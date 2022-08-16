В течение суток на Сумщине зафиксированы 130 "прилетов" вследствие обстрелов с территории РФ, - ОВА

16 августа российские войска 12 раз обстреляли пограничные громады в Сумской области, было зафиксировано около 130 "прилетов".

Об этом сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий, информирует Цензор.НЕТ.

"Хотинская громада: около 11:00 враг вел огонь из гранатомета (30 мм) - 26 прилетов. Белопольская громада: с 15:10 до 16:35 с территории РФ велся минометный обстрел - 20 прилетов. Продолжался минометный обстрел громады в 20:12 – 23 прилета. Также громаду россияне обстреливали из ствольной артиллерии – пять прилетов, с территории РФ, это уже около 21:00", - написал Живицкий.

В 15:20 оккупанты обстреляли из 122-мм ствольной артиллерии Николаевскую громаду, было зафиксировано 10 прилетов, а с 15:35 до 15:50 – еще 10.

В Шалыгинской громаде с 15:50 было зафиксировано 8 прилетов, враг стрелял со ствольной артиллерии: в 16:40 – семь прилетов, около 17:00 – еще шесть.

В 17:33 с территории РФ агрессор произвел минометный обстрел Краснопольской громады, было зафиксировано два прилета. С 20:10 обстрел продолжился – еще 10 прилетов.

"К счастью, без пострадавших. После вечерних обстрелов уточняется информация о разрушениях", - отметил Живицкий.

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