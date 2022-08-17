Эрдоган планирует обсудить с Зеленским и Гутерришем прекращение войны с РФ "дипломатическими средствами"
Во Львове на саммите при участии президента Украины Владимира Зеленского, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриша речь пойдет о прекращении российско-украинской войны "дипломатическими средствами".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Как говорится в заявлении на сайте турецкого президента, Эрдоган по приглашению Зеленского совершит однодневный рабочий визит во Львов 18 августа. Во время переговоров лидеры обсудят все аспекты турецко-украинских отношений, которые имеют уровень стратегического партнерства.
"Также, в рамках визита планируется проведение трехстороннего саммита с участием президента Владимира Зеленского и генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриша, во время которого будут рассмотрены потенциальные шаги, направленные на все более активную поддержку деятельности механизма, сформированного для экспорта украинского зерна на мировые рынки, и на прекращение войны между Украиной и Россией с помощью дипломатических средств", - сказано в заявлении.
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он себя показал тем, чем оно было есть и будет - самовлюбленным нарциссом с манией величия, тупым и ограниченным скудными возможностями сквозняка в черепной коробке ))))
Переговори можна вести скільки завгодно і з ким заманеться,але звільнювати окуповані території потрібно! Невже не доходить,що орки розуміють тільки,коли їх роблять 200-ми!
путін взагалі вже нічого не розуміє,він вважає,що вони дюже круті пацани.
Треба їх далі фігачить,поки вони не попросять нас зупинитись!
нет "дипломатического решения" пока рашка на нашей территории...