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Новости
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Установленные оккупантами в Мариуполе электроопоры не выдержали первого же ливня и упали

На улицах временно оккупированного Мариуполя после ливня рухнули опоры и до сих пор с электропроводами валяются прямо на дороге.

Об этом в телеграм-канале сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко и обнародовал соответствующее видео, передает Цензор.НЕТ.

"Восстановление в реальности. Улица Шота Руставели, 79 и ул. Тарасова, 1. При восстановлении электричества установили электроопоры. При первом ливне опоры упали и до сих пор с электропроводами валяются прямо на дороге. Электричества в домах нет, однако есть опасность для пешеходов", - написал Андрющенко.

Он напомнил, что в подобной ситуации две недели назад в Приморском районе электрическим током от проводов на земле убило собаку.

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"Следующей жертвой может быть ребенок или взрослый. Зато оккупационные власти не реагируют. После хорошего видео на тему "жизнь возвращается" реальная судьба мариупольцев никому не интересна", - подытожил советник мэра.

Автор: 

Мариуполь (5726) оккупация (10203) электроэнергия (772) Андрющенко Петр (585)


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Топ комментарии
+24
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16.08.2022 19:51 Ответить
+16
Рукожопые во всем...
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16.08.2022 19:44 Ответить
+16
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16.08.2022 20:00 Ответить
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16.08.2022 19:39 Ответить
Как так? Они ж надувные.
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16.08.2022 19:43 Ответить
Ну это просто русофобия какая-то... опоры держат опiр!
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16.08.2022 19:43 Ответить
😆👏
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16.08.2022 19:49 Ответить
Рукожопые во всем...
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16.08.2022 19:44 Ответить
❓ Фотозагадка - найдите очко Пыни после полугода войны?
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16.08.2022 23:05 Ответить
і це ще вони асфальт до дощу не клали ))
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16.08.2022 19:45 Ответить
А вот так сейчас выглядит здание СБУ в оккупированном Лисичанске

Местные СМИ сообщают, что там был командный пункт орков. Ранее прилёты анонсировал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

https://www.youtube.com/shorts/PZeWJYgv0bI
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16.08.2022 19:46 Ответить
Можно еще раз *бнуть в то же место и столько же орков лазящих по развалинам накрыть
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16.08.2022 19:54 Ответить
они проявили "жест доброй воли"
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16.08.2022 19:46 Ответить
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16.08.2022 19:51 Ответить
Что они не делают-не идут дела
Видно свиноматка их рукожопо родила
Грады не взрываются, Ураган подвел
Плачут орки, молятся, чтоб попасть домой..

Не волнуйтесь, рашики, скоро будет дом...
И под киловольтами вас согреет струм...
И тельца сгоревшие будет струм сохранять вас
Для рабссейских безіменних трун.
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16.08.2022 19:51 Ответить
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16.08.2022 19:59 Ответить
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16.08.2022 20:00 Ответить
Зараз всьому, за що сруське береться, за честь зробити жест доброї волі
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16.08.2022 20:10 Ответить
рукожопі-свинособаки
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16.08.2022 20:22 Ответить
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16.08.2022 20:39 Ответить
Рукожопым нет покоя!
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16.08.2022 21:11 Ответить
Теперь понятно, кто устанавливал флагштоки накануне войны🤣🤣🤣 примечательно, что первый упал в Херсоне
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16.08.2022 21:14 Ответить
И много упало?
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16.08.2022 22:45 Ответить
А як по іншому?
Через *ОПУ!
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16.08.2022 22:29 Ответить
Челенж от опор в Херсонской области и Белгородской области подхватили опоры Марика! 👍
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16.08.2022 22:45 Ответить
москальня в себе нічого не може нормально зробити,
що говорити про окуповані території
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16.08.2022 23:19 Ответить
 
 