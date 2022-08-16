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Новости Война
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Запрет въезда граждан РФ в ЕС может вынудить Путина прекратить войну. Просто закройте границы на год и увидите результат, - Зеленский

путин,путін

Президент Владимир Зеленский считает, что запрет на въезд россиянам в страны ЕС может способствовать тому, что президент РФ Владимир Путин прекратит военную агрессию в Украине

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил в интервью The Washington Post.

"Только так можно повлиять на Путина. Потому что у этого человека нет другого страха, кроме страха за свою жизнь. И его жизнь зависит от того, угрожает ему внутреннее население или нет. Больше ему ничего не угрожает. Это так оно и есть", – объяснил президент.

По словам Зеленского, когда население РФ будет оказывать давление на решение Путина, тогда война и закончится. А запрет на въезд всех граждан Российской Федерации в страны Евросоюза президент считает хорошей санкцией.

"Это очень понятные санкции, они очень простые. Дело не в деньгах, не в газе или трубах, или в том, что у немцев нет тепла зимой. Просто закройте границы на год и увидите результат", - добавил глава государства.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20925) путин владимир (31582) россия (96279) Евросоюз (17297)


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Топ комментарии
+41
а навіщо ж до 24.02.2022 року Ти відкрив кордони для російської шобли, знімаючи з них санкції? Як там "актори" "сватів"?
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16.08.2022 19:30 Ответить
+39
А ти закрив кордони для кацапів,козел смердючий?
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16.08.2022 19:30 Ответить
+37
Zeвиродок просить ЄС ввести санкції проти рашистів, а сама Zeкоманда потім лобіює зняття санкцій в певних осіб. Достатньо згадати, як чорносрака мавпа - хламідія, убалакував захід зняти санкції з 8 млрд баксів абрамовича
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16.08.2022 19:30 Ответить
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абирвалг. москвошвєя, москвошвєя (с)
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16.08.2022 19:28 Ответить
Які тупі поради! Треба було в Омані не прередавати владу дєрьмаку за 30 рублів на прохання путіна. Що зараз вже радити?- Йди за кораблем, поц оманський
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16.08.2022 20:40 Ответить
Проста перестать стрелять,проста прикрыть границы.идиот
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17.08.2022 07:36 Ответить
Господи, який сором....
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16.08.2022 19:29 Ответить
та да, плеши откровенно насрать выедут его рабы в Европу или нет. у них 75% вообще за пределы района никогда не выезжает...
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16.08.2022 19:39 Ответить
Зелений ублюдок
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16.08.2022 19:30 Ответить
а навіщо ж до 24.02.2022 року Ти відкрив кордони для російської шобли, знімаючи з них санкції? Як там "актори" "сватів"?
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16.08.2022 19:30 Ответить
Мінімум одного бачив при відвідуванні в лікарні зі словами підтримки кацапських вбивць та мародерів. Корєш бубочкин.
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16.08.2022 19:32 Ответить
hlamidija ce robil i posle 24.02.22
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16.08.2022 19:42 Ответить
А ти закрив кордони для кацапів,козел смердючий?
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16.08.2022 19:30 Ответить
Zeвиродок просить ЄС ввести санкції проти рашистів, а сама Zeкоманда потім лобіює зняття санкцій в певних осіб. Достатньо згадати, як чорносрака мавпа - хламідія, убалакував захід зняти санкції з 8 млрд баксів абрамовича
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16.08.2022 19:30 Ответить
параллельно выдворите квартал 95 и особенно сцыкло лысого из Европы... заодно потапа каменского, бабкина-типа-слепого из штатов ну и мохнатика...
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16.08.2022 19:32 Ответить
Куди? В космос?
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16.08.2022 19:37 Ответить
"просто надо перестать стрелять"
бовдур, як це припинити війну!
а хто українську землю повертати буде?
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16.08.2022 19:33 Ответить
Для початку треба і самим щось робити : чому ВР не признала рф країною терористом ?,чому президент за два місяці не спромігся підписати закон про заборону ввезення книг з рф і білорусі ?чому активи російських олігархів "заарештовані"лише на словах ? чому всякі гордони і арестовичі в наш інформ. простір несуть "хороших русских"? з яких користі жодної ,швидше навпаки
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16.08.2022 19:35 Ответить
Пропоную ще заборонити ординцям дивитись серіли Свати та Папіки. І ні в якому разі про Голобородька.
Тоді вони припинять війну.
У мене логіка з Лідором однакова.
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16.08.2022 19:36 Ответить
Не розкрив тему про економіку і втрачені мільярди. Лідор миру, *******
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16.08.2022 19:36 Ответить
Рассмешил, падла накуренная.
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16.08.2022 19:37 Ответить
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16.08.2022 19:43 Ответить
Так это же наркоман!
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16.08.2022 20:19 Ответить
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17.08.2022 17:00 Ответить
У клоуна все дуже просто. Нада проста пірістать стрілять.
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16.08.2022 19:40 Ответить
как легко давать советы.. и как тяжело самому им следовать!!!
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16.08.2022 19:42 Ответить
И даже Абрамовичу за которого ты просил не вводить санкции?
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16.08.2022 19:46 Ответить
А сам в той час роздає Українське громадянство "харошім гуССкім".Паскуда цинічна!!!
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16.08.2022 19:55 Ответить
Сказки это, 70% парашенцев не были за границей. Но запретить вьезд нужно обязательно. Немцы и подобные им против, прагматичность побеждает у них все...
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16.08.2022 19:59 Ответить
глупость полная.лучше бы брать % с виз :поехал житель рф во Францию и заплатил денешку в пользу ЗСУ.Надо наоборот что бы ваньки больше тратили на шопинг,а не на ракеты.
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16.08.2022 19:59 Ответить
ти **** знаючи що буде війна у ***** бітум купляв на свої дороги!
обіцяю - до твоєї буцегарні буде сама класна дорога в світі. в вісім смуг!
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16.08.2022 20:00 Ответить
Ти переплутав. Вісім буде до буцигарні Парашенка. Цьому підару і однієї вистачить.
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16.08.2022 22:13 Ответить
привіт
ось нарила цікаву статтю ,подивись

