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Новости Война
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Война в Украине раскрыла правду о России и Европе, - премьер Польши Моравецкий

моравецький

По мнению премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, война в Украине открыла правду о Европе. В течение многих лет ЕС отказывался прислушиваться к предупреждениям о российской угрозе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио.

"Война в Украине открыла правду о России. Те, кто не хотел видеть, что в путинском государстве были империалистические тенденции, должны посмотреть правде в глаза. В России возродились демоны 19-20 веков - национализм, колониализм становятся все больше и заметнее. Но (эта) война также открыла правду о Европе. Многих европейских лидеров соблазнил Владимир Путин. Теперь они шокированы", — подчеркнул Моравецкий.

"Возвращение российского империализма не должно нас удивлять. Европа оказалась в нынешней ситуации не потому, что была недостаточно интегрирована, а потому, что не хотела прислушиваться к голосу правды. Этот голос звучал из Польши много лет", - подчеркнул глава польского правительства.

"Это игнорирование голоса Польши является иллюстрацией большей проблемы, с которой сегодня сталкивается ЕС (...) Политическая практика показывает, что голоса Германии и Франции имеют большое значение. Итак, мы имеем дело с формальной демократией и де-факто с олигархией, в которой власть осуществляют сильнейшие", - отметил премьер-министр.

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Моравецкий защищал принцип единодушия в ЕС, гарантировавший, что "каждый голос будет услышан и принятое решение будет соответствовать минимальным ожиданиям каждой страны-члена".

"Если бы вся Европа последовала за голосованием Германии, (тогда) не только "Северный поток-1", но и "Северный поток-2" был бы запущен (еще) много месяцев назад. Зависимость Европы от российского газа, который Путин использует как инструмент шантажа против всего континента, была бы почти необратимой", - подчеркнул премьер, также раскритиковав позицию Германии в сфере поставок вооружений в Украину.

Автор: 

россия (96279) Евросоюз (17297) Моравецкий Матеуш (287)


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Топ комментарии
+19
ріспект Моравецькому
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16.08.2022 19:42 Ответить
+17
Біда у тому, що нинішнє покоління європейців, виросло у тепличних умовах, які для них своєю кров"ю й потом вибороли їхні попередники. Й тому ці нєженки не хотять захищати надбання їхніх батьків. У типового німця стається нервовий зрив через те, що він тепер буде приймати душ не три рази, як раніше, а усього два.
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16.08.2022 19:45 Ответить
+16
На мордорі не "націоналізм" відроджується , а НАЦИЗМ. А це як кажуть в Одесі "двє бальшиє разніци"!
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16.08.2022 19:51 Ответить
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Ну така собі демократія--- більш сильніші - слабачки -- голос один а вага голосу різна
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16.08.2022 19:36 Ответить
ріспект Моравецькому
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16.08.2022 19:42 Ответить
Біда у тому, що нинішнє покоління європейців, виросло у тепличних умовах, які для них своєю кров"ю й потом вибороли їхні попередники. Й тому ці нєженки не хотять захищати надбання їхніх батьків. У типового німця стається нервовий зрив через те, що він тепер буде приймати душ не три рази, як раніше, а усього два.
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16.08.2022 19:45 Ответить
майже точне попадання, як для українця з України. я б розбив ще весь клас корінних буржуїв по підкласах. "ыліта", "середній клас, або рядові бюрґери", "бауери". але це довга й інша історія, пост буде просто "перевантажений" (мну особисто зад(й)овбуйуть загальні страхи, загальної множини в відношенні температури в особистих кімнатах прийдешньою зимою)
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16.08.2022 20:26 Ответить
Війна в Україні розкрила правду про Росію та Європу та про Україну а також про Чехію Словаччину Литву Латвію Естонію Північну Македонію Велику Британію Польщу ну і про угорщину
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16.08.2022 19:47 Ответить
А мне больше интересна правда о партии "СН", офиса Ермака и ФСБ Рашки ...
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16.08.2022 19:51 Ответить
То-есть бесплатный интерес не для тебя. Обычное проплаченное пустое место.
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16.08.2022 20:00 Ответить
І що це за пердь? Зесрань - свята, я не помиляюсь?
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16.08.2022 20:14 Ответить
А вот скажи. Для тебя Родина это хопа Зеленского? Или что-то другое ? Не хочешь узнать правду о "ванеровцах" или о сдаче Херсона, например?
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16.08.2022 20:28 Ответить
Реєстрація:02.07.2022
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16.08.2022 21:01 Ответить
Параллельно Коррупция
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16.08.2022 20:02 Ответить
На мордорі не "націоналізм" відроджується , а НАЦИЗМ. А це як кажуть в Одесі "двє бальшиє разніци"!
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16.08.2022 19:51 Ответить
націоналізм, колоніалізм і фашизм
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16.08.2022 19:51 Ответить
Для того, щоб європейські політики не хотіли бачити, як рашка перетврюється у монстра, їм добре "очі замащували", Шрьодер - яскравий приклад
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16.08.2022 19:56 Ответить
До тої тупої гєйропи щє довго будє доходити шо такє параша і чим вона їм загрожує,моя хата с краю тут вже нє пройдє можє до Моравєцького дослухаются.
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16.08.2022 19:58 Ответить
Нам следует помнить тезис Маккиндера: «кто владеет Восточной Европой, тот владеет Евразией и всем миром». Международное сообщество ни в коем случае не должно позволить России обрести доминирование в Центральной и Восточной Европе.
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16.08.2022 20:06 Ответить
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16.08.2022 20:32 Ответить
путін ***** як удав з Мауглі.
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16.08.2022 20:41 Ответить
Так і є. Нехай слухають!
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16.08.2022 21:55 Ответить
 
 