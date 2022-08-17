Коллаборантов не становится меньше, за месяц полиция открывает около 160 производств, - МВД

В Украине пока не наблюдается уменьшение выявленных Нацполицией Украины фактов коллаборации.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявила представитель Министерства внутренних дел Алена Матвеева.

"Уменьшение выявленных Национальной полицией фактов коллаборации на сегодняшний день не наблюдается. В среднем за месяц насчитывается в ЕРДР около 160 этих фактов", - проинформировала Матвеева.

Относительно коллаборационизма спикер МВД заявила, что согласно данным ЕРДР, в производстве Нацполиции находилось с начала вторжения РФ на территорию Украины и до сих пор в общей сложности 1200 уголовных производств.

По ее словам, из них 549 дел было заведено по таким фактам, как публичное отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, публичные призывы к поддержке решений и действий России, к сотрудничеству с РФ, к непризнанию государственного суверенитета Украины на временно захваченных территориях Украины и т.д.

Читайте также: С начала полномасштабного вторжения армия РФ поразила в Украине более 22 тыс. гражданских объектов и около 300 военных, - МВД

"627 дел было заведено по фактам добровольного занятия гражданами Украины должностей, которые были незаконно созданы на временно оккупированных территориях, а также в оккупационной администрации России, или относительно добровольного избрания в такие органы и т.д.", - отметила она.

В свою очередь Матвеева уточнила, что из этих 1200 уголовных производств в ходе досудебного расследования 199 лицам было сообщено о подозрении.

По информации МВД, эти люди преимущественно являются представителями госорганов и органов местного самоуправления – 6; экс-работниками правоохранительных органов – 4; представителями ООО или ФЛП – 3; гражданскими гражданами – 166.

"По результатам расследования в 101 уголовном производстве материалы по подозреваемым были направлены в суд. Больше всего в таких областях, как Житомирская - 33, Сумская - 15, Киевская - 10", - сказала Матвеева.

Читайте также: Назначенному оккупантами новому "мэру" Купянска сообщено о подозрении в коллаборационизме, - Офис генпрокурора. ФОТО