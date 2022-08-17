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Новости Война
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Коллаборантов не становится меньше, за месяц полиция открывает около 160 производств, - МВД

нацполіція

В Украине пока не наблюдается уменьшение выявленных Нацполицией Украины фактов коллаборации.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявила представитель Министерства внутренних дел Алена Матвеева.

"Уменьшение выявленных Национальной полицией фактов коллаборации на сегодняшний день не наблюдается. В среднем за месяц насчитывается в ЕРДР около 160 этих фактов", - проинформировала Матвеева.

Относительно коллаборационизма спикер МВД заявила, что согласно данным ЕРДР, в производстве Нацполиции находилось с начала вторжения РФ на территорию Украины и до сих пор в общей сложности 1200 уголовных производств.

По ее словам, из них 549 дел было заведено по таким фактам, как публичное отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, публичные призывы к поддержке решений и действий России, к сотрудничеству с РФ, к непризнанию государственного суверенитета Украины на временно захваченных территориях Украины и т.д.

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"627 дел было заведено по фактам добровольного занятия гражданами Украины должностей, которые были незаконно созданы на временно оккупированных территориях, а также в оккупационной администрации России, или относительно добровольного избрания в такие органы и т.д.", - отметила она.

В свою очередь Матвеева уточнила, что из этих 1200 уголовных производств в ходе досудебного расследования 199 лицам было сообщено о подозрении.

По информации МВД, эти люди преимущественно являются представителями госорганов и органов местного самоуправления – 6; экс-работниками правоохранительных органов – 4; представителями ООО или ФЛП – 3; гражданскими гражданами – 166.

"По результатам расследования в 101 уголовном производстве материалы по подозреваемым были направлены в суд. Больше всего в таких областях, как Житомирская - 33, Сумская - 15, Киевская - 10", - сказала Матвеева.

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МВД (9327) коллаборационизм (886)


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Топ комментарии
+23
А ви спробуйте їх не відпускати під заставу, як в Черкасах, може тоді й поменшає.
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16.08.2022 23:50 Ответить
+21
Звісно їх не стає менше, вони ж нікуди не діваються. Депортуйте їх в Рашку, або розстрілюйте, тоді їх поменшає.
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16.08.2022 23:51 Ответить
+17
вешать...тех кто отпускает!
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17.08.2022 00:05 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
А ви спробуйте їх не відпускати під заставу, як в Черкасах, може тоді й поменшає.
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16.08.2022 23:50 Ответить
Головного прибрати, і все буде ок
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16.08.2022 23:50 Ответить
Их надо не просто прибрати,они должны окопы копать 25 часов в день.
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18.08.2022 09:52 Ответить
Звісно їх не стає менше, вони ж нікуди не діваються. Депортуйте їх в Рашку, або розстрілюйте, тоді їх поменшає.
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16.08.2022 23:51 Ответить
може це через не адекватне покарання? ні?
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17.08.2022 00:04 Ответить
вешать...тех кто отпускает!
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17.08.2022 00:05 Ответить
Треба таких лишати громадянства
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17.08.2022 00:09 Ответить
вот эти сволочи и призвали войну и смерть...
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17.08.2022 00:10 Ответить
Закон о высшей мере (расстрел) по законам военного времени, и они исчезнут полностью. Нужна только политическая воля для этого закона. Или дёрьмак защищает своих?
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17.08.2022 00:12 Ответить
Для начала отмените решение КСУ о признании смертной казни не соответствующим Конституции
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17.08.2022 10:58 Ответить
Тому що немає покарання, лише солпежуйство й вихід під заставу, цирк 95.
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17.08.2022 00:17 Ответить
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17.08.2022 00:23 Ответить
Треба вішати « прошу пана до гилякі»
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17.08.2022 00:24 Ответить
Головни колаборанти мають недоторканнiсть.
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17.08.2022 00:25 Ответить
В нормальных странах во время войны за такое предусмотрена смертная казнь.
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17.08.2022 01:09 Ответить
ну дык порядка 20% выборцев были ОПЗЖопниками, в пересчёте на поголовье - еще копать и копать
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17.08.2022 01:14 Ответить
Фига се! Одного не пойму, если не нравится, чемодан вокзал! В чем проблема-то?!
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17.08.2022 03:42 Ответить
Так не выпускают так-то
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17.08.2022 06:45 Ответить
Плохо одно-они любят расею, но туда не валят, упорно сидят злесь.

