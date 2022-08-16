Конгрессвумен Спартц, требовавшая отстранить Ермака, прибыла в Украину и встретилась с послом США Бринк

Конгрессвумен Виктория Спартц встретилась с послом США Бриджит Бринк.

Об этом Спартц сообщила в Twitter, сообщает Цензор.НЕТ.

"На этой неделе у меня была продуктивная встреча с послом США Бринк и ее сотрудниками в Украине. Для нас важно иметь четкое видение в этой критической стратегической сфере. Я поражена нашей новой командой дипломатов и с нетерпением жду сотрудничества с ней, чтобы помочь украинцам добиться успеха!" – говорится в сообщении.

Читайте также: Спартц отказалась встречаться с Ермаком, - CNN