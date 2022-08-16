РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9905 посетителей онлайн
Новости Война
2 518 32

Каждый день России должно становиться все сложнее воевать – это наша военно-политическая задача номер один, - Зеленский

зеленський

Президент Владимир Зеленский заявил, что страна-оккупант рассчитывает, что весь мир "устанет от войны".

Об этом он заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Чтобы поддержка Украины в мире не уменьшалась и чтобы наше государство двигалось к победе, должна не уменьшаться и наша собственная активность – абсолютно всех, кто так или иначе встал на защиту нашего государства. Делайте все, как и делали, для Украины. И даже больше", – отметил глава государства.

По словам Зеленского, руководство России рассчитывает, что украинцы, европейцы и весь мир ощутят усталость от этой войны.

"Мы же должны сделать все, чтобы устали не мы и не наши друзья и партнеры, а наш враг. Чтобы мы выгнали оккупантов из Украины, каждый день России должно становиться все сложнее воевать - это наша военно-политическая задача номер один", - подытожил президент.

Смотрите также: Призываю жителей оккупированных территорий не приближаться к военным объектам российской армии, - Зеленский. ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (20925) россия (96279)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+9
питання до Зе: 1. Спрацювало НАДА ПЄРЕСТАТЬ СТРЕЛЯТЬ? 2. Хто зараз наживається на війні? 3. скільки грошей родина Зе перерахувала на Армію?
показать весь комментарий
16.08.2022 23:27 Ответить
+8
У Вашингтон пост вийшла розгромна стаття про попередження США укр.влади та щодо нападу Росії. Дати, хто і про що казав Зеленському. Газета зробила хибний висновок, що влада не відреагувала через недовіру. Насправді, Зеленський чудово про все знав. Завдання було нічого не робити.
показать весь комментарий
16.08.2022 23:26 Ответить
+8
Надо понимать, шо Дерьмаку нужна либо молниеносная победа, либо затяжная война на долгие годы.Других вариантов избежать петли у Дерьмака нет.
показать весь комментарий
16.08.2022 23:27 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Щодня Росії має ставати дедалі простіше воювати - це наше військово-політичне завдання номер один, - дєрьмак"
показать весь комментарий
16.08.2022 23:11 Ответить
А ти бий по ній відосиками.
показать весь комментарий
16.08.2022 23:11 Ответить
нехай вони там всі обблюються ! ))))
показать весь комментарий
16.08.2022 23:16 Ответить
Асфальтом потрібно кидати в ворогів.
показать весь комментарий
16.08.2022 23:44 Ответить
Наповал
показать весь комментарий
16.08.2022 23:53 Ответить
судячи з відосиків і мордяки на них, він вже втомився..
показать весь комментарий
16.08.2022 23:13 Ответить
Я шо-та плоха ніпонял: єта апять пра шашлікі на майскіє, нє ???
показать весь комментарий
16.08.2022 23:13 Ответить
Вечірній мудозвон.
показать весь комментарий
16.08.2022 23:15 Ответить
Зелкнський мультимільцонер, йому то легко за все казати. Та й сам він викидав повістки, бо не хотів йти туди, де можуть вбити.
показать весь комментарий
16.08.2022 23:18 Ответить
от би зараз на 4 строки його туди..на коняку скинемось, костюм на Довженка дадуть))
показать весь комментарий
16.08.2022 23:36 Ответить
коняку то за що? мітлу в сраку і хай летить стєрх х**в, казенні шмоткі зі студії Довженка теж не давать,он має футболочку,в ній хай і шурує
показать весь комментарий
16.08.2022 23:39 Ответить
Ти зуби не заговорюй. Кажи скільки тобі відслюнявили за здачу ЗАЕС.
показать весь комментарий
16.08.2022 23:19 Ответить
Есть такая версия, что с зе, была договоренность о сдаче востока и юга. Но ***** решил этим не ограничиваться и танки пошли на Киев. И тогда зе понял что его кинули.
показать весь комментарий
16.08.2022 23:27 Ответить
Наступно разу вони скажуть, що свідомо розмінували Чонгар - і всім буде *****.
показать весь комментарий
16.08.2022 23:24 Ответить
Lara@Lara04804675

https://twitter.com/Lara04804675/status/1559621438147100676 1 ч

Це не він вибирав час для зізнання. Це "Вашінгтон пост" зробила розслідування. І прямо написала, що попередили навіть про десант в Гостомелі. Тому він тепер і викручується, як вуж на сковорідці.
показать весь комментарий
16.08.2022 23:25 Ответить
🍁 В последнее время я стараюсь соблюдать самоцензуру и не особо усердствовать с критикой Зеленского. Но от его интервью WP ("Вашінгтон пост") мне натурально сорвало крышу. Когда человек говорит, что, практически точно зная о начале войны, СОЗНАТЕЛЬНО не предупреждал об этом украинцев, якобы для того, чтобы "не посеять хаос", он в лучшем случае - циник, в худшем - подлец.

Неужели не очевидно, что заранее не вывезенные, а потому погибшие женщины, дети и старики из Бучи, Бородянки, Ирпеня, Мариуполя - полностью на его совести? Зато около сотни депутатов, жёны депутатов и приближённые к власти выехали заранее. Им страну не надо защищать. У них индульгенция от обязанностей гражданина и аллергия на войну.