Я бы , например, ничуть бы не жалел, если бы их свалило даже пару миллионов.
И не переживал бы по поводу уменьшения населения в Украине.
Лучше меньше , да лучше.
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17.08.2022 03:44 Ответить
Ну так вот те, кто платит деньги за возможность свалить - это они.
Нужно брать у них деньги официально, отбирать гражданство - и скатертью дорога.
Никому же не придет в голову, что свалить пытаются патриоты.
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17.08.2022 06:51 Ответить
Дебіл, люди намагаються прогодувати родини, у нас роботи немає, житло знищене, як дітей годувати, на війну не беруть, кажуть чекайте, а діти просять їсти кожного дня !
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17.08.2022 07:25 Ответить
Серьезно ?
Вот прям очереди в военкомат, а их не берут ?
И следом новость про Одессу, где справки по 7000$ продают и на границе периодически накрывают каналы по переправке за 15000$.
Если такой избыток добровольцев, которых не берут, то откуда могут взяться такие тарифы и зачем вручать повестки на пляже ?

А?

Если бы ты хоть на 10% понимал в обычной экономике, то для тебя стало бы очевидно, что в данный момент спрос превышает предложение.

Так вот тех, кто поддерживает оккупационную власть нужно не арестовывать, да и ещё кормить, а нужно делать конфискацию имущества и активов, и досвидос из страны. И пустить эти деньги на армию, на помощь пострадавшим, в том числе и детям.

А эти аресты и принудительная мобилизация, принесут только убытки:
- во-первых арестованных нужно содержать, проводить судебные процессы, это отвлекает органы и несёт лишние расходы.
- во-вторых принудительно мобилизованные не всегда просто не хотят воевать, это часто и в немалом количестве фактически враги, от которых в армии не просто мало пользы, а ещё и по-факту они будут засланным казачками.
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17.08.2022 13:23 Ответить
судьи вата.
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17.08.2022 06:55 Ответить
Військово-польові суди треба вводити для колобарантів.
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17.08.2022 07:25 Ответить
Аби розстрілювали, то вже б не було. А так судилища, які служать виключно оркам, всіх ворогів відпускають, кари немає, єрмак й Ко на волі про що мова в загалі !
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17.08.2022 07:31 Ответить
Не становиться потому что 3 года главой сбу был билетер 95 квартала с липоввм званием и фигурант нескольких уголовнвх производств баканов и крышеватель всего криминала с янтарем сАбаков...
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17.08.2022 08:22 Ответить
Разведка США предупреждала Украинские власти еще в октябре...путлер готовит нападение...чем занимались слуги дьявола Вы все помните...
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17.08.2022 08:46 Ответить
Тю! ФСБшные крысы сидят на Банковой и защищают колаборантов через своих судей. Уберите гнид с Банковой - клаборантов вмиг поменьшае
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17.08.2022 09:05 Ответить
Розстрілювати на місці не пробували?
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17.08.2022 11:28 Ответить
Щоб стало меньше їх потрібно знищувати фізично а не арештовувати і робити цирк потім про те що вони вийщли під заставу.
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17.08.2022 20:14 Ответить
Колаборантам та навідника дати 'можливість" швиденько знайти 1-1,5 метра міцної мотузки і" не встигнути " запобігти такому прикрому самогубству.. А відео з випадково встановленої камери опублікувати для бажаючих продовжити справу" самогубця".
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18.08.2022 06:44 Ответить
 
 