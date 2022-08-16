Установленные оккупантами в Мариуполе электроопоры не выдержали первого же ливня и упали

На улицах временно оккупированного Мариуполя после ливня рухнули опоры и до сих пор с электропроводами валяются прямо на дороге.

Об этом в телеграм-канале сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко и обнародовал соответствующее видео, передает Цензор.НЕТ.

"Восстановление в реальности. Улица Шота Руставели, 79 и ул. Тарасова, 1. При восстановлении электричества установили электроопоры. При первом ливне опоры упали и до сих пор с электропроводами валяются прямо на дороге. Электричества в домах нет, однако есть опасность для пешеходов", - написал Андрющенко.

Он напомнил, что в подобной ситуации две недели назад в Приморском районе электрическим током от проводов на земле убило собаку.

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"Следующей жертвой может быть ребенок или взрослый. Зато оккупационные власти не реагируют. После хорошего видео на тему "жизнь возвращается" реальная судьба мариупольцев никому не интересна", - подытожил советник мэра.