https://texty.org.ua/articles/107507/try-misyaci-do-vijny-yak-i-koly-zelenskyj-diznavsya-pro-vtorhnennya-velyke-rozsliduvannya-washington-post/

як воно готувалось до війни
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17.08.2022 00:00 Ответить
Тебе идиоту только границы бы закрывать. Ну закроют им Вьезд в ес? И что? Ну что изменится. Они не выйдут на улицы !! А вот воевать могут пойти против нас же!
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16.08.2022 20:02 Ответить
Зелю знову замкнуло на темі "припинення війни". Ніякого вже припинення війни не буду, тільки перемога. Генерал Марченко гарно сказав:

«Це люди з іпотеками, це люди з кредитами. Це мало навчені люди, які мало розуміють. Це просто орки, це просто бидло. Колись я подивився Маріуполь, я зрозумів це не люди. Коли я побачив Бучу, Ірпінь, ви ж розумієте, це не Путін ставив їм такі завдання».

«Точку неповернення ми вже пройшли. Вона була на самому початку, коли можна було все це зупинити, на етапі переговорів, але після того, що вони витворяли, все, точку неповернення ми пройшли. Я скажу тим, хто хоче спокою та миру будь-яким шляхом, його не буде».

Зупиняти зараз війну не можна, бо буде ще гірше, категорично говорить Дмитро Марченко. На питання, якщо доведеться віддати частину території України для того, щоб зупинити смерті, відповідає так.

