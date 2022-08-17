В списках раненых и убитых в Оленовке, которые предоставила РФ, не совпадают данные, - Лубинец

В списках раненых и убитых во время теракта в Оленовке украинских военнопленных, обнародованных Россией, не совпадают данные. Именно поэтому к ним не допустили представителей Международного комитета Красного Креста, ООН и не допускают представителей Украины.

Об этом в эфире национального телемарафона сказал уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Zn.ua.

"Что известно в отношении раненых, во-первых, мы видим несовпадение списков раненых и погибших, официально обнародованных российской стороной через средства массовой информации РФ. Именно поэтому не дают встретиться с нашими ранеными после Оленовки, чтобы мы не получили дополнительной информации", - сказал Дмитрий Лубинец.

По его словам, для расследования теракта в Оленовке ждут приезда отдельной Миссии ООН. Однако и украинская сторона всячески пытается установить истину.

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"Мы ждем приезда именно отдельной миссии ООН, созданной на основании заявления генерального секретаря и решения генерального секретаря ООН, которая как раз и будет расследовать юридически, что там произошло, - акцентировал Лубинец. - Кроме того, в настоящее время через свои контакты, о которых я не могу публично говорить, и я, и военная разведка занимаемся и прикладываем невероятных усилий, чтобы действительно установить, что там действительно произошло. Хотя по всем фактам наши военные эксперты заключили, что это была срежесированная, тщательно подготовлена провокация и военное преступление (РФ. – Ред.), где в середине было подорвано устройство, дающее очень высокую температуру. С этими выводами, насколько мне известно, согласились все международные эксперты, вовлеченные в это дело".