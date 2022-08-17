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Новости Война
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Эрдоган планирует обсудить с Зеленским и Гутерришем прекращение войны с РФ "дипломатическими средствами"

ердоган

Во Львове на саммите при участии президента Украины Владимира Зеленского, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриша речь пойдет о прекращении российско-украинской войны "дипломатическими средствами".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Как говорится в заявлении на сайте турецкого президента, Эрдоган по приглашению Зеленского совершит однодневный рабочий визит во Львов 18 августа. Во время переговоров лидеры обсудят все аспекты турецко-украинских отношений, которые имеют уровень стратегического партнерства.

"Также, в рамках визита планируется проведение трехстороннего саммита с участием президента Владимира Зеленского и генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриша, во время которого будут рассмотрены потенциальные шаги, направленные на все более активную поддержку деятельности механизма, сформированного для экспорта украинского зерна на мировые рынки, и на прекращение войны между Украиной и Россией с помощью дипломатических средств", - сказано в заявлении.

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Эрдоган Реджеп Тайип (920) Гутерриш Антониу (341)


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Топ комментарии
+64
Перше питання до гутереша : Де азовці **** ?
А потім після іх звільнення можеш говорити про інше.
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16.08.2022 23:58 Ответить
+54
і сім млрд недоотриманого зиску...

Страшный сержант@1Dumografist

https://twitter.com/1Dumografist/status/1559602734084640777 2 ч


У нас перед очима десятки тисяч загиблих, Ірпінь, Буча, Маріуполь. А перед очима зеленського - мама Рімма, папа Саша, скумбрія з виводком, особняк в Ізраїлі, вілла в Італії, квартира в Криму. Ето другоє!
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16.08.2022 23:55 Ответить
+48
Най це курдам раскаже дипломат херов
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16.08.2022 23:55 Ответить
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В интервью американскому изданию зеленский показал себя абсолютно не компетентным человеком...
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17.08.2022 08:57 Ответить
как Вы дипломатичны ))) абсолютно некомпетентным)))...
он себя показал тем, чем оно было есть и будет - самовлюбленным нарциссом с манией величия, тупым и ограниченным скудными возможностями сквозняка в черепной коробке ))))
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17.08.2022 09:26 Ответить
Вы правы.На совести уклониста тысячи жизней. Знать он не знает ,зато как вИкрЮчивается(старый еврейский анекдот)
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17.08.2022 09:46 Ответить
Ми не проти. Але, як і у випадку із іншими "миротворцями" (Макрон, Шредер, Гуттеріш тощо), тільки за рахунок територій Туреччини. Мир в Україні в обмін на здачу Анталії росіянам.
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17.08.2022 08:59 Ответить
Знов за рибу гроші?
Переговори можна вести скільки завгодно і з ким заманеться,але звільнювати окуповані території потрібно! Невже не доходить,що орки розуміють тільки,коли їх роблять 200-ми!
путін взагалі вже нічого не розуміє,він вважає,що вони дюже круті пацани.
Треба їх далі фігачить,поки вони не попросять нас зупинитись!
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17.08.2022 09:00 Ответить
"дипломатичні засоби" у Ердогана і ООН були 8 м років. З 2014 року в Україні війна .Де були до сьогодні турецько- оонівські слуги куйла?"Дипломатичні засоби"- це метода узаконювати окупацію України ."ультимативні засоби" - свої окупаційно -терористичні війска ,рашист має вивести із всієї окупованої території України .В іншому випадку "дипломатія" прорашистська і ворожа до України і її народу.
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17.08.2022 09:16 Ответить
***** на каркалыгу, русских свиней, - вон из Крыма, репарации, выдача военных преступников и пропагандонов, запрет путинским журнашлюшкам на профессию, запрет РПЦ, демилитаризация, денуклераризация, денацификация, дедебилизация... это для начала переговоров.
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17.08.2022 09:20 Ответить
"дипломатичное решение" ? это дать ***** передых и возможность накопить людей и технику на новый этап агрессии ???? это оставить оккупированные территории рашке и дать ей возможность провести там фейковые референдумы? это значит опять позволить ***** сохранить морду-лица и станцевать под его дудку? это значит опять согнуть Украину в поклоне перед убийцей ????
нет "дипломатического решения" пока рашка на нашей территории...
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17.08.2022 09:31 Ответить
пошли нахер кремлевские агенты засланные. в Украину они приехали для прекращения войны??? Украина напала на Россию??? пусть валят и подсрачниками их гнать!
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17.08.2022 09:45 Ответить
Украина будет освобождать свои земли военным путем до выхода на свои границы международно-признанные, а эти путинские вассалы пусть в кремль едут с посланием, чтобы Россия убиралась с Украины или всю его бомже-армию истребят до последнего!!!
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17.08.2022 09:55 Ответить
Эрдоган вообще опустился, стал Лукашенко 2!
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17.08.2022 09:56 Ответить
нужно отказаться от этой встречи, их Путин заслал!
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17.08.2022 10:04 Ответить
Ну якщо ці вирішувати будуть долю війни, то тримайтесь. Бо у вас ворогів до біса
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17.08.2022 10:12 Ответить
Всі добре розуміють що це неможливо зробити, навіть якщо умовлять Зеленського, Українці після таких жертв не сприймуть будь які домовленості з ворогом, потрібно домовлятися з народом України , а якщо ні то він змете будь яку владу
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17.08.2022 10:43 Ответить
Єрдогана цікавить тільки зерно--там великі відкати ,до 30%. ( да і ЗЕ також) На більше цікавить _ЗБРОЯ,
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17.08.2022 10:47 Ответить
Если Зеленский с ними будет встречаться, то он лох и ему не место во власти Украины!
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17.08.2022 10:51 Ответить
Интересно, а как они себе это представляют. Или путин готов уйти с территории Украины. Или Украина готова признать оккупированные территории российскими и дожидаться годика через 2-3 очередного вторжения. А может договорятся, что Украина лапки в верх и сразу целиком в состав РФ. А украинцы на освоение Магадана, Норильска и Воркуты.
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17.08.2022 11:06 Ответить
Что там ***** пообещало Эрдогану, что он так ради него старается?
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17.08.2022 13:18 Ответить
Два хитрых деятеля явно хотят развести нашего Бубочку.
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17.08.2022 14:54 Ответить
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