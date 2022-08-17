РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10052 посетителя онлайн
Новости Война
16 898 83

Заморозки войны не будет, возможно охлаждение ситуации для возобновления ресурсов, - Резников

резніков

Война между Украиной и Россией не может быть заморожена, но возможно "охлаждение" ситуации, поскольку военным нужно время на восстановление сил.

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

Резникова спросили, может ли быть "заморожена ситуация" в Украине, как это было после оккупации Россией Крыма и части Донбасса.

"Я не думаю, что возможен вариант заморозки. Возможен вариант понижения активности, в зависимости от того, какой сезон. И опять же, современная война – это война ресурсов. Ресурсы, конечно, истощаются в обеих сторонах. И соответственно каждая сторона требует времени на восстановление", – сказал министр обороны.

Резников отметил, что российские войска, по разным данным, потеряли минимум треть своего боевого потенциала, который был применен при вторжении в Украину.

"Ресурс у них тоже тратится, а это значит, что они будут нуждаться в определенном восстановлении. Поэтому, скажем, охлаждение ситуации с точки зрения боевых столкновений возможно. Заморозки того, что люди хотят называть "конфликтом", я не вижу, потому что это не конфликт. Это – война", – сказал глава Минобороны.

Также читайте: Эрдоган планирует обсудить с Зеленским и Гутерришем прекращение войны с РФ "дипломатическими средствами"

Министр подчеркнул, что идет открытая война двух регулярных армий, одна из которых вторглась на территорию соседнего государства, без легитимного объяснения и без права на это.

"Потому это война на выживание. Мы будем защищать себя для того, чтобы выжить", – сказал Резников.

Резников Алексей (1170)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+46
що, дати русскім можливість відновитися? навіщо? вже дали їм можливість під самі наші кордони армію цілу приволікти, все ховали голову в задницю.
показать весь комментарий
17.08.2022 02:09 Ответить
+41
Не зрозумів:
Це що, НАМ "всі мости бавовна" і "єдина залізниця бавовна"?!
Це "просто співпадіння", що на наступний день, після самого потужного удару по логістиці Рашки, НАШ міністр оборони заговорив про "охолодження"?!
Він взагалі у ЧІЄМУ міністерстві оборони працює?
показать весь комментарий
17.08.2022 02:13 Ответить
+38
показать весь комментарий
17.08.2022 02:06 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ввдновлення пуйлом і просиром зелі
показать весь комментарий
17.08.2022 02:04 Ответить
Чергове прощупування мас на тему "просто пєрєстать стрєлять". Тільки подоляки-агрохімії в ролі анонсера "охолодження ситуації"вже виступити не ризикнули. Кинули Рєзнікова на цю роль.
показать весь комментарий
17.08.2022 05:10 Ответить
Резников,полная марионетка, тварь продажная , охлаждение - это и есть закрепление сдачи ВАМИ ШАКАЛЬЕМ ZELUPы Юга Украины 🤢
показать весь комментарий
17.08.2022 12:50 Ответить
14.08.2022 https://www.youtube.com/c/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B9%D1%81%D0%BE%D0%BA2%D0%A1%D0%9E%D0%9A Самый сок 2
https://www.youtube.com/watch?v=MWNShLBfrM8&list=RDCMUCbH-3GF4hWQ8Ri1KjGR8kNQ&start_radio=1
Кремль начал строить комбинацию вокруг Запорожской АЭС и попутно создавать для себя "живой щит" в прифронтовой Васильевки, где скопил автомобили тех жителей Запорожской, Херсонской и Донецкой областей, которые пытаются сбежать от ласок "русского мира". Как разыграть эту комбинацию в Кремле и сами не очень ясно представляют, судя по обсуждению им с ООН ситуации с АЭС. Могут согласиться на передачу ВСУ коридора из Каменского через Васильевку и Днепрорудное до Энергодара, но взамен будут требовать прекратить все боевые действия на какой-то срок.
"Слуги" могут на это по ряду своих причин согласиться. Им гораздо удобнее перенести освобождение Херсона, заявленное два месяца назад Зеленским, на весну-лето 2023 г. и на такой волне идти на выборы или перенести их на 2024 г., мотивируя боевыми действиями. Резников не случайно заговорил о том, что надо лучше подготовиться к наступлению и стал смещать его пока на октябрь. Кто-то в Рамшатайнской коалиции с этим согласится, кто-то нет, но выкручивать "Слугам" руки не будут.
Вся эта комбинация Кремля с Запорожской АЭС и есть тот тактический слой ситуации настоящей осады, в которой оказалась РФ. Кремль, разыгрывая её надеется, что за это время он если не добьётся распития какой-нибудь мировой, то успеет собрать силы, выстроить на юге линии укреплений и упрочить там оккупационный режим. Выбить его будет сложнее. Более того, он создаст Херсонский плацдарм для дальнейшего наступления. Кремлю сейчас вообще нужна передышка и время, чтобы осмотреться и приготовиться к затяжной войне в условиях осаждённой крепости. Все стратегические планы Кремля в мае пошли прахом, и он импровизирует по ситуации.
Предоставлять ему такую передышку и оставлять в его руках до 2023 г. правый берег с Херсоном будет крупной ошибкой. Российские войска должны уйти оттуда в августе-сентябре до начала отопительного сезона в результате боевых действий или жеста доброй воли как со Змеиного
показать весь комментарий
17.08.2022 09:39 Ответить
ніякої помилки. похоже на банальну зраду.
показать весь комментарий
17.08.2022 11:54 Ответить
показать весь комментарий
17.08.2022 02:06 Ответить
їх тут до дідька перебувало, що хотіли стати нашим вороком і де вони? і цей там же буде.
показать весь комментарий
17.08.2022 02:07 Ответить
Для «референдумів»
показать весь комментарий
17.08.2022 02:08 Ответить
И тут ты, трудяга. Молодец. Заспупил на вечернюю вахту
показать весь комментарий
17.08.2022 02:34 Ответить
Якби влада попередила...

