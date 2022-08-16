Памятник Екатерине II следует снести, но окончательное решение за местными депутатами, - Ткаченко
Памятник российской императрице Екатерине II в Одессе вряд ли нужно оставлять, но решение о его демонтаже и соответствующем обращении в министерство должны принимать местные депутаты.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ об этом в интервью онлайн-медиа "Свідомі" сказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.
Во время интервью министр очертил свою позицию по отношению к памятнику Екатерине II.
"О памятнике Екатерине II у меня очевидное мнение: вряд ли его нужно оставлять. Однако это в первую очередь должно быть решение одесских депутатов с соответствующим обращением к нам. Если оно поступит, не сомневайтесь, мы дадим согласие", - сказал Ткаченко.
Министр также подчеркнул, что для сноса памятника есть законная процедура.
"Если памятник принадлежит к списку местного культурного наследия, то местные власти подают нам решение о вынесении его из этого списка. В таком случае памятник могут перенести на какую-либо аллею советских памятников или отдать в музей. То есть не обязательно разрушать. Если это национальная памятка, то вносим предложение в Кабмин, где принимается соответствующее решение. Мы просим местные органы власти решать, учитывая мнения экспертов, но также и местные традиции или истории, связанные с тем или иным местом", - добавил он.
Ткаченко также подчеркнул, что министерство поддерживает процесс декоммунизации, однако не может предписывать учреждениям культуры, что им делать.
"Нужно действовать в соответствии с законом и не забывать, что мы толерантное европейское государство, поэтому отказ от советского наследия должен происходить прозрачно с обсуждением экспертов и с учетом нюансов регионов", - подчеркнул министр и добавил, что в МКИП создан и уже работает совет экспертов по декоммунизации и дерусификации.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Треба просто перестати змівати голубине гівно з неї і переіменувати пам'ятник у композицію "300 років у гівні"...
І хай стоїть...
https://www.facebook.com/volodymyr.viatrovych/posts/pfbid022LRmKAAXPYqDiYznjc62J91VujhzsnuzrNDwt1CFLpYHurB9nsU291bzVxv1iQU3l?__cft__[0]=AZVNEWhT_eN2frA1XB7gNM6O1T63GB3oWlTymCaUubUCXA7X1g6cIp7piycAdFHyl9QabPr2Ub1SoyzPpwObObqPPOgbNkfXOd9KAhMdugfM29XLUFhHyfw5OBiyszNDo2mxrIads82tkVcZizjtabEQ9rE7WvE2G2X_xYMcJyEm4Q&__tn__=%2CO%2CP-R 5 д. ·
Єдність.
Разом з міністром культури Ткаченком по Україні їздить депутат Бужанський.
Той самий, якого ви знаєте як депутата, який три роки в парламенті боровся із «прославлянням нацистів в Україні», наполегливо намагався скасувати закон про функціонування української як державної. Той самий, якого я знаю як автора доносу за яким ДБР відкрила проти мене кримінальну справу через організацію міжнародного форуму до роковин Голодомору.
Нині він з міністром розповідає про культуру в умовах війни. Тої самої війни, яку Путін почав, щоб довести до кінця все за що так завзято він боровся в парламенті.
и радует чаек возможности потренироваться на прицельное попадание.