Запрет въезда граждан РФ в ЕС может вынудить Путина прекратить войну. Просто закройте границы на год и увидите результат, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что запрет на въезд россиянам в страны ЕС может способствовать тому, что президент РФ Владимир Путин прекратит военную агрессию в Украине

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил в интервью The Washington Post.

"Только так можно повлиять на Путина. Потому что у этого человека нет другого страха, кроме страха за свою жизнь. И его жизнь зависит от того, угрожает ему внутреннее население или нет. Больше ему ничего не угрожает. Это так оно и есть", – объяснил президент.

По словам Зеленского, когда население РФ будет оказывать давление на решение Путина, тогда война и закончится. А запрет на въезд всех граждан Российской Федерации в страны Евросоюза президент считает хорошей санкцией.

"Это очень понятные санкции, они очень простые. Дело не в деньгах, не в газе или трубах, или в том, что у немцев нет тепла зимой. Просто закройте границы на год и увидите результат", - добавил глава государства.

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