Каждый день России должно становиться все сложнее воевать – это наша военно-политическая задача номер один, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что страна-оккупант рассчитывает, что весь мир "устанет от войны".

Об этом он заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Чтобы поддержка Украины в мире не уменьшалась и чтобы наше государство двигалось к победе, должна не уменьшаться и наша собственная активность – абсолютно всех, кто так или иначе встал на защиту нашего государства. Делайте все, как и делали, для Украины. И даже больше", – отметил глава государства.

По словам Зеленского, руководство России рассчитывает, что украинцы, европейцы и весь мир ощутят усталость от этой войны.

"Мы же должны сделать все, чтобы устали не мы и не наши друзья и партнеры, а наш враг. Чтобы мы выгнали оккупантов из Украины, каждый день России должно становиться все сложнее воевать - это наша военно-политическая задача номер один", - подытожил президент.

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