И какой же нужно быть паскудой, чтобы говорить - мол, все бы разбежались, и Украину взяли бы за три дня! Получается, в стране нет патриотов, нет армии, а сдерживают врага украинцы только потому, что Зеленский заранее не предупредил о вторжении и не позволил всем выехать из страны? Продолжая при этом демонстративно направлять львиную часть бюджета на "Велике крадівництво" и прочую пиар-лабуду. И это вместо того, чтобы ещё с октября 2021-го (тогда впервые союзники предупредили о вторжении) строить капитальные фортификационные сооружения по всей линии границы, форсировать ракетную программу, эвакуировать наиболее уязвимые слои населения и минировать наиболее проблемные участки местности.

Такие слова - плевок в лицо украинцам и полное неуважение к своей армии, своим гражданам и своей нации. По такой логике можно сказать: "Мы сдали Херсон, чтобы не сдать всю Украину..." или "Мы строили дороги, чтобы противнику было удобнее наступать". Почему прямо не сказать правду: "Я не верил в полномасштабное вторжение, и убедил меня в этом Ермак, который единолично занимался российским направлением." А правда именно такова.

И последнее, что стало для меня триггером в этом крике души. Фраза (дословно): "...тогда я бы терял 7 миллиардов долларов в месяц, начиная с октября прошлого года."

Какой, бл..., Я? Мой генпрокурор, моё правительство... И это в парламентско-президентской республике! Речь в данном случае идёт о том, что ранее оповещение о неизбежной войне могло спасти жизни сотен украинских детей, а он печётся о гипотетической потере гипотетических денег. Капец...

Не скажу, что сейчас всё делается не правильно. Особенно меня радует МИД после того, как Ермака всё же отстранили от его непосредственного руководства. Профессионально действует армия, самому президенту пишут правильные речи. Не втік, врешті решт. И, не буду лукавить: за границей он пользуется большой медийной популярностью - в той же Америке его портреты повсюду.

Но когда на поверхность вылезает подобные цинизм, высокомерие и аргументы, мне хочется после победы взять кое-кого за горло и тихонько спросить: "А теперь расскажи нам подробно за Ермака, за Бучу, за Херсон, за Баканова, за дороги, за Чонгар, за Мариуполь, за ракетную программу..."

Говорят, победителей не судят. Так за победу судить не будем. Будем судить за цену, которую пришлось за неё платить.

Н.Sharp ©
показать весь комментарий
17.08.2022 09:48 Ответить
У Вашингтон пост вийшла розгромна стаття про попередження США укр.влади та щодо нападу Росії. Дати, хто і про що казав Зеленському. Газета зробила хибний висновок, що влада не відреагувала через недовіру. Насправді, Зеленський чудово про все знав. Завдання було нічого не робити.
показать весь комментарий
16.08.2022 23:26 Ответить
А теперь перейдем к главному вопросу - шашлыки!
показать весь комментарий
16.08.2022 23:26 Ответить
Надо понимать, шо Дерьмаку нужна либо молниеносная победа, либо затяжная война на долгие годы.Других вариантов избежать петли у Дерьмака нет.
показать весь комментарий
16.08.2022 23:27 Ответить
в рашкі Дерьмака мабуть повісять, тікати нікуди, так, що ви праві. нажаль
показать весь комментарий
17.08.2022 07:16 Ответить
питання до Зе: 1. Спрацювало НАДА ПЄРЕСТАТЬ СТРЕЛЯТЬ? 2. Хто зараз наживається на війні? 3. скільки грошей родина Зе перерахувала на Армію?
показать весь комментарий
16.08.2022 23:27 Ответить
2. А Вы спросите у слуги оккупантов Василевской-Смаглюк, которая на новый "Ягуар" недавно пересела.
показать весь комментарий
16.08.2022 23:31 Ответить
та то вона скарбничку розбила і на останні під "нульовку" загнала (сарказм)
показать весь комментарий
17.08.2022 00:06 Ответить
завали ********* зрадник *******,після того як ти висрало що ти знало про напад і промовчало,ти **** взагалі їбальником не маєш світити
показать весь комментарий
16.08.2022 23:37 Ответить
Якщо зеля мае хоча б краплю сов1ст1 та жалю до Укра1ни 1 укра1нц1в - повинен ДОБРОВ1ЛЬНО передати владу в1йськовим на терм1н до зак1нчення в1йни (нашою перемогою, зрозум1ло). Якщо в1н цього не робить - це означае едине : в1н нам ВОРОГ.
показать весь комментарий
16.08.2022 23:51 Ответить
у зелі совість йде за окремою тарифікацією,для нас у нього лише *****
показать весь комментарий
17.08.2022 00:04 Ответить
А ленд-лізу вже може і не бути після такого, як висловлюється молодь, схера
показать весь комментарий
16.08.2022 23:57 Ответить
Ваше найголовніше військово-політичне завдання, пане президенте, це нанюхатись і @бнутися головою зі стільця
показать весь комментарий
17.08.2022 01:51 Ответить
і тому планується "охолодження", щоб русскіє ще сили підтягнути встигли?
показать весь комментарий
17.08.2022 02:10 Ответить
Зеля, мразь,ти сядеш. Довічно
показать весь комментарий
17.08.2022 07:14 Ответить
https://twitter.com/oksanetta11/status/1558808286622879745?t=oa3zk0CXN_FuOokTJx6nPQ&s=09
показать весь комментарий
17.08.2022 07:18 Ответить
За що Зелю поважаю, він заряджає своїм прикладом весь народ всю Батьківщину. Хто заперечить, що він отримуючи повістки вимотав не тільки військкомати, а й окупанта. https://www.youtube.com/watch?v=*********** Та хлопець хоч куди-козак.
показать весь комментарий
17.08.2022 07:27 Ответить
 
 