Это он судил по себе.

Не зря его самое большое достижение - "не втік"

Но лучше бы он втік
показать весь комментарий
17.08.2022 12:28 Ответить
Он втирает на какую-то дичь!!! Чмо шник
показать весь комментарий
17.08.2022 02:08 Ответить
що, дати русскім можливість відновитися? навіщо? вже дали їм можливість під самі наші кордони армію цілу приволікти, все ховали голову в задницю.
показать весь комментарий
17.08.2022 02:09 Ответить
Резников и его лупоглазая Малярша В УПОР НЕ ВИДЕЛИ 160 000 армии на границе Украины‼️Ненавижу ZELUPU и его продажных прихвостней !БУДЬТЕ ПРОКЛЯТЫ ,ПОДСТИЛКИ РАШИСТСКИЕ‼️
показать весь комментарий
17.08.2022 12:55 Ответить
Не буде ні заморозки ні охолодження . Буде п..да раїсє.
показать весь комментарий
17.08.2022 02:09 Ответить
Не зрозумів:
Це що, НАМ "всі мости бавовна" і "єдина залізниця бавовна"?!
Це "просто співпадіння", що на наступний день, після самого потужного удару по логістиці Рашки, НАШ міністр оборони заговорив про "охолодження"?!
Він взагалі у ЧІЄМУ міністерстві оборони працює?
показать весь комментарий
17.08.2022 02:13 Ответить
шО ,вброс пошел
показать весь комментарий
17.08.2022 02:20 Ответить
Чим воно взагалі займається ? Я розумію що він дуже цінний кадр , скільки на нього замахів було. І на величайшого .Якби не вони - Україна уже би здалась кацапам. А так * попереду пан зеленський а там обдристович і т. д.* Наші спецслужби більше нічим займатись не можуть . Тільки те і роблять що нейтралізовують дрг ворога що хотять знищити наших керівних спеців. Я думаю що і на безуглу готовився замах але вона зуміла відгавкатись.
показать весь комментарий
17.08.2022 06:45 Ответить
Все в акурат до приїзду Ердогана та ще одного зі чмошної організації під назвою ООН
показать весь комментарий
17.08.2022 02:22 Ответить
Ердоган пропонує нам домовлятися з окупантами а сам в цей же час віддає наказ армії атакувати курдів, яких вважає терористами.
І в цю годину, турецькі війська ввійшли на територію Сирії в районі Афріна та почали бойові дії з курдськими формуваннями.
показать весь комментарий
17.08.2022 02:25 Ответить
Вы забываете про одну небольшую деталь - у пердугана нет необходимости выпрашивать оружие и технику по всему миру.
показать весь комментарий
17.08.2022 04:18 Ответить
а нащо ви голосували за пораженца?
показать весь комментарий
17.08.2022 09:26 Ответить
т.е. F-16 он не выпрашивает?
показать весь комментарий
17.08.2022 11:44 Ответить
Це має бути війною всього цивілізованного світу проти рашки. А Україна - лише вістря спису! Всі ресурси мають бути нам надані. Бо пуйлятину та його недокраїну треба розтрошити, розчлінити та відібрати ядерну зброю. Бо там 95% населення - путіни.
показать весь комментарий
17.08.2022 02:24 Ответить
Резніков такий же зелепух,як і інші.Ви подивіться,що він ніс перед війною.Явно він знав набагато більше,ніж ми всі тоді і брехав,що нападу не буде.
показать весь комментарий
17.08.2022 02:24 Ответить
Пряма мова Рєзнікова за 3 доби до початку війни-


