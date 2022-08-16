Запрет въезда граждан РФ в ЕС может вынудить Путина прекратить войну. Просто закройте границы на год и увидите результат, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский считает, что запрет на въезд россиянам в страны ЕС может способствовать тому, что президент РФ Владимир Путин прекратит военную агрессию в Украине
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил в интервью The Washington Post.
"Только так можно повлиять на Путина. Потому что у этого человека нет другого страха, кроме страха за свою жизнь. И его жизнь зависит от того, угрожает ему внутреннее население или нет. Больше ему ничего не угрожает. Это так оно и есть", – объяснил президент.
По словам Зеленского, когда население РФ будет оказывать давление на решение Путина, тогда война и закончится. А запрет на въезд всех граждан Российской Федерации в страны Евросоюза президент считает хорошей санкцией.
"Это очень понятные санкции, они очень простые. Дело не в деньгах, не в газе или трубах, или в том, что у немцев нет тепла зимой. Просто закройте границы на год и увидите результат", - добавил глава государства.
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бовдур, як це припинити війну!
а хто українську землю повертати буде?
Тоді вони припинять війну.
У мене логіка з Лідором однакова.
обіцяю - до твоєї буцегарні буде сама класна дорога в світі. в вісім смуг!
ось нарила цікаву статтю ,подивись
https://texty.org.ua/articles/107507/try-misyaci-do-vijny-yak-i-koly-zelenskyj-diznavsya-pro-vtorhnennya-velyke-rozsliduvannya-washington-post/
як воно готувалось до війни
«Це люди з іпотеками, це люди з кредитами. Це мало навчені люди, які мало розуміють. Це просто орки, це просто бидло. Колись я подивився Маріуполь, я зрозумів це не люди. Коли я побачив Бучу, Ірпінь, ви ж розумієте, це не Путін ставив їм такі завдання».
«Точку неповернення ми вже пройшли. Вона була на самому початку, коли можна було все це зупинити, на етапі переговорів, але після того, що вони витворяли, все, точку неповернення ми пройшли. Я скажу тим, хто хоче спокою та миру будь-яким шляхом, його не буде».
Зупиняти зараз війну не можна, бо буде ще гірше, категорично говорить Дмитро Марченко. На питання, якщо доведеться віддати частину території України для того, щоб зупинити смерті, відповідає так.
«Ні, я говорю, категорично ні. Нам треба забирати всю землю, нам треба забирати Луганськ, Донецьк, Херсон, нам треба забирати Крим. Тому що далі буде гірше. Якщо хтось думає, що на цьому все зупиниться і все буде добре. Ні, це не так. Це ми відпустимо ворога додому, він там залиже рани, зробить відповідні висновки, підкоригує свої бойові порядки і нападе ще раз».
«Нам просто треба добити, у нас є темп, у нас є бажання, просто дайте нам трошки озброєння, і ми це зробимо».
https://www.radiosvoboda.org/a/intervyu-z-heneral-mayorom-marchenkom/31908352.html
х-лу срать на всех других.....
на кшталт-припинемо стріляти-війна скінчиться..
Не для того Фуйло починав війну
щоб турбуватись про мацкальских туристів..
Пане ЗЕ!
гони своє оточенняєрмаків,татарових....в окопи на фронт
Тоді хоч не будеш фуйню казати..
Вован, по чем гражданство для Фридмана с Авеном ?
Авен в лихих 90-х путина от тюрячки отмазал на свою и наши головы, чтобы ты чудилка зеленая понимала.
Жалюгідна потвора, Яник таки професор на його фоні.
Щось каже а соромно мені...🧐🤔
так воно виглядає, як на мене
они с 14го частично были в изоляции
никто им кордон не закроет
в страны азии африки и турацию они спокойно будут ездить
у кого правда деньги останутся)))
пока деньги на сми выделяться будут
тезис что вокруг враги будут обмазывать
это наоборот только обозлит всех))