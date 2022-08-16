Цена на дрова в разных регионах - от 600 до 1200 грн за кубометр, древесины должно хватить, - председатель Гослесагентства Болоховец
В Украине нет дефицита древесины, хотя в лесничествах уже есть очереди из желающих запасти дрова на зиму.
Об этом рассказал глава Государственного агентства лесных ресурсов Украины Юрий Болоховец, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
"Есть очередь, в некоторых районах она достигает двух-трех недель. Но мы собираем запрос из всех областей. Сегодня он существенно превышает нашу прошлогоднюю заготовку. Есть в пределах 7 млн кубических метров. В прошлом году мы заготовили и реализовали 3,5 млн кубических метров", – рассказал Болоховец.
Несмотря на напряженную ситуацию с дровами, он считает: древесины хватит.
На 10 млн гектаров лесов Украины ежегодно произрастает около 40 млн кубических метров древесины, которую можно использовать на дрова. Из них в другие годы использовали 15–20 кубов древесины.
"Рост спроса связан с тем, что люди хотят запастись и на эту, и на следующую зиму. Многие переходят на твердое отопление вместо газа и электричества. Ряд социальных учреждений, в том числе школы и больницы, тоже переходят на твердое отопление. Кроме того, государственные сельскохозяйственные предприятия делают очень большие поставки на Вооруженные силы Украины. Сегодня мы уже пересекли границу в несколько сот тысяч кубических метров", - рассказал глава Госагентства лесных ресурсов.
Дрова можно приобрести непосредственно в лесничествах (1651 г. по всей стране), пояснил Юрий Болоховец. По его словам, действует ограничение: до 15 кубических метров на одного человека. Есть в наличии колотые дрова, также можно договориться о доставке. В настоящее время, отметил он, министерство окружающей среды создает интернет-магазин дров.
"Цена – разная. На севере – в пределах 600-700 гривен, а на юге и западе – 1000-1200 гривен за метр кубический. Это цена на дрова, которые заготовлены и находятся в лесу. Доставка и перемещение – это дополнительные расходы", – объяснил Брюховец.
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спочатку ти голосуєш за клоуна,
а невдовзі стоїш у черзі з охочих запасти дрова на зиму
Сцуки, самі не живуть та нам не дають.
Ви державу боронити будете чи вам газ російский аля-Петро подавай?
Дрова є різні, дуб чи граб то одне, а береза чи, навіть, сосна геть інші дрова. Голова Державного агентства має це знати.
Ще й куб насипом і складометр дров (і те і те метр кубичний) теж різна кількість. А якщо велики стовбури порахувати на кубометри (за довжиною та діаметром) то ще й третя кількість.
Але, наразі, у Київський області колоті дубові дрова коштують 2т грн за куб насипом без доставки. Ще й свіжі, не сухі. Що дуже і дуже дорого і зовсім не збігається з тим що каже пан Болоховець
паливо і не тільки в дефіциті,тому,щоб з далека не возити це все до Європи,взялись у 8-10 раз наполегливіше стригти наші ліси! і це в 30-ти кілометрах від цивілізації. тепер замість 2-3 вантажівок за добу - 20+ з прицепами! ну, місцеві теж ***********,в них-"гроші не пахнуть"!
https://twitter.com/i/status/1558542354428166145
- Скважини газові знаходяться по всій Україні і певно сподіватись на 100% надійність не варто - війна
- Електроенергії для опалення може не вистачити, бо її реально треба дуже і дуже багато...сонячні електростанції зимою майже нічого не генерують
- Опалювати дровами в 2 рази дешевше, ніж газом і в 4 рази дешевше, ніж електрикою
- Заготовляти дрова треба, коли тепло, бо вони ще мають якось висохнути - ККД буде вище
- Для опалення можна використовувати елементарні буржуйки, булеряни, які нові зараз коштують від 2000 грн - на 2 кімнати загальною площею 30 кв. метрів вистачить
- У кого є газовий котел чи електричний - можна доставити паралельно дровяний (він же на пилети, він же на вугілля). Там не складна розвязка. Котли дровяні встановлюють навіть в багатоквартиних будинках, це було попурно ще з 2014 року.
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