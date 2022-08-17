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Новости Война
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В списках раненых и убитых в Оленовке, которые предоставила РФ, не совпадают данные, - Лубинец

оленівка

В списках раненых и убитых во время теракта в Оленовке украинских военнопленных, обнародованных Россией, не совпадают данные. Именно поэтому к ним не допустили представителей Международного комитета Красного Креста, ООН и не допускают представителей Украины.

Об этом в эфире национального телемарафона сказал уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Zn.ua.

"Что известно в отношении раненых, во-первых, мы видим несовпадение списков раненых и погибших, официально обнародованных российской стороной через средства массовой информации РФ. Именно поэтому не дают встретиться с нашими ранеными после Оленовки, чтобы мы не получили дополнительной информации", - сказал Дмитрий Лубинец.

По его словам, для расследования теракта в Оленовке ждут приезда отдельной Миссии ООН. Однако и украинская сторона всячески пытается установить истину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ООН не отвечает на запросы Украины о взрыве в оккупированной Оленовке, - омбудсмен Лубинец

"Мы ждем приезда именно отдельной миссии ООН, созданной на основании заявления генерального секретаря и решения генерального секретаря ООН, которая как раз и будет расследовать юридически, что там произошло, - акцентировал Лубинец. - Кроме того, в настоящее время через свои контакты, о которых я не могу публично говорить, и я, и военная разведка занимаемся и прикладываем невероятных усилий, чтобы действительно установить, что там действительно произошло. Хотя по всем фактам наши военные эксперты заключили, что это была срежесированная, тщательно подготовлена провокация и военное преступление (РФ. – Ред.), где в середине было подорвано устройство, дающее очень высокую температуру. С этими выводами, насколько мне известно, согласились все международные эксперты, вовлеченные в это дело".

ООН (4196) Лубинец Дмитрий (483) военные преступления (1457)


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Топ комментарии
+18
А что скажет Зелупа,который уверял в безопасности азовцев и говорил,что это эвакуация?
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17.08.2022 08:21 Ответить
+7
Він скаже що особисто витрачав би 7 мільярдів якщо країну почати готувати до війни заздалегіть , а це не погано бо гроші дорожчі людей
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17.08.2022 08:24 Ответить
+7
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17.08.2022 08:26 Ответить
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А что скажет Зелупа,который уверял в безопасности азовцев и говорил,что это эвакуация?
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17.08.2022 08:21 Ответить
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17.08.2022 08:23 Ответить
Він скаже що особисто витрачав би 7 мільярдів якщо країну почати готувати до війни заздалегіть , а це не погано бо гроші дорожчі людей
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17.08.2022 08:24 Ответить
Видатний договорун, зверхньокомандувач і очкогляд підозріло нагадує казкаря Діда Панаса. Щось там бурмоче про неймовірні досягнення особисто себе, ОП та зеленої шобли, щоб закінчити знаменитим : "Ось така ***...ня дітки!"
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17.08.2022 08:42 Ответить
За діда Панаса дизлайк! Пропагандисткий наратив нквд про "така х...я малята"
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17.08.2022 08:46 Ответить
Дуже спритно-хитра особа пролазливий Зеленський!Бо нахабно"викручується" всіляко з усіх шкідливих дій не в інтересах України, і число тих дій множинне.Допоки ...?
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17.08.2022 09:18 Ответить
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17.08.2022 08:26 Ответить
Не може Бог так тяжко карати тільки за неходіння в церкву...
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17.08.2022 09:16 Ответить
а єрмаки мовчать.
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17.08.2022 08:36 Ответить
А до чого тут єрмаки, якщо про це заявляє уповноважений Верховної Ради України з прав людини ?
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17.08.2022 09:20 Ответить
Це "благодійний внесок" - і другий транш Іуди для перемоги над РАШИСТАМИ. Перший - він зробив, коли відпустив 32 ВАГНЕРІВЦЯ.
"Благими намерениями ВЕРХОВНОГО НЕлоха" дорога встелена до МОСКВИ.
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17.08.2022 08:47 Ответить
нагадаю, що він також обміняв і цемаха, і альфівців. а операцію по звільненню наших з Ізоляції - провалив.
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17.08.2022 10:01 Ответить
Що там дійсно сталося розвідка винюхує. Людей просто убили,багато захисників Маріуполя. А розвідка повинна розвідувати шляхи їх порятунку. Досить про дальність писати. Азов залишити помирати як в Маріуполі так і в полоні
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17.08.2022 10:05 Ответить
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17.08.2022 10:36 Ответить
На одній зі стін можна розгледіти дошку з написами, ймовірно, залишеними українськими полоненими. З цих кадрів випливає, що у в'язниці перебували 193 солдати, з яких один був хворим.
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17.08.2022 10:38 Ответить
https://glavcom.ua/publications/kastratsija-ta-masove-ubivstvo-azovtsiv-chomu-rosija-pishajetsja-svojimi-vojennimi-zlochinami--864200.html
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17.08.2022 10:39 Ответить
 
 