"Ударного угрупування РФ у жодному місці, де вони оточили Україну, поки що не сформовано", - Резніков. ВIДЕО


Говорити про те, що повномасштабний напад російських військ на Україну може бути "завтра-післязавтра", не варто.

Як повідомляє , про це міністр оборони Олексій Резніков заявив в ефірі телеканалу https://www.youtube.com/watch?v=2tUxjvGw3SA "1+1" .

"Станом на цю годину ударного угрупування Російської Федерації у жодному місці, де вони оточили Україну, поки що не сформовано.

Тому говорити про те, що завтра-післязавтра буде напад, на мій погляд є недоречним. Джерело:
показать весь комментарий
17.08.2022 02:35 Ответить
"Я не думаю, що можливий варіант заморозки. Можливий варіант зниження активності, залежно від того, який сезон. І знову ж таки, ******* війна - це війна ресурсів. Ресурси, звичайно, виснажуються в обох сторонах. І відповідно кожна сторона вимагає часу на відновлення", - сказав міністр оборони. Джерело:
В нас не тільки виснажуються просто ресурси,а й країна руйнується.А в москалів все ціле.І це важливо,довгу війну Україна не потягне.Ми не звикли жити в печерах,як афганці.
показать весь комментарий
17.08.2022 02:28 Ответить
Как там контратака Украины? Или уже отменяется?
показать весь комментарий
17.08.2022 02:30 Ответить
***** мріє про це, дай йому 3 роки паузи і він наробить зброї та піде вбивати знов
показать весь комментарий
17.08.2022 02:34 Ответить
как раз юнармия подрастет, автомат в руки и в последний дядинвовын бой
показать весь комментарий
17.08.2022 02:43 Ответить
Поки кацапня буде відновлюватись та накопичувати ресурси, ракети по нас будуть прилітати кожного дня, як це відбувається вже півроку. Поки ми не знищено їхній арсенал ракет у Білорусі, у Криму та на расєі - вони будуть нас кошмарити кожного дня та кожної ночі.
показать весь комментарий
17.08.2022 03:12 Ответить
ОСЬ І ДОМОВЛЕНОСТІ Зе КЛОУНА З КРЕМЛЕМ -
Донбас потроху здається, все як по плану, як домовлялися,
а там можна вже Мінськ 3 чи Стамбул 1 починати.
Підлога під ногами Зе хитається як пяна інстітутка, тому
мабуть буде просити допомоги у "колєг" з кремля, і як ітог
"заморозка".
показать весь комментарий
17.08.2022 03:16 Ответить
Яка різниця як назвати призупинення бойових дій: чи то заморозку, чи охолодження, чи зниження активності, це є гра слів на забезпечення домовленості, проведення перемовин з участю Туреччини і ООН по припиненню вогню, що вигідно тільки Росії для відновлення її бойового потенціалу. Для військ України такої потреби не має, бо техніка з БК йде з закордону весь час, з навченими нашими воїнами. І як інформує наша влада затримок в цьому не має.
показать весь комментарий
17.08.2022 03:31 Ответить
Вже навіть цікаво як Зє буде позбавлятись свідків. Наприклад, єрмака і бєню коломойського. Спільники в якості свідків йому точно не потрібні...
показать весь комментарий
17.08.2022 03:45 Ответить
Вы считаете Лохабонэвтик гениальным злодеем? А вот я считаю, шо ему устроят передоз, типа ,,сердечный приступ из-за переживаний о стране и народе", не совместимый с жизнью. И предложат нового кандидата на роль ,,говорящей головы" от (ж)ОПы Дерьмака и Коломойшы или Ахметова. Это же так удобно
показать весь комментарий
17.08.2022 08:53 Ответить
А хіба між заморозкою і охолодженням є різниця? Маячню несе міністр
показать весь комментарий
17.08.2022 03:50 Ответить
Для відновлення чиїх ресурсів? Схоже, Резніков давно ліг під Єрмака. Десь читав, що Кулеба пручався, але теж не встояв. Його інтерв'ю Гордону - тому підтвердження.
показать весь комментарий
17.08.2022 03:55 Ответить
та той кулеба -тупе безхребетне брехливо чмо....шо він там куди ліг.воно просто родилось-чмом
