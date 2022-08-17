Заморозки войны не будет, возможно охлаждение ситуации для возобновления ресурсов, - Резников

Война между Украиной и Россией не может быть заморожена, но возможно "охлаждение" ситуации, поскольку военным нужно время на восстановление сил.

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

Резникова спросили, может ли быть "заморожена ситуация" в Украине, как это было после оккупации Россией Крыма и части Донбасса.

"Я не думаю, что возможен вариант заморозки. Возможен вариант понижения активности, в зависимости от того, какой сезон. И опять же, современная война – это война ресурсов. Ресурсы, конечно, истощаются в обеих сторонах. И соответственно каждая сторона требует времени на восстановление", – сказал министр обороны.

Резников отметил, что российские войска, по разным данным, потеряли минимум треть своего боевого потенциала, который был применен при вторжении в Украину.

"Ресурс у них тоже тратится, а это значит, что они будут нуждаться в определенном восстановлении. Поэтому, скажем, охлаждение ситуации с точки зрения боевых столкновений возможно. Заморозки того, что люди хотят называть "конфликтом", я не вижу, потому что это не конфликт. Это – война", – сказал глава Минобороны.

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Министр подчеркнул, что идет открытая война двух регулярных армий, одна из которых вторглась на территорию соседнего государства, без легитимного объяснения и без права на это.

"Потому это война на выживание. Мы будем защищать себя для того, чтобы выжить", – сказал Резников.