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Памятник Екатерине II следует снести, но окончательное решение за местными депутатами, - Ткаченко

одеса,катерина,іі

Памятник российской императрице Екатерине II в Одессе вряд ли нужно оставлять, но решение о его демонтаже и соответствующем обращении в министерство должны принимать местные депутаты.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ об этом в интервью онлайн-медиа "Свідомі" сказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Во время интервью министр очертил свою позицию по отношению к памятнику Екатерине II.

"О памятнике Екатерине II у меня очевидное мнение: вряд ли его нужно оставлять. Однако это в первую очередь должно быть решение одесских депутатов с соответствующим обращением к нам. Если оно поступит, не сомневайтесь, мы дадим согласие", - сказал Ткаченко.

Министр также подчеркнул, что для сноса памятника есть законная процедура.

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"Если памятник принадлежит к списку местного культурного наследия, то местные власти подают нам решение о вынесении его из этого списка. В таком случае памятник могут перенести на какую-либо аллею советских памятников или отдать в музей. То есть не обязательно разрушать. Если это национальная памятка, то вносим предложение в Кабмин, где принимается соответствующее решение. Мы просим местные органы власти решать, учитывая мнения экспертов, но также и местные традиции или истории, связанные с тем или иным местом", - добавил он.

Ткаченко также подчеркнул, что министерство поддерживает процесс декоммунизации, однако не может предписывать учреждениям культуры, что им делать.

"Нужно действовать в соответствии с законом и не забывать, что мы толерантное европейское государство, поэтому отказ от советского наследия должен происходить прозрачно с обсуждением экспертов и с учетом нюансов регионов", - подчеркнул министр и добавил, что в МКИП создан и уже работает совет экспертов по декоммунизации и дерусификации.

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Автор: 

Екатерина II (57) Одесса (7931) памятник (2243) Ткаченко Александр (429) декоммунизация (756)