показать весь комментарий
17.08.2022 10:22 Ответить
Патологічний брехун.Знадайте його слова "армія ніяких 50млрд не потребує."перед війною.Маріонетка каломия і зе3.14 дора.Значить заморозка реальна і ,зепідори будуть робити все щоб дати відновити сили підоросії.
показать весь комментарий
17.08.2022 04:02 Ответить
Ну здесь понятно - зимой воевать никто не любит, а как быть с обстрелами?
показать весь комментарий
17.08.2022 04:03 Ответить
Сезонное охлаждение не мешает нам тихо продолжать уничтожать склады и аэродромы. Или не тихо.
показать весь комментарий
17.08.2022 04:10 Ответить
Зрозуміло .. так і знав що це все буде продовженням 2014 тільки в більших масштабах .. одне цікаво, як пояснити ті всі жертви, зруйновані в щент міста ..? бажанням підіграти кремлю й повернутись разом з мокшою в кам'яний вік??
показать весь комментарий
17.08.2022 05:18 Ответить
А де український Херсон ?
показать весь комментарий
17.08.2022 05:58 Ответить
Зеля твердить що його все одно би захопили, тому і не треба було там мінувати, створювати неприємності для окупанта.
В інших інтерв'ю він твердить, що не вірив, що рашка буде бомбити міста.
Видно що вивертається від відповідальності
показать весь комментарий
17.08.2022 07:57 Ответить
Це вже не смішно. Адвокат не може бути міністром оборони воюючоі краіни.
показать весь комментарий
17.08.2022 06:04 Ответить
А клоун Верховним Головнокомандуючим?
показать весь комментарий
17.08.2022 06:36 Ответить
У рашістів ще гірше, носій портфелів керує. Так що не сцяти й допомогати ЗСУ!
показать весь комментарий
17.08.2022 09:32 Ответить
А пам'ятаєте як саме Зеленський прийшов до влади?
показать весь комментарий
17.08.2022 06:07 Ответить
Резніков що ти зробив на посту міністра оборони щоб в Украіни зараз у ЗСУ були Грім 2, Богдани,
Нептуни?
Чому до сих пір не профінансовано виробництво власних 155 мм снарядів? Тобі назвати украінського виробника який мав можливість це робити з 2019 року?
показать весь комментарий
17.08.2022 06:14 Ответить
Ага , как эвакуация с Азовстали
показать весь комментарий
17.08.2022 06:17 Ответить
Там в Білорусії ракети збринтовують, хочуть привітати нас з Днем незалежності, а цей відморозок про якесь охолодження говорить. Звісно, охолодження буде, тільки в оселях українців в зимку.
показать весь комментарий
17.08.2022 06:22 Ответить
А коли ж буде звільнення окупованих територій? Там наші люди,там діти,вони чекають ЗСУ! Він у народа запитав згоду на заморозку конфлікту?
показать весь комментарий
17.08.2022 06:24 Ответить
Надеюсь,что ВСУ не зависят от этих клоунов.Эти ********** делают все,что бы росло недовольство среди народа
показать весь комментарий
17.08.2022 06:33 Ответить
На превеликий жаль залежать. І що з цим робити хз.
показать весь комментарий
17.08.2022 09:21 Ответить
Яке обновлення сил ? Це будуть робити для Московії ?
показать весь комментарий
17.08.2022 06:57 Ответить
Відбулася страшна помилка! На момент переговорів Оманських Зеля не знав, що Одеса це не Лівобережжя України.
показать весь комментарий
17.08.2022 07:01 Ответить
Якщо зелені падли розпочнуть щось охолоджувати потрібно іх вішати щоб сушилися
показать весь комментарий
17.08.2022 07:20 Ответить
Хто не хоче працювати в дві зміни - дають пів зарплати: в РФ оборонні підприємства переводять на цілодобовий режим,https://news.obozrevatel.com/ukr/russia/hto-ne-hoche-pratsyuvati-v-dvi-zmini-dayut-piv-zarplati-v-rf-oboronni-************-perevodyat-na-tsilodobovij-rezhim-zhurnalist.htm
показать весь комментарий
17.08.2022 07:24 Ответить
Это не война, это спецоперация. казали на Росії.

