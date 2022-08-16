Война в Украине раскрыла правду о России и Европе, - премьер Польши Моравецкий

По мнению премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, война в Украине открыла правду о Европе. В течение многих лет ЕС отказывался прислушиваться к предупреждениям о российской угрозе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио.

"Война в Украине открыла правду о России. Те, кто не хотел видеть, что в путинском государстве были империалистические тенденции, должны посмотреть правде в глаза. В России возродились демоны 19-20 веков - национализм, колониализм становятся все больше и заметнее. Но (эта) война также открыла правду о Европе. Многих европейских лидеров соблазнил Владимир Путин. Теперь они шокированы", — подчеркнул Моравецкий.

"Возвращение российского империализма не должно нас удивлять. Европа оказалась в нынешней ситуации не потому, что была недостаточно интегрирована, а потому, что не хотела прислушиваться к голосу правды. Этот голос звучал из Польши много лет", - подчеркнул глава польского правительства.

"Это игнорирование голоса Польши является иллюстрацией большей проблемы, с которой сегодня сталкивается ЕС (...) Политическая практика показывает, что голоса Германии и Франции имеют большое значение. Итак, мы имеем дело с формальной демократией и де-факто с олигархией, в которой власть осуществляют сильнейшие", - отметил премьер-министр.

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Моравецкий защищал принцип единодушия в ЕС, гарантировавший, что "каждый голос будет услышан и принятое решение будет соответствовать минимальным ожиданиям каждой страны-члена".

"Если бы вся Европа последовала за голосованием Германии, (тогда) не только "Северный поток-1", но и "Северный поток-2" был бы запущен (еще) много месяцев назад. Зависимость Европы от российского газа, который Путин использует как инструмент шантажа против всего континента, была бы почти необратимой", - подчеркнул премьер, также раскритиковав позицию Германии в сфере поставок вооружений в Украину.