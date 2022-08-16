Из оккупированных Донетчины, Луганщины, Херсонской и Запорожской областей выехали все вузы
Все высшие учебные заведения из оккупированных Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей переместились на подконтрольные Украине территории и уже начали обучение. Министерство образования рекомендовало начать обучение для старших курсов с середины августа.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.
Как отмечают в министерстве, все учреждения высшего образования Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, кроме города Запорожья, являются перемещенными.
Вузы из оккупированных районов Запорожской области главным образом переместились в Запорожье.
Из Донетчины - в Днепр, Луцк, Тернополь и Ивано-Франковск.
С Луганщины - в Хмельницкий и Полтаву.
Луганский университет на Полтавщине обучение планирует проводить очно – для тех, кто на свободной территории. И дистанционно для тех, кто застрял в оккупации. Такие есть. Но студенты выходят на связь и продолжают обучаться по украинской программе.
По словам преподавателей одного из луганских вузов, начинать обучение на новом месте несложно. Потому что для них это не в первый раз. Сложнее всего было сорваться в 2014 году, когда выезжали из оккупированного Луганска. Тогда уехали недалеко. Возобновили обучение в Старобельске. Открыли свои подразделения в Рубежном. Там вообще первого марта планировали новоселье – в новый отреставрированный корпус.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Натомість російську культуру можна і треба читати та перечитувати, дивитися та переосмислювати самостійно. Місце їй в музеї, бібліотеці, кабінеті. Якщо хочете - на операційному столі, де хірург повинен провести вівісекцію російської культури, щоби зрозуміти, як функціонує цей загадковий організм і що за ракова пухлина його роз'їдає. Нове прочитання історії та культури Росії, передусім українськими очима, відкриває світові справжній образ Росії - звіриний оскал "русского мира".
https://zbruc.eu/node/112829?fbclid=IwAR3GMapqjE3XzI3Yh_rXkzcrgpxraBckPS6U9Gbt73oVAonYzJToTl94IYI