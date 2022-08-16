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Цена на дрова в разных регионах - от 600 до 1200 грн за кубометр, древесины должно хватить, - председатель Гослесагентства Болоховец

отопление,дрова

В Украине нет дефицита древесины, хотя в лесничествах уже есть очереди из желающих запасти дрова на зиму.

Об этом рассказал глава Государственного агентства лесных ресурсов Украины Юрий Болоховец, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Есть очередь, в некоторых районах она достигает двух-трех недель. Но мы собираем запрос из всех областей. Сегодня он существенно превышает нашу прошлогоднюю заготовку. Есть в пределах 7 млн кубических метров. В прошлом году мы заготовили и реализовали 3,5 млн кубических метров", – рассказал Болоховец.

Несмотря на напряженную ситуацию с дровами, он считает: древесины хватит.

На 10 млн гектаров лесов Украины ежегодно произрастает около 40 млн кубических метров древесины, которую можно использовать на дрова. Из них в другие годы использовали 15–20 кубов древесины.

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"Рост спроса связан с тем, что люди хотят запастись и на эту, и на следующую зиму. Многие переходят на твердое отопление вместо газа и электричества. Ряд социальных учреждений, в том числе школы и больницы, тоже переходят на твердое отопление. Кроме того, государственные сельскохозяйственные предприятия делают очень большие поставки на Вооруженные силы Украины. Сегодня мы уже пересекли границу в несколько сот тысяч кубических метров", - рассказал глава Госагентства лесных ресурсов.

Дрова можно приобрести непосредственно в лесничествах (1651 г. по всей стране), пояснил Юрий Болоховец. По его словам, действует ограничение: до 15 кубических метров на одного человека. Есть в наличии колотые дрова, также можно договориться о доставке. В настоящее время, отметил он, министерство окружающей среды создает интернет-магазин дров.

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"Цена – разная. На севере – в пределах 600-700 гривен, а на юге и западе – 1000-1200 гривен за метр кубический. Это цена на дрова, которые заготовлены и находятся в лесу. Доставка и перемещение – это дополнительные расходы", – объяснил Брюховец.

Автор: 

Тарифы на отопление (721) Гослесагентство (47) отопительный сезон (530) древесина (15)


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Топ комментарии
+19
Якраз і опалимося мільярдом дерев зеленського.
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16.08.2022 20:53 Ответить
+12
Українська народна прикмета:
спочатку ти голосуєш за клоуна,
а невдовзі стоїш у черзі з охочих запасти дрова на зиму
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16.08.2022 21:02 Ответить
+8
А що із газом власної добичи? Вже перевірили законність приватизації? Розібралися в ціноутворенні? Наростили добичу? Атомна електроенергія по 30 копійок відпускається населенню?
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16.08.2022 21:08 Ответить
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Якраз і опалимося мільярдом дерев зеленського.
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16.08.2022 20:53 Ответить
А що із газом власної добичи? Вже перевірили законність приватизації? Розібралися в ціноутворенні? Наростили добичу? Атомна електроенергія по 30 копійок відпускається населенню?
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16.08.2022 21:08 Ответить
А если асфальтом или скумбрией?
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16.08.2022 21:37 Ответить
В Одесской области массово уничтожаются лесопосадки. Это аукнется на земледелии и урожайности. Посадкам по 60 лет и более. Кто посадит новые и когда они вырастут? Местным властям на это наплевать, почти все заняты дерибаном.
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16.08.2022 21:44 Ответить
золотая жила для чела...а весной хороший пожар и концы в воду
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16.08.2022 20:55 Ответить
Прожитковий мінімум 2 куби дров без доставки і порізки, ау депутати, на стіл мандати і пішли на ...
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16.08.2022 20:57 Ответить
Повирізуємо ще всі дерева,та й буде дуже добре.
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16.08.2022 20:59 Ответить
Українська народна прикмета:
спочатку ти голосуєш за клоуна,
а невдовзі стоїш у черзі з охочих запасти дрова на зиму
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16.08.2022 21:02 Ответить
Є думка, що це через війну.
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16.08.2022 21:10 Ответить
До царювання найвеличнішого лідера ********** теж була війна, черг по дрова на зиму не було, але цибуля подорожчала
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16.08.2022 21:18 Ответить
Ти тут на роботі? Тоді зрозуміло.
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16.08.2022 21:22 Ответить
є думки що ти просто підарас а не скулбас
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17.08.2022 00:26 Ответить
Тим часом загробиш енергетику країни, щоб купувати енергію в Московії. Зараз за 1 квт зеленої енергії платят 1 гривну 60 копійок, а щоб зовсім зупинили ії виробляти треба нічого не платити. Це буде по нашому: Весь світ до основи мі розгромимо, хто був нічим той стане всім.
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16.08.2022 21:15 Ответить
То можеш *****, кізяками грітися. Чи до тебе ще не дійшло що за вікном війна.
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17.08.2022 13:41 Ответить
Кацапи дуже стараються, щоб ми теж валєжнік збирали.

