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Из оккупированных Донетчины, Луганщины, Херсонской и Запорожской областей выехали все вузы

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Все высшие учебные заведения из оккупированных Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей переместились на подконтрольные Украине территории и уже начали обучение. Министерство образования рекомендовало начать обучение для старших курсов с середины августа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

Как отмечают в министерстве, все учреждения высшего образования Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, кроме города Запорожья, являются перемещенными.

Вузы из оккупированных районов Запорожской области главным образом переместились в Запорожье.

Из Донетчины - в Днепр, Луцк, Тернополь и Ивано-Франковск.

С Луганщины - в Хмельницкий и Полтаву.

Луганский университет на Полтавщине обучение планирует проводить очно – для тех, кто на свободной территории. И дистанционно для тех, кто застрял в оккупации. Такие есть. Но студенты выходят на связь и продолжают обучаться по украинской программе.

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По словам преподавателей одного из луганских вузов, начинать обучение на новом месте несложно. Потому что для них это не в первый раз. Сложнее всего было сорваться в 2014 году, когда выезжали из оккупированного Луганска. Тогда уехали недалеко. Возобновили обучение в Старобельске. Открыли свои подразделения в Рубежном. Там вообще первого марта планировали новоселье – в новый отреставрированный корпус.

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вуз (907) оккупация (10203) Минобразования (1739) обучение (536)


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Важливо пам'ятати і те, що не буває культури, спорту і науки "поза політикою". Той, хто стверджує подібне, або займається найбруднішою політикою, або переслідує власні інтереси, одночасно стаючи для брудних політиків "корисним ідіотом". Російська культура поширюється разом з її носіями, яких іноді краще назвати переносниками. Їм та розповсюджуваній ними культурі не місце в публічному просторі з усіма його шоу, фестивалями і конкурсами, де вони стають знаряддям пропаганди і засобом реабілітації людиноненависницького "русского мира". Російська література, російська історична наука, російська археологія повною мірою несуть відповідальність за сьогоднішню агресію Росії проти України.

Натомість російську культуру можна і треба читати та перечитувати, дивитися та переосмислювати самостійно. Місце їй в музеї, бібліотеці, кабінеті. Якщо хочете - на операційному столі, де хірург повинен провести вівісекцію російської культури, щоби зрозуміти, як функціонує цей загадковий організм і що за ракова пухлина його роз'їдає. Нове прочитання історії та культури Росії, передусім українськими очима, відкриває світові справжній образ Росії - звіриний оскал "русского мира".
https://zbruc.eu/node/112829?fbclid=IwAR3GMapqjE3XzI3Yh_rXkzcrgpxraBckPS6U9Gbt73oVAonYzJToTl94IYI
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16.08.2022 21:26 Ответить
їм достатньо одного вишу - мєнтовского
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16.08.2022 22:44 Ответить
 
 