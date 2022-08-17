Заморозки войны не будет, возможно охлаждение ситуации для возобновления ресурсов, - Резников
Война между Украиной и Россией не может быть заморожена, но возможно "охлаждение" ситуации, поскольку военным нужно время на восстановление сил.
Об этом заявил министр обороны Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.
Резникова спросили, может ли быть "заморожена ситуация" в Украине, как это было после оккупации Россией Крыма и части Донбасса.
"Я не думаю, что возможен вариант заморозки. Возможен вариант понижения активности, в зависимости от того, какой сезон. И опять же, современная война – это война ресурсов. Ресурсы, конечно, истощаются в обеих сторонах. И соответственно каждая сторона требует времени на восстановление", – сказал министр обороны.
Резников отметил, что российские войска, по разным данным, потеряли минимум треть своего боевого потенциала, который был применен при вторжении в Украину.
"Ресурс у них тоже тратится, а это значит, что они будут нуждаться в определенном восстановлении. Поэтому, скажем, охлаждение ситуации с точки зрения боевых столкновений возможно. Заморозки того, что люди хотят называть "конфликтом", я не вижу, потому что это не конфликт. Это – война", – сказал глава Минобороны.
Министр подчеркнул, что идет открытая война двух регулярных армий, одна из которых вторглась на территорию соседнего государства, без легитимного объяснения и без права на это.
"Потому это война на выживание. Мы будем защищать себя для того, чтобы выжить", – сказал Резников.
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Кремль начал строить комбинацию вокруг Запорожской АЭС и попутно создавать для себя "живой щит" в прифронтовой Васильевки, где скопил автомобили тех жителей Запорожской, Херсонской и Донецкой областей, которые пытаются сбежать от ласок "русского мира". Как разыграть эту комбинацию в Кремле и сами не очень ясно представляют, судя по обсуждению им с ООН ситуации с АЭС. Могут согласиться на передачу ВСУ коридора из Каменского через Васильевку и Днепрорудное до Энергодара, но взамен будут требовать прекратить все боевые действия на какой-то срок.
"Слуги" могут на это по ряду своих причин согласиться. Им гораздо удобнее перенести освобождение Херсона, заявленное два месяца назад Зеленским, на весну-лето 2023 г. и на такой волне идти на выборы или перенести их на 2024 г., мотивируя боевыми действиями. Резников не случайно заговорил о том, что надо лучше подготовиться к наступлению и стал смещать его пока на октябрь. Кто-то в Рамшатайнской коалиции с этим согласится, кто-то нет, но выкручивать "Слугам" руки не будут.
Вся эта комбинация Кремля с Запорожской АЭС и есть тот тактический слой ситуации настоящей осады, в которой оказалась РФ. Кремль, разыгрывая её надеется, что за это время он если не добьётся распития какой-нибудь мировой, то успеет собрать силы, выстроить на юге линии укреплений и упрочить там оккупационный режим. Выбить его будет сложнее. Более того, он создаст Херсонский плацдарм для дальнейшего наступления. Кремлю сейчас вообще нужна передышка и время, чтобы осмотреться и приготовиться к затяжной войне в условиях осаждённой крепости. Все стратегические планы Кремля в мае пошли прахом, и он импровизирует по ситуации.
Предоставлять ему такую передышку и оставлять в его руках до 2023 г. правый берег с Херсоном будет крупной ошибкой. Российские войска должны уйти оттуда в августе-сентябре до начала отопительного сезона в результате боевых действий или жеста доброй воли как со Змеиного
Это он судил по себе.
Не зря его самое большое достижение - "не втік"
Но лучше бы он втік
Це що, НАМ "всі мости бавовна" і "єдина залізниця бавовна"?!
Це "просто співпадіння", що на наступний день, після самого потужного удару по логістиці Рашки, НАШ міністр оборони заговорив про "охолодження"?!
Він взагалі у ЧІЄМУ міністерстві оборони працює?
І в цю годину, турецькі війська ввійшли на територію Сирії в районі Афріна та почали бойові дії з курдськими формуваннями.
"Ударного угрупування РФ у жодному місці, де вони оточили Україну, поки що не сформовано", - Резніков. ВIДЕО
Говорити про те, що повномасштабний напад російських військ на Україну може бути "завтра-післязавтра", не варто.
Як повідомляє , про це міністр оборони Олексій Резніков заявив в ефірі телеканалу https://www.youtube.com/watch?v=2tUxjvGw3SA "1+1" .
"Станом на цю годину ударного угрупування Російської Федерації у жодному місці, де вони оточили Україну, поки що не сформовано.
Тому говорити про те, що завтра-післязавтра буде напад, на мій погляд є недоречним. Джерело:
В нас не тільки виснажуються просто ресурси,а й країна руйнується.А в москалів все ціле.І це важливо,довгу війну Україна не потягне.Ми не звикли жити в печерах,як афганці.
Донбас потроху здається, все як по плану, як домовлялися,
а там можна вже Мінськ 3 чи Стамбул 1 починати.
Підлога під ногами Зе хитається як пяна інстітутка, тому
мабуть буде просити допомоги у "колєг" з кремля, і як ітог
"заморозка".
В інших інтерв'ю він твердить, що не вірив, що рашка буде бомбити міста.
Видно що вивертається від відповідальності
Нептуни?
Чому до сих пір не профінансовано виробництво власних 155 мм снарядів? Тобі назвати украінського виробника який мав можливість це робити з 2019 року?
Це не заморозка, це охолодження. Казали ермаківці.
Як його назови, смисл не міняється.
А ще зелені хочуть Залужного прибрати з посту головнокомандувача ЗСУ, бо він їм заважає здавати Україну
@Lviv_UA_SU
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https://twitter.com/Lviv_UA_SU/status/1559548017962893315 15 ч
Дехто вважає Кулєбу і Рєзнікова єдиними більш-менш адекватними у ЗЄбанді.
Але почитайте як вони легко, без тіні розкаяння розказують як вони просрали попередження зах. союзників.
Разом з Зеленським вони місяцями спокійно дивилися в очі людям, знаючи що скоро багато з них помре