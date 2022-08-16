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Новости Война
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Рашисты снова обстреливают Салтовский район Харькова: Снаряд РСЗО ударил вблизи дома, пострадавших нет

салтівка

Российские оккупационные войска снова обстреляли Салтовский район Харькова.

Об этом сообщил мэр Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

"Многострадальная Салтовка снова под обстрелом. Попадание РСЗО в землю возле жилого дома. Выбиты окна, иссечены стены. Пострадавших предварительно нет.

Впереди ночь – уже обычное время обстрелов Харькова. Будьте внимательны", - подчеркнул городской голова.

Смотрите также: Последствия обстрела Харькова российскими оккупантами: Били из РСЗО "Торнадо", повреждено трамвайное депо и гаражный кооператив. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (27982) Харьков (7604) Терехов Игорь (258)


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Топ комментарии
+6
Навідників теж вистачає, ловити і вішати на стовпи.
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16.08.2022 22:22 Ответить
+3
Бєл-го-род! Бєл-го-род!!
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16.08.2022 22:39 Ответить
+2
ну Харків то таке... головне шоби кримчани до військових об"єктів не наближались...
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16.08.2022 22:23 Ответить
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Навідників теж вистачає, ловити і вішати на стовпи.
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16.08.2022 22:22 Ответить
Тут их *****, но мы справляемся.Вас приветствует служба охраны ТЦ Барабашово
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16.08.2022 22:42 Ответить
ну Харків то таке... головне шоби кримчани до військових об"єктів не наближались...
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16.08.2022 22:23 Ответить
vera больше не придёт@vera22116482

За последние сутки в Крыму было выставлено на продажу более десятка тысяч объектов жилой недвижимости, огромные пробки на Крымском мосту
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16.08.2022 22:41 Ответить
Бєл-го-род! Бєл-го-род!!
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16.08.2022 22:39 Ответить
Суки, мля!
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16.08.2022 22:46 Ответить
Зара на Ібіце, руське намагається в пів голоса шептати......
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16.08.2022 22:47 Ответить
подивився останні опитування рейтінгу політиків в Харкові, зроблено у минуломо році, перед війною

Добкін, Мураєв, Фельдман (ОПЗЖ), разом з попличником Гепочкі - 99%
ЕС - 1%



на останніх виборах:

Нацкорпус Немічев - 0,0%
ЗЕкоманда - 42.72%
ОПЗЖ - 26, 55%
-------------------------------
69,27%

Харків'яне позіціонують себе як ЖЕРТВУ, а не як творця цієї війни для всієї України, так я розумію? От так поворот !!!
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17.08.2022 05:42 Ответить
Невиліковні
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17.08.2022 06:36 Ответить
 
 