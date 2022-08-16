РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10094 посетителя онлайн
Новости Война
8 252 19

Жители популярного у россиян финского города Лаппеенранта разместили на улицах надписи "Слава Украине"

лаппеенранта

В знак поддержки Украины на улицах города Лаппеенранта, находящегося неподалеку российской границы финского города, появились надписи "Слава Украине". Всего по городу на четыре недели установлено 24 такие надписи.

Как отмечает местный депутат Юкка Копра, это сделано, чтобы напомнить россиянам о происходящем в Украине и выразить собственную поддержку Украине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Yle.

"Идея появилась в июле, когда я, как и другие люди, думал о том, что поддержки Украины со стороны Финляндии и нашего региона действительно нигде не видно. Я начал рассуждать о возможных вариантах и собирать предложения о рекламных кампаниях", - говорит Копра.

К кампании присоединились другие жители города: Артту Муукконен, Томми Лайтинен, Юкка Нииранен, а также Вилле Кауппи, разработавший визуальное решение знаков. Копра отмечает, что бюджет проекта составил несколько тысяч евро, из него примерно половину заплатил он сам, остальную часть покрыла команда.

Смотрите также: В финских городах Иматра и Лаппеенранта русских туристов тролят Гимном Украины. ВИДЕО

По словам Копра, он получает положительные отзывы о знаках, а некоторые выражают желание внести собственный вклад в расходы в будущем. Однако никаких детальных планов по продолжению рекламной кампании еще не разработано.

Автор: 

россия (96279) Финляндия (985) туристы (99)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+31
Так невимушено почався конкурс "Хто перший на депортацію?"
показать весь комментарий
16.08.2022 19:16 Ответить
+26
Взагалі фінни дуже класні.
1) вони знають, хто такі рашисти
2) вони найщасливіша нація на землі (а все тому, що відбилися від раіссі)
3) вони приймають і підтримують українських біженців
4) вони вступили в НАТО
5) вони постійно тролять москалів. то балтійське море перегородять, то трактори до кордону викотять, то візи повідміняють
показать весь комментарий
16.08.2022 19:21 Ответить
+25
Фінам-черговий респект...
показать весь комментарий
16.08.2022 19:17 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так невимушено почався конкурс "Хто перший на депортацію?"
показать весь комментарий
16.08.2022 19:16 Ответить
Рашистам має сподобатись.
показать весь комментарий
16.08.2022 19:17 Ответить
Наступним кроком повинно бути - не пустити кацапа до будь-якого фінського поселення.
показать весь комментарий
16.08.2022 19:17 Ответить
Фінам-черговий респект...
показать весь комментарий
16.08.2022 19:17 Ответить
Взагалі фінни дуже класні.
1) вони знають, хто такі рашисти
2) вони найщасливіша нація на землі (а все тому, що відбилися від раіссі)
3) вони приймають і підтримують українських біженців
4) вони вступили в НАТО
5) вони постійно тролять москалів. то балтійське море перегородять, то трактори до кордону викотять, то візи повідміняють
показать весь комментарий
16.08.2022 19:21 Ответить
4) ще не вступили
показать весь комментарий
16.08.2022 19:21 Ответить
рахуйте, що ВЖЕ
показать весь комментарий
16.08.2022 19:36 Ответить
фінобандерівці
показать весь комментарий
16.08.2022 19:29 Ответить
Фіни - брати !
показать весь комментарий
16.08.2022 19:34 Ответить
показать весь комментарий
16.08.2022 19:40 Ответить
Козломорді будуть реагувати, як бик на червону ганчірку. Треба відеокамери ставити, бо рашисти будуть псувати.
показать весь комментарий
16.08.2022 19:44 Ответить
Справжні фінно-бандерівці
показать весь комментарий
16.08.2022 19:48 Ответить
KIITOS!!!
показать весь комментарий
16.08.2022 19:58 Ответить
*100500ий раз увімкнувши Nightwish* Дякую, що ви є, панове фіни
показать весь комментарий
16.08.2022 20:10 Ответить
Фінляндії Слава!
показать весь комментарий
16.08.2022 20:19 Ответить
Під час служби в совковій армії під підєрбургом( по фінськи- пітарі) пригадав назви сіл: Юккі Нюнемяккі Канельярві. Ну ніяк не скрепні кацапо назви бєрьозовка чи лохово.
показать весь комментарий
16.08.2022 20:25 Ответить
Масло по душе !
Спасибо за суперский позитив !
показать весь комментарий
16.08.2022 20:46 Ответить
респект финнам!
показать весь комментарий
16.08.2022 21:42 Ответить
МОЛОДЦІ!
показать весь комментарий
17.08.2022 00:32 Ответить
 
 