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Топ комментарии
+29
что нужно еще понять или испытать, что бы принять решение?
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16.08.2022 20:21 Ответить
+28
Пам'ятник треба знести! А тебе - як без хребетного,треба гнати з міністрів…
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16.08.2022 20:28 Ответить
+25
Все що пов'язане в Україні з кацапськими свинями-має бути знищене...
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16.08.2022 20:25 Ответить
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что нужно еще понять или испытать, что бы принять решение?
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16.08.2022 20:21 Ответить
бабло , это единственное ради чего в Одессе идут в депутаты, а толкают их туда только те , кто делает еще большее бабло , памятник установили за бабки, и убрать его могут тоже только за бабки , ни о какой культуре или памяти в Одессе не может быть и речи.
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16.08.2022 20:46 Ответить
Маріуполь і Харків - їм не указ! Треба ********** до канцура що би дійшло до вати !Але навряд чи й це допоможе!
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16.08.2022 21:08 Ответить
До речі! Харків тримався за пам'ятник жукову до останнього ну і .......?
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16.08.2022 21:09 Ответить
Ткаченко, а що там із агентурними журналістами? Що із ватеосепарським каналом дом? Що з конкурсом на Євробачення? Де карна справа проти аліни паш яка підробила довідки? Що з кацапським книжками?
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16.08.2022 21:11 Ответить
Як треба діло робити, то такі ж ми вже єрмакрати, хоч до рани прикладай!
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16.08.2022 20:22 Ответить
просто знести, вивільнити простір, найкраще
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16.08.2022 20:24 Ответить
Сам автор цього проекту його зніс, але знайшлися і гроші і поци які його відновили. Єдуардс його зніс, а поц труханович його охороняє як собака путінська.
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16.08.2022 20:49 Ответить
Все що пов'язане в Україні з кацапськими свинями-має бути знищене...
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16.08.2022 20:25 Ответить
Не знімайте ні в якому разі. Навпроти поставте ще пам'ятники гітлеру і путлеру. Тодв навіщо приймала Закон Верховна Рада?
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16.08.2022 20:28 Ответить
Геть цю кацапську курву з української Одеси!
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16.08.2022 20:28 Ответить
Пам'ятник треба знести! А тебе - як без хребетного,треба гнати з міністрів…
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16.08.2022 20:28 Ответить
Знесіть цю шльондру !
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16.08.2022 20:29 Ответить
Проститутку - в море!
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16.08.2022 20:31 Ответить
Ніяка вона не Катерина - по чоловіку вона Софа Гольштейн.
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16.08.2022 20:33 Ответить
катька-зоофілша вона
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16.08.2022 20:40 Ответить
Що ти верзеш? Софія Августа Фредеріка Ангальт-Цербст-Дорнбург, чоловік Петро III (Karl Peter Ulrich) та мати (Johanna Elisabeth) з роду Schleswig-Holstein-Gottorf. Чоловік - троюрідний брат. Це німці, а не євреї, антисеміт дурний.
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17.08.2022 01:24 Ответить
Типова русская риторика...."Ніяка вона не Катерина - по чоловіку вона Софа Гольштейн." - де там слово єврей? "...израильский ивритоязычный сайт Forbes https://zn.ua/ECONOMICS/izrailskiy-forbes-vnes-ahmetova-pinchuka-i-poroshenko-v-spisok-165-samyh-bogatyh-evreev-mira-120996_.html опубликовал список 165 самых богатых евреев мира. В рейтинге оказались и украинские бизнесмены. Так, Ринат Ахметов с 15,4 млрд долл. занял 11-е место, Виктор Пинчук с 3,8 млрд долл. - 56-е, а Петр Порошенко с 1,6 млрд долл. - 130- автор рейтинга израильский журналист Давид Липкин, не смог однозначно ответить, в каком именно исследовании указано, что Ахметов и Порошенко являются евреями." - а це антисемітизм? ти хто по національності, що тобі є таким важливим німці вони були, чи євреї?
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17.08.2022 08:59 Ответить
Спочатку треба мати проукраїнську владу, а потім вже наводити лад, а так з таким підходом і малороським настроєм далеко не підемо.
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16.08.2022 20:34 Ответить
Нафіга взагалі її встановили? Чия це ідея?
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16.08.2022 20:35 Ответить
Гурвіц
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16.08.2022 20:42 Ответить
ты поц ? при чем тут Гурвиц ?
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16.08.2022 20:47 Ответить
Марков, який у розиску.
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16.08.2022 22:21 Ответить
Спонсором проєкту став депутат міської ради https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD Руслан Тарпан
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17.08.2022 01:37 Ответить
Цю херню знесуть ординці ракетою. Інакше совкодрочери самі цього не зроблять.
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16.08.2022 20:40 Ответить
Є ідея!
Треба просто перестати змівати голубине гівно з неї і переіменувати пам'ятник у композицію "300 років у гівні"...
І хай стоїть...
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16.08.2022 20:41 Ответить
там проватное большинство в горсовете
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16.08.2022 20:42 Ответить
І ні одного гранатомета не викинуло море на берег....
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16.08.2022 20:48 Ответить
Які місцеві депутати? Иісцеві хай благоустроєм займаються, а не світовою політикою якщо не знесете, ми прийдемо і знесемо
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16.08.2022 20:54 Ответить
Яке відношення має ця курва до заснування міста яке ще в 14 столітті було засновато литовськими князями як замок Коцюбіїв / Кочубіїв
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16.08.2022 20:56 Ответить
А ще краще виміняти її на якийсь танк у німців! Хай забирають свою принцесу пруську
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16.08.2022 20:57 Ответить
Одесса, а оно тебе надо?!
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16.08.2022 20:57 Ответить
а, причем тут местные депутаты...? вон в Нарве тоже ждали от местных депутатов решение по совковому танку, а там в депутатах одна вата и в итоге приняли решение на государственном уровне и нет танка...
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16.08.2022 20:57 Ответить
Сам завёлся и уехал...
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16.08.2022 22:22 Ответить
А как же гей Билли? Памятник европейским ценностям.
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16.08.2022 20:58 Ответить
https://tyzhden.ua/History/74430 "Одеса ніколи не була російським містом."
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16.08.2022 20:59 Ответить
Знає гнида, що там у депутатах самі орки, як й мер
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16.08.2022 21:01 Ответить
траханов і Ко приймають рішення...
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16.08.2022 21:08 Ответить
Одесити 2 числа ви відбили війну зі свого міста , то відбийте війну камяних істуканів , що пропагують фашизм зі свого міста і станьте вільними !
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16.08.2022 21:12 Ответить
Чому в Естонії не довіряють такі рішення місцевій владі, а зранку уряд прийняв рішення і за декілька годин пам'ятник знесли? Не довіряйте місцевій владі рішення державної безпеки, це не їх повноваження.
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16.08.2022 21:14 Ответить
Одесо,тобі треба долі Маріуполя аби мізки запрацювали?
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16.08.2022 21:15 Ответить
Ну чесно кажуче знесення катьки не зробить кацапів розумними? Де тут зв'язок? Але згодна, що зносити треба.
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16.08.2022 21:55 Ответить
А яка вона засновниця? Вона тільки перейменувала. А місто Кочубіїв (Коцюбіїв) засноване ще 1415 року під час експансії ВКЛ.
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16.08.2022 21:18 Ответить
И ещё деталька по части памятника---но другого. Но тут же. А ведь событие было мировое, и длилось пару месяцев выше всех новостей. Востание на броненосце! В Одессу слетелись репортеры с США. Австрал,Канады, вся столичная пресса евро-столиц и прочая. Уже потом, когда броненосец пошёл сдаваться в Румынию и экипаж сошёл на берег, по всему миру создавались фонды помощи, миллионы между прочим, потом туда поехали семьи моряков, им покупали дома в разных странах, в Ю Америке жили они большими группами и прочее. И спустя годы не утихал интерес и реальная помощь. Там целая эпоха событий, значений, историй судеб. И по сей день нет реальной книги или монографии какой с фото, даже кинохроникой. И никто не помнит. И почему то в Одессе, что тогда стала эпицентром событий так странно отнеслись к памятнику. Это громадный кусок истории Одессы! Конечно сам памятник был плакатный, совковый, пролетарский. Стоило иначе и отлить в бронзе. И сразу ставить на веки в одно место. Теперь поздно конечно. А катя палач украинского народа и не только, это совсем иная история. И вроде никакого указа строить город не нашли от её имени, часто писали об этом. Это место заселено было в давние времена, разными людьми, разными этносами, и прочее. И восстанием кстати это не было, это был бунт, разные это вещи по действию и причине. Как на Баунти например. Без политики совсем, если по простому.
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16.08.2022 21:31 Ответить
https://www.facebook.com/volodymyr.viatrovych?__cft__[0]=AZVNEWhT_eN2frA1XB7gNM6O1T63GB3oWlTymCaUubUCXA7X1g6cIp7piycAdFHyl9QabPr2Ub1SoyzPpwObObqPPOgbNkfXOd9KAhMdugfM29XLUFhHyfw5OBiyszNDo2mxrIads82tkVcZizjtabEQ9rE7WvE2G2X_xYMcJyEm4Q&__tn__=-UC%2CP-R Volodymyr Viatrovych

