Рашисты снова обстреливают Салтовский район Харькова: Снаряд РСЗО ударил вблизи дома, пострадавших нет
Российские оккупационные войска снова обстреляли Салтовский район Харькова.
Об этом сообщил мэр Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.
"Многострадальная Салтовка снова под обстрелом. Попадание РСЗО в землю возле жилого дома. Выбиты окна, иссечены стены. Пострадавших предварительно нет.
Впереди ночь – уже обычное время обстрелов Харькова. Будьте внимательны", - подчеркнул городской голова.
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+6 Garry Dron #477536
показать весь комментарий16.08.2022 22:22 Ответить Ссылка
+3 Ap Kats
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+2 Вася Шевченко #371210
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За последние сутки в Крыму было выставлено на продажу более десятка тысяч объектов жилой недвижимости, огромные пробки на Крымском мосту
Добкін, Мураєв, Фельдман (ОПЗЖ), разом з попличником Гепочкі - 99%
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на останніх виборах:
Нацкорпус Немічев - 0,0%
ЗЕкоманда - 42.72%
ОПЗЖ - 26, 55%
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69,27%
Харків'яне позіціонують себе як ЖЕРТВУ, а не як творця цієї війни для всієї України, так я розумію? От так поворот !!!