламных кампаниях", - говорит Копра.

К кампании присоединились другие жители города: Артту Муукконен, Томми Лайтинен, Юкка Нииранен, а также Вилле Кауппи, разработавший визуальное решение знаков. Копра отмечает, что бюджет проекта составил несколько тысяч евро, из него примерно половину заплатил он сам, остальную часть покрыла команда.

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По словам Копра, он получает положительные отзывы о знаках, а некоторые выражают желание внести собственный вклад в расходы в будущем. Однако никаких детальных планов по продолжению рекламной кампании еще не разработано.