https://www.facebook.com/volodymyr.viatrovych/posts/pfbid022LRmKAAXPYqDiYznjc62J91VujhzsnuzrNDwt1CFLpYHurB9nsU291bzVxv1iQU3l?__cft__[0]=AZVNEWhT_eN2frA1XB7gNM6O1T63GB3oWlTymCaUubUCXA7X1g6cIp7piycAdFHyl9QabPr2Ub1SoyzPpwObObqPPOgbNkfXOd9KAhMdugfM29XLUFhHyfw5OBiyszNDo2mxrIads82tkVcZizjtabEQ9rE7WvE2G2X_xYMcJyEm4Q&__tn__=%2CO%2CP-R 5 д. ·

Єдність.

Разом з міністром культури Ткаченком по Україні їздить депутат Бужанський.

Той самий, якого ви знаєте як депутата, який три роки в парламенті боровся із «прославлянням нацистів в Україні», наполегливо намагався скасувати закон про функціонування української як державної. Той самий, якого я знаю як автора доносу за яким ДБР відкрила проти мене кримінальну справу через організацію міжнародного форуму до роковин Голодомору.

Нині він з міністром розповідає про культуру в умовах війни. Тої самої війни, яку Путін почав, щоб довести до кінця все за що так завзято він боровся в парламенті.

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16.08.2022 21:39 Ответить
Даааа, таким чином, його ніколи не знесуть, бо депутати там - суцільна жопа, пардон за мою французьку!
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16.08.2022 21:59 Ответить
Якщо депутати погані то треба зменшити кількість поганих і збільшити кількість хороших. Це ж так просто!
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16.08.2022 23:00 Ответить
Переплавить эту шалаву на Тризуб ! 🔱
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16.08.2022 22:56 Ответить
Колись там був фонтан - от хай знов буде фонтан, замість тої курви пруської.
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16.08.2022 23:22 Ответить
Себто перекладаю шо він сказав: рішення про знос пам'ятника імперській курві мають прийняти пітушаріївські, ригоанально-опзжоперські та інші рюзьгєтваридлі "дєпутати" Одеської міськради??🤔😳 Ви там пане миністре з возу наї&нулись чи як?! Це типу те саме шо сказати кримінальній гопотні щоб вони повиводили усі свої зеківські наколки та ше й перестали займатись гоп-стопом та тирить "шмєлі" по карманам лохів!
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16.08.2022 23:38 Ответить
Демонтировать и поставить на окружной как проститутке царских кровей.
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16.08.2022 23:42 Ответить
Думаю таки дійде до того, що якісь бійці тероборони підгонять туди підйомний кран і самостійно вирішать це питання, як вже не раз таке вирішували з тим гнидним падлом що йменувалося "лєніним"!
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16.08.2022 23:45 Ответить
На самом деле кацапофашизм пошел не от Петра, а от этой немецкой ************. Имея острый ум она поняла что единственный способ сохранить московию от развала это направить энергию диких племён населяющих залесье, на завоевание соседних свободных земель, выдумав сказку о великом русском народе.
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16.08.2022 23:50 Ответить
Нехай одесити скажуть - їм потрібен пам'ятник тій , що мала статеві стосунки з тваринами(кіньми) .
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16.08.2022 23:52 Ответить
Ткаченко смердить кацапщиною.
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17.08.2022 01:07 Ответить
"У квітні 2019 року Верховний суд України поставив остаточну крапку, відхиливши вимогу громадських про перенесення пам'ятника Засновникам Одеси" (c)
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17.08.2022 01:44 Ответить
Памятник можно бережно перенести в море - пусть стоит по шею в воде
и радует чаек возможности потренироваться на прицельное попадание.
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17.08.2022 04:15 Ответить
Одесити вирішуйте це питання без продажних депутатів і такого ж трухана.
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17.08.2022 08:17 Ответить
Провести засідання і тим депутатам, які проголосують проти, поставити той пам'ятник на голову, десь на сміттєзвалищі.
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23.08.2022 16:12 Ответить
 
 