Путин не отказался от планов захватить всю Украину, хоть и молчит об этом, - ISW

Россия по-прежнему имеет цель захватить большую часть территории Украины и сменить власть в Киеве. Но теперь Кремль пытается исказить свои истинные цели.

Об этом говорится в докладе американского Института изучения войны (ISW), сообщает Цензор.НЕТ.

Его сотрудники анализируют выступление президента РФ Владимира Путина на форуме "Армия-2022" 15 августа. Описывая целые войны в Украине, Путин не упомянул о территории за пределами Донецкой и Луганской областей. Он завершил свою речь утверждением, что "наши воины вместе с "бойцами Донбасса" с честью выполняют свой долг, борются за Россию, за мирную жизнь в "Донецкой и Луганской народных республиках", четко выполняют все поставленные задачи, шаг за шагом освобождают "землю Донбасса".

ISW отмечает, что это заявление резко контрастирует с ранее сформулированными военными целями России по поводу "денацификации" и "демилитаризации" Украины. А также несовместимо с действиями России по "присоединению" оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей к РФ.

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Российские силы начинают наступательные операции вокруг Бахмута, юго-западнее Авдеевки и юго-западнее Донецка, а также вели безуспешные наступательные операции на севере и северо-западе Херсонщины, - добавили в ISW.