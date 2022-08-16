Памятник Екатерине II следует снести, но окончательное решение за местными депутатами, - Ткаченко

Памятник российской императрице Екатерине II в Одессе вряд ли нужно оставлять, но решение о его демонтаже и соответствующем обращении в министерство должны принимать местные депутаты.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ об этом в интервью онлайн-медиа "Свідомі" сказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Во время интервью министр очертил свою позицию по отношению к памятнику Екатерине II.

"О памятнике Екатерине II у меня очевидное мнение: вряд ли его нужно оставлять. Однако это в первую очередь должно быть решение одесских депутатов с соответствующим обращением к нам. Если оно поступит, не сомневайтесь, мы дадим согласие", - сказал Ткаченко.

Министр также подчеркнул, что для сноса памятника есть законная процедура.

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"Если памятник принадлежит к списку местного культурного наследия, то местные власти подают нам решение о вынесении его из этого списка. В таком случае памятник могут перенести на какую-либо аллею советских памятников или отдать в музей. То есть не обязательно разрушать. Если это национальная памятка, то вносим предложение в Кабмин, где принимается соответствующее решение. Мы просим местные органы власти решать, учитывая мнения экспертов, но также и местные традиции или истории, связанные с тем или иным местом", - добавил он.

Ткаченко также подчеркнул, что министерство поддерживает процесс декоммунизации, однако не может предписывать учреждениям культуры, что им делать.

"Нужно действовать в соответствии с законом и не забывать, что мы толерантное европейское государство, поэтому отказ от советского наследия должен происходить прозрачно с обсуждением экспертов и с учетом нюансов регионов", - подчеркнул министр и добавил, что в МКИП создан и уже работает совет экспертов по декоммунизации и дерусификации.

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