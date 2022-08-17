Коллаборантов не становится меньше, за месяц полиция открывает около 160 производств, - МВД
В Украине пока не наблюдается уменьшение выявленных Нацполицией Украины фактов коллаборации.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявила представитель Министерства внутренних дел Алена Матвеева.
"Уменьшение выявленных Национальной полицией фактов коллаборации на сегодняшний день не наблюдается. В среднем за месяц насчитывается в ЕРДР около 160 этих фактов", - проинформировала Матвеева.
Относительно коллаборационизма спикер МВД заявила, что согласно данным ЕРДР, в производстве Нацполиции находилось с начала вторжения РФ на территорию Украины и до сих пор в общей сложности 1200 уголовных производств.
По ее словам, из них 549 дел было заведено по таким фактам, как публичное отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, публичные призывы к поддержке решений и действий России, к сотрудничеству с РФ, к непризнанию государственного суверенитета Украины на временно захваченных территориях Украины и т.д.
"627 дел было заведено по фактам добровольного занятия гражданами Украины должностей, которые были незаконно созданы на временно оккупированных территориях, а также в оккупационной администрации России, или относительно добровольного избрания в такие органы и т.д.", - отметила она.
В свою очередь Матвеева уточнила, что из этих 1200 уголовных производств в ходе досудебного расследования 199 лицам было сообщено о подозрении.
По информации МВД, эти люди преимущественно являются представителями госорганов и органов местного самоуправления – 6; экс-работниками правоохранительных органов – 4; представителями ООО или ФЛП – 3; гражданскими гражданами – 166.
"По результатам расследования в 101 уголовном производстве материалы по подозреваемым были направлены в суд. Больше всего в таких областях, как Житомирская - 33, Сумская - 15, Киевская - 10", - сказала Матвеева.
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Я бы , например, ничуть бы не жалел, если бы их свалило даже пару миллионов.
И не переживал бы по поводу уменьшения населения в Украине.
Лучше меньше , да лучше.
Нужно брать у них деньги официально, отбирать гражданство - и скатертью дорога.
Никому же не придет в голову, что свалить пытаются патриоты.
Вот прям очереди в военкомат, а их не берут ?
И следом новость про Одессу, где справки по 7000$ продают и на границе периодически накрывают каналы по переправке за 15000$.
Если такой избыток добровольцев, которых не берут, то откуда могут взяться такие тарифы и зачем вручать повестки на пляже ?
А?
Если бы ты хоть на 10% понимал в обычной экономике, то для тебя стало бы очевидно, что в данный момент спрос превышает предложение.
Так вот тех, кто поддерживает оккупационную власть нужно не арестовывать, да и ещё кормить, а нужно делать конфискацию имущества и активов, и досвидос из страны. И пустить эти деньги на армию, на помощь пострадавшим, в том числе и детям.
А эти аресты и принудительная мобилизация, принесут только убытки:
- во-первых арестованных нужно содержать, проводить судебные процессы, это отвлекает органы и несёт лишние расходы.
- во-вторых принудительно мобилизованные не всегда просто не хотят воевать, это часто и в немалом количестве фактически враги, от которых в армии не просто мало пользы, а ещё и по-факту они будут засланным казачками.