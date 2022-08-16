Установленные оккупантами в Мариуполе электроопоры не выдержали первого же ливня и упали
На улицах временно оккупированного Мариуполя после ливня рухнули опоры и до сих пор с электропроводами валяются прямо на дороге.
Об этом в телеграм-канале сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко и обнародовал соответствующее видео, передает Цензор.НЕТ.
"Восстановление в реальности. Улица Шота Руставели, 79 и ул. Тарасова, 1. При восстановлении электричества установили электроопоры. При первом ливне опоры упали и до сих пор с электропроводами валяются прямо на дороге. Электричества в домах нет, однако есть опасность для пешеходов", - написал Андрющенко.
Он напомнил, что в подобной ситуации две недели назад в Приморском районе электрическим током от проводов на земле убило собаку.
"Следующей жертвой может быть ребенок или взрослый. Зато оккупационные власти не реагируют. После хорошего видео на тему "жизнь возвращается" реальная судьба мариупольцев никому не интересна", - подытожил советник мэра.
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Местные СМИ сообщают, что там был командный пункт орков. Ранее прилёты анонсировал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
https://www.youtube.com/shorts/PZeWJYgv0bI
Видно свиноматка их рукожопо родила
Грады не взрываются, Ураган подвел
Плачут орки, молятся, чтоб попасть домой..
Не волнуйтесь, рашики, скоро будет дом...
И под киловольтами вас согреет струм...
И тельца сгоревшие будет струм сохранять вас
Для рабссейских безіменних трун.
Через *ОПУ!
що говорити про окуповані території