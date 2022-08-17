Путин не отказался от планов захватить всю Украину, хоть и молчит об этом, - ISW
Россия по-прежнему имеет цель захватить большую часть территории Украины и сменить власть в Киеве. Но теперь Кремль пытается исказить свои истинные цели.
Об этом говорится в докладе американского Института изучения войны (ISW), сообщает Цензор.НЕТ.
Его сотрудники анализируют выступление президента РФ Владимира Путина на форуме "Армия-2022" 15 августа. Описывая целые войны в Украине, Путин не упомянул о территории за пределами Донецкой и Луганской областей. Он завершил свою речь утверждением, что "наши воины вместе с "бойцами Донбасса" с честью выполняют свой долг, борются за Россию, за мирную жизнь в "Донецкой и Луганской народных республиках", четко выполняют все поставленные задачи, шаг за шагом освобождают "землю Донбасса".
ISW отмечает, что это заявление резко контрастирует с ранее сформулированными военными целями России по поводу "денацификации" и "демилитаризации" Украины. А также несовместимо с действиями России по "присоединению" оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей к РФ.
Российские силы начинают наступательные операции вокруг Бахмута, юго-западнее Авдеевки и юго-западнее Донецка, а также вели безуспешные наступательные операции на севере и северо-западе Херсонщины, - добавили в ISW.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Петр в Европу прорубил окно, а этот окно досками забивает.
Петр за уши тянул русь к прогрессу, а этот опускает ее в 17-й век.
Петр попов поставил на место, а этот действует по их указке.
Хотя, да, одно их объединяет - оба они, и петр и путин, садисты и психопаты.
Відтоді, вже півтора століття, назва Русь міцно асоціюється лише з Московією-Росією.
Які претензії до мене?
Росіяни вмирали в Прусії в Семилітній війні
Росіяни вмирали на грецьких островах Середземного моря при Катерині ІІ
Росіяни вмирали під Аустерліцом і в Альпах при Олександрі І
Росіяни вмирали в Угорщині при Миколі І
Росіяни вмирали на Балканах в Російсько-турецьких війнах
Росіяни вмирали на завоюванні Бухари і Самарканда
Росіяни вмирали під Порт-Артуром і Ляоляном
Росіяни вмирали по усьому світу всю історію існування Радянського Союзу
Росіяни вмирали в Карабаху Придністров"ї Фергані після розвалу Союзу
Росіяни вмирали в Лівії та Сирії
Зараз масово умирають в Україні
ЗДАЄТЬСЯ ЦІ ПРИДУРКИ ГОТОВІ ВИМЕРТИ ВЩЕНТ АЛЕ НЕ НАВОДИТЬ ПОРЯДОК У ВЛАСНОМУ ДОМІ!!!
Так выпьем-же за то, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями (с)
1) ***** розуміє,що програє і намагається знищити як можна більше інфраструктури та людського ресурсу щоб довше,дорожче було відбудовувати.
2) дають нам можливість думати,що ми маємо шанс на перемогу,отже дають час на витрачання ***********. Чекаючи коли західне озброєння дійде до мініму.
Ця тварюка дуже підла і він не рахується з втратами зі своєї сторони. Бидла яке можна знищувати ще дуже багато. А ми навпаки бережемо кожну людину. Хоча це не завжди вірно.
Для прикладу (вибачте що не скажу прямо хто бо просто не можу)
Так от один "комбат" з Західної Украхни сказав:
- щось ми погано воюємо,бо у нас всього 1 "200".
Світ змінився разом з Україною,а орда повертається в минуле...
А касапські побрехеньки можуть бути лише допоміжним засобом.
@jackdorseydono1
·
https://twitter.com/jackdorseydono1/status/1559805459179110400 37 мин
***** отдал Сирию. Значит в Украине пойдет до конца...