Це не заморозка, це охолодження. Казали ермаківці.

Як його назови, смисл не міняється.

А ще зелені хочуть Залужного прибрати з посту головнокомандувача ЗСУ, бо він їм заважає здавати Україну
показать весь комментарий
17.08.2022 07:49 Ответить
Звісно не буде, бо вам не дозволять, навіть якщо ви дуже хочете
показать весь комментарий
17.08.2022 07:55 Ответить
Резніков - тупа та некомпетентна скотиняка. Незрозуміло, як він опинився на цій посаді. Дивилася його останнє інтерв'ю на одному з ТБ каналів - "я цього не знаю", "я громадянський міністр", " я в цьому не розбираюся", " я не вірив що путін нападе"
показать весь комментарий
17.08.2022 08:22 Ответить
Резніков, яке охолодження? Щоб рашисти поповнили склади і техніку? В Україні 1 млн армія, а воює 120-140 тисяч, а решта в тилу на полігонах! Гнати потрібно окупанта поки не оговтався! З 2004 року ідуть якісь піддавки рашистам!
показать весь комментарий
17.08.2022 08:43 Ответить
Вони і повинні бути на полігонах, , кількістю Росію не виграєш, потрібна якість.
показать весь комментарий
17.08.2022 12:23 Ответить
В ОТСТАВКУ!!! ЗЕгниды уже и так много сделали, шоб украинцы легли под *****. Мы не выстоим, пока у руля будут стоять зелёная плесень
показать весь комментарий
17.08.2022 08:59 Ответить
Гросмейстер Бендера