Сцуки, самі не живуть та нам не дають.
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16.08.2022 21:03 Ответить
Валежнiк в селе моей роднi посадки на 2 км от села вирубали. Валежнirк)))
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16.08.2022 22:29 Ответить
Взагалі-то, «валєжнік» - це мем. Я особисто неодноразово посилала кацапських ботів валєжнік збирати, бо «Зима близько».
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17.08.2022 00:33 Ответить
А солома ?! Де солома ?!
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16.08.2022 21:03 Ответить
Кому, що а порохоботи лиш би сраки в теплі тримали.
Ви державу боронити будете чи вам газ російский аля-Петро подавай?
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17.08.2022 01:21 Ответить
Нічого не зрозуміло, скільки саме дрова коштують. Це колоті чи чурки, чи метровки, чи стовбури?

Дрова є різні, дуб чи граб то одне, а береза чи, навіть, сосна геть інші дрова. Голова Державного агентства має це знати.
Ще й куб насипом і складометр дров (і те і те метр кубичний) теж різна кількість. А якщо велики стовбури порахувати на кубометри (за довжиною та діаметром) то ще й третя кількість.

Але, наразі, у Київський області колоті дубові дрова коштують 2т грн за куб насипом без доставки. Ще й свіжі, не сухі. Що дуже і дуже дорого і зовсім не збігається з тим що каже пан Болоховець
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16.08.2022 21:04 Ответить
Ето просто еще не все поняли что етой зимой можно остаться без газа и без света. Потом за дрова будут драки и цена взлетит в разы. Интересно, как в одной стране одновременно уживаются зеленые тарифы и дрова? Люди дрова на зиму запасают а крахоборы кричат что нужно увеличивать зеленые тарифы.
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16.08.2022 21:07 Ответить
Не бажаєте розвивати зелену енергетику - топіть хмизом !
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16.08.2022 21:09 Ответить
І будемо топити бо взимку від хмизу буде набагато більше тепла ніж від твоєї зеленої енергетики.Зимою ефективність сонячних батарей падає в 2-3 рази, а споживання електроенергії населенням навпаки зростає. Нам потрібно розвивати атомну енергетику як найбільш дешеву і стабільну в плані генерації, а не зелені тарифи, які вже давно перетворилися на корупційну годівницю приближених до влади олігархів .
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16.08.2022 22:29 Ответить
Ну давай разов'ю за 2000 пенсії
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17.08.2022 00:24 Ответить
Так казади, шо українського газу вистачить для України ?!
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16.08.2022 21:15 Ответить
Це треба було всіх злодіїв розстріляти. Тоді б ще експортували.
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16.08.2022 21:18 Ответить
Давайте ще більше за кордон вивозьте то обігрів дровами зрівняється з обігрівом газом.
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16.08.2022 21:30 Ответить
Ой насмешили. В Закарпатье такая цена была года 1,5 назад. Тут недалеко. В марте уже по 2000 было.
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16.08.2022 21:32 Ответить
шо воно мелет? 600-700 грн куб? прозвонил вчера 3 обьявления на ОЛХ- 2400, 2500, 3000 грн/куб с минимальной доставкой. разница явно у товарища в карманах осядает.
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16.08.2022 21:34 Ответить
Є думка, що це через війну. Нет это потому , что Зебилы выбрали Зеленского с бандой . Грех сказать но при Порошенко было теплее И ***** боялся продолжать
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16.08.2022 21:36 Ответить
І це ще зелені шмарклі не оголосили ціни на кізяки!
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16.08.2022 21:54 Ответить
Для соєвих дегенератів безкоштовно!
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17.08.2022 01:22 Ответить
Південна Баварія сьогодні. Кияни за дровами приїхали.

