Из оккупированных Донетчины, Луганщины, Херсонской и Запорожской областей выехали все вузы

Все высшие учебные заведения из оккупированных Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей переместились на подконтрольные Украине территории и уже начали обучение. Министерство образования рекомендовало начать обучение для старших курсов с середины августа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

Как отмечают в министерстве, все учреждения высшего образования Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, кроме города Запорожья, являются перемещенными.

Вузы из оккупированных районов Запорожской области главным образом переместились в Запорожье.

Из Донетчины - в Днепр, Луцк, Тернополь и Ивано-Франковск.

С Луганщины - в Хмельницкий и Полтаву.

Луганский университет на Полтавщине обучение планирует проводить очно – для тех, кто на свободной территории. И дистанционно для тех, кто застрял в оккупации. Такие есть. Но студенты выходят на связь и продолжают обучаться по украинской программе.

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По словам преподавателей одного из луганских вузов, начинать обучение на новом месте несложно. Потому что для них это не в первый раз. Сложнее всего было сорваться в 2014 году, когда выезжали из оккупированного Луганска. Тогда уехали недалеко. Возобновили обучение в Старобельске. Открыли свои подразделения в Рубежном. Там вообще первого марта планировали новоселье – в новый отреставрированный корпус.

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