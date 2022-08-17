Лидеры Канады, Германии и Японии примут участие в саммите "Крымская платформа", - МИД

Большинство лидеров "Большой семерки" (G7) примут участие в саммите Крымской платформы, который пройдет в онлайн-формате в августе.

Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Свое участие в саммите подтвердили уже три лидера стран G7 – премьер-министр Канады Джастин Трюдо, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Японии Фумио Кисида.

География участников саммита расширяется, отметила Джапарова. По ее словам, в этом году среди участников будут страны Латинской Америки. Подтверждение об участии МИД получает каждый день, добавила она.

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В Офисе Президента сообщали в начале августа, что для участия в онлайн-саммите Крымской платформы, который состоится 23 августа, подали уже 48 заявок, в том числе пригласили представителей государств Азии, Латинской Америки и Африки.