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16.08.2022 22:00 Ответить
Якийсь дурень купує, або рубає посадки, яких вже немає?
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16.08.2022 22:14 Ответить
с дуба упал? 600грн ? в одесской обл. 2700-3000/куб + доставка
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16.08.2022 22:21 Ответить
Хмельницька обл., офіційно можна купити дрова в держлісгоспі - від 700 грн. за куб самовивозом, від 1300 з доставкою.
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16.08.2022 22:43 Ответить
Карпати стрижуть наполегливіше, ніж до війни.
паливо і не тільки в дефіциті,тому,щоб з далека не возити це все до Європи,взялись у 8-10 раз наполегливіше стригти наші ліси! і це в 30-ти кілометрах від цивілізації. тепер замість 2-3 вантажівок за добу - 20+ з прицепами! ну, місцеві теж ***********,в них-"гроші не пахнуть"!
https://twitter.com/i/status/1558542354428166145
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16.08.2022 22:52 Ответить
Порохоботи як з цепу зірвалися!
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16.08.2022 23:38 Ответить
Ви б в марафоні залипали б, і нерви б берегли
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17.08.2022 00:26 Ответить
Що **ять?11
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17.08.2022 00:14 Ответить
Пенсія три куба, для крупного спесталіста цього самого держхерчого пояснюю, кубік зі стороною один метр, одні сутки, максимум підігріву вистачить всім, але не надовго
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17.08.2022 00:20 Ответить
ДАМ ТУ ІНФОРМАЦІЮ, ЯКУ ВИ НЕ ЗНАЄТЕ:

- Скважини газові знаходяться по всій Україні і певно сподіватись на 100% надійність не варто - війна
- Електроенергії для опалення може не вистачити, бо її реально треба дуже і дуже багато...сонячні електростанції зимою майже нічого не генерують

- Опалювати дровами в 2 рази дешевше, ніж газом і в 4 рази дешевше, ніж електрикою
- Заготовляти дрова треба, коли тепло, бо вони ще мають якось висохнути - ККД буде вище
- Для опалення можна використовувати елементарні буржуйки, булеряни, які нові зараз коштують від 2000 грн - на 2 кімнати загальною площею 30 кв. метрів вистачить
- У кого є газовий котел чи електричний - можна доставити паралельно дровяний (він же на пилети, він же на вугілля). Там не складна розвязка. Котли дровяні встановлюють навіть в багатоквартиних будинках, це було попурно ще з 2014 року.

Кому потрібна БЕЗКОШТОВНА консультація що і як краще зробити, можу надати.
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17.08.2022 01:46 Ответить
Давайте ***** на *** весь ліс виріжимо бо ми не спроможні забезпечити газом наше населення.

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17.08.2022 07:45 Ответить
Хрен його знає яка у голови Держагенства ціна дров у лісі, але на Закарпатті ціна 10 складометрів в дома вам обійдетьяся в 20-25 тис. А лісництва тупо не дають дров.
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17.08.2022 13:45 Ответить
 
 