«Ні, я говорю, категорично ні. Нам треба забирати всю землю, нам треба забирати Луганськ, Донецьк, Херсон, нам треба забирати Крим. Тому що далі буде гірше. Якщо хтось думає, що на цьому все зупиниться і все буде добре. Ні, це не так. Це ми відпустимо ворога додому, він там залиже рани, зробить відповідні висновки, підкоригує свої бойові порядки і нападе ще раз».

«Нам просто треба добити, у нас є темп, у нас є бажання, просто дайте нам трошки озброєння, і ми це зробимо».

https://www.radiosvoboda.org/a/intervyu-z-heneral-mayorom-marchenkom/31908352.html

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16.08.2022 20:03 Ответить
запретить за то, что принимают участие в войне против Украины. Нужно также запретить гражданам Украины, которые с 2014 года служат режиму х..ла и воюют на стороне рефии.
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16.08.2022 20:04 Ответить
Да ***** пофіг , открыты границы для его холопов или нет . Ну хватит на сегодня. !!
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16.08.2022 20:05 Ответить
Бубочка, мы уже давно поняли что ты наивный инфантильный лошара!
х-лу срать на всех других.....
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16.08.2022 20:06 Ответить
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16.08.2022 20:56 Ответить
якась зелена логіка..
на кшталт-припинемо стріляти-війна скінчиться..
Не для того Фуйло починав війну
щоб турбуватись про мацкальских туристів..
Пане ЗЕ!
гони своє оточенняєрмаків,татарових....в окопи на фронт
Тоді хоч не будеш фуйню казати..
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16.08.2022 20:13 Ответить
Нафіга нам зрадники ще в окапах???
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16.08.2022 20:51 Ответить
Як приманка для снайперів.
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16.08.2022 22:08 Ответить
...а Зеленский с Безумными Арахамиями будут обилечивать пассажиров =)
Вован, по чем гражданство для Фридмана с Авеном ?

Авен в лихих 90-х путина от тюрячки отмазал на свою и наши головы, чтобы ты чудилка зеленая понимала.
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16.08.2022 20:33 Ответить
Зеленский все-таки очень глупый человек.
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16.08.2022 20:45 Ответить
"Я ваш вирок", говорив Зеленський на стадіоні....Та народ не зрозумів, що це було сказано не Пороху, а українцям... Навіть не можу уявити, скільки часу потрібно буде Україні для загоєння ран, нанесених нам війною....
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16.08.2022 20:50 Ответить
Не народ, а інфантильне населення, яке не доросле до поняття народ.
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16.08.2022 22:06 Ответить
Та не переживай ти так! В Україну ж дозволено кацапам в'їжджати.. Слабо хоч щось заборонити лаптєногим з того, що так голосно вимагаєш від наших партнерів?
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16.08.2022 21:03 Ответить
Воно бредить, покурів трави?👽
Жалюгідна потвора, Яник таки професор на його фоні.
Щось каже а соромно мені...🧐🤔
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16.08.2022 21:10 Ответить
один п*дарас, хоче посадити своїх рабів на ланцюг, але п3дець як боїться реакції... інший (зашкварений) йому в тому допомагає...
так воно виглядає, як на мене
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16.08.2022 21:12 Ответить
Чия би корова мичала, це чмо до останніх хвилин був за "нормальні" відносини з расеєю...
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16.08.2022 21:12 Ответить
А может сначала Украина закроет въезд кацапам???!!!!!
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16.08.2022 21:13 Ответить
я об этом говорю с 1го дня войны. Это надо было еще тогда сделать.
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16.08.2022 21:40 Ответить
чушь
они с 14го частично были в изоляции

никто им кордон не закроет
в страны азии африки и турацию они спокойно будут ездить
у кого правда деньги останутся)))

пока деньги на сми выделяться будут
тезис что вокруг враги будут обмазывать

это наоборот только обозлит всех))
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16.08.2022 21:58 Ответить
Черговий дебілкуватий висновок, аналогічний його ранньому твердженню, щоб швидко закінчити війну, треба просто перестати стріляти. Цікаво, що він палить?
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16.08.2022 22:01 Ответить
 
 