Цена на дрова в разных регионах - от 600 до 1200 грн за кубометр, древесины должно хватить, - председатель Гослесагентства Болоховец

В Украине нет дефицита древесины, хотя в лесничествах уже есть очереди из желающих запасти дрова на зиму.

Об этом рассказал глава Государственного агентства лесных ресурсов Украины Юрий Болоховец, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Есть очередь, в некоторых районах она достигает двух-трех недель. Но мы собираем запрос из всех областей. Сегодня он существенно превышает нашу прошлогоднюю заготовку. Есть в пределах 7 млн кубических метров. В прошлом году мы заготовили и реализовали 3,5 млн кубических метров", – рассказал Болоховец.

Несмотря на напряженную ситуацию с дровами, он считает: древесины хватит.

На 10 млн гектаров лесов Украины ежегодно произрастает около 40 млн кубических метров древесины, которую можно использовать на дрова. Из них в другие годы использовали 15–20 кубов древесины.

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"Рост спроса связан с тем, что люди хотят запастись и на эту, и на следующую зиму. Многие переходят на твердое отопление вместо газа и электричества. Ряд социальных учреждений, в том числе школы и больницы, тоже переходят на твердое отопление. Кроме того, государственные сельскохозяйственные предприятия делают очень большие поставки на Вооруженные силы Украины. Сегодня мы уже пересекли границу в несколько сот тысяч кубических метров", - рассказал глава Госагентства лесных ресурсов.

Дрова можно приобрести непосредственно в лесничествах (1651 г. по всей стране), пояснил Юрий Болоховец. По его словам, действует ограничение: до 15 кубических метров на одного человека. Есть в наличии колотые дрова, также можно договориться о доставке. В настоящее время, отметил он, министерство окружающей среды создает интернет-магазин дров.

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"Цена – разная. На севере – в пределах 600-700 гривен, а на юге и западе – 1000-1200 гривен за метр кубический. Это цена на дрова, которые заготовлены и находятся в лесу. Доставка и перемещение – это дополнительные расходы", – объяснил Брюховец.