@Lviv_UA_SU

·

https://twitter.com/Lviv_UA_SU/status/1559548017962893315 15 ч

Дехто вважає Кулєбу і Рєзнікова єдиними більш-менш адекватними у ЗЄбанді.
Але почитайте як вони легко, без тіні розкаяння розказують як вони просрали попередження зах. союзників.
Разом з Зеленським вони місяцями спокійно дивилися в очі людям, знаючи що скоро багато з них помре
показать весь комментарий
17.08.2022 09:09 Ответить
Спробуєте домовитись про "припинення " вогню з рашистами - охолонути ризикуєте тоді вже ви.
показать весь комментарий
17.08.2022 09:29 Ответить
Да, только московиты восстановятся быстрее. У них углеводороды, все еще, приносят столько денег, что можно воевать и воевать...
показать весь комментарий
17.08.2022 09:39 Ответить
коли вже перевибори. вони взагалі будуть чи ні?
показать весь комментарий
17.08.2022 09:55 Ответить
До кінця війни виборів бути не може.
показать весь комментарий
17.08.2022 11:34 Ответить
Резников, что сдача окупированных земель страны называется" охлождением"? Ни хера себе,ты не только адвокат,а еще и лингвист. Ермак подсказал?
показать весь комментарий
17.08.2022 09:58 Ответить
він напряму каже раз кацапам хреново ок ми стрелять не будем підемо їм нзустріч хай відпочинуть дамо їм бо вони потребують відновитися щоб потім нас знищили-"Ресурс у них теж витрачається, а це означає, що вони потребуватимуть певного відновлення. Тому, скажімо, охолодження ситуації з погляду бойових зіткнень можливе"
показать весь комментарий
17.08.2022 10:38 Ответить
так а переломний момент коли буде я не зрозумів може нада просто пєрєстать стрєлять? какая разница!
показать весь комментарий
17.08.2022 11:23 Ответить
Якщо буде час на відновлення ресурсів, то такий самий час буде і у ворога, саме це і є ознакою замороження кофлікту. Нагадаю, що термін "тимчасово окупованих територій" вигадали ще 8 років тому, а віз і нині там. Мабудь владі просто не подобається сама назва "заморожений конфлікт", але не суть цього терміну.
показать весь комментарий
17.08.2022 11:44 Ответить
Восени охолодження, зимою заморозки.
показать весь комментарий
17.08.2022 12:00 Ответить
Розумієте навіщо це? Щоб Херсон не відвойовувати, щоб дати час накачати туди зброї і провести референдум!
показать весь комментарий
17.08.2022 12:11 Ответить
Він також виконує Оманські домовленості.
показать весь комментарий
17.08.2022 14:51 Ответить
В фейсбуке у резникова были яхты на странице и молодая жена. Из биографии два года срочной армии в СССР. Кто назначил его министром обороны? Кто убеждал что войны не будет. Он детектор прошёл? Все чиновники должны пройти детектор
показать весь комментарий
17.08.2022 12:26 Ответить
зброя йде, мобілізація йде, навчання військових йде, якого дідька ти верзеш??? Надати більше шансів Рашці для завоювання країни? Ти що таке взагалі???
показать весь комментарий
17.08.2022 12:39 Ответить
Теж саме, що і заморозка, тільки сказане іншими словами. Хто місяць грузив всіх, що у нас от-от контрнаступ буде, а тепер - "фігак, ви слухаєте маяк", охолодження до заморозки?
показать весь комментарий
17.08.2022 12:46 Ответить
Победить западный капитализм невозможно...казав колись Йося Сралин...у них слишком много денег...хватало даже на тушонку Рузвельта и Скумбрию Уинстона Черчилля для советского быдла с 1941 по 1945 гг
показать весь комментарий
17.08.2022 13:54 Ответить
Завдяки Зеле, у нас приховані зрадники навіть на посадах міністрів.
показать весь комментарий
17.08.2022 14:49 Ответить
щось занадто мяко стеле
показать весь комментарий
17.08.2022 15:44 Ответить
 
 