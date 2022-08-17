Петицию о возвращении гражданства главе штаба обороны Днепра Корбану подписало уже более 12 тысяч граждан
Президента просят пересмотреть и отменить указ о прекращении гражданства Украины Геннадия Корбана.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт президента Украины.
12 августа на сайте президента была зарегистрирована петиция "О пересмотре ошибочного решения и отмены Указа Президента Украины №502/2022 от 18 июля 2022 года в части прекращения гражданства Украины Корбана Геннадия Олеговича" №22/158884-эп. В настоящее время петицию уже подписали более 12,5 тысячи человек. Осталось еще 88 дней для подписания.
Автор петиции Андрей Магера в тексте подчеркнул, что прекращение Геннадия Корбана гражданства Украины "наносит существенный удар по авторитету нашего государства как правового и европейского, а в условиях войны – по обороноспособности Днепра как одного из ключевых центров сопротивления российской агрессии", ведь его вклад "в дело защиты Украины сейчас, как и в 2014 году, – весомое и бесспорное".
В частности, автор ссылается на Конвенцию о статусе апатридов 1954 года, Конвенцию о сокращении безгражданства 1961 года, Европейскую конвенцию о гражданстве 1997 года, ставших частью национального законодательства Украины и апеллирует к тому, что Украина как государство взяла на себя жесткие международные обязательства по избежанию случаев безгражданства.
Напомним, 20 июля появилась информация, что президент Украины Владимир Зеленский может подписать указы о лишении гражданства нескольких влиятельных бизнесменов и политиков, среди которых и глава штаба обороны Днепра Геннадий Корбан.
22 июля Корбан сообщил, что у него на границе изъяли паспорт и не пускают в Украину.
Ранее сообщалось, что на сайте президента зарегистрирована петиция об отмене указа Зеленского о лишении Корбана гражданства.
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1. Менше стало автівок на штрафмайданчику на Винокурова, куди його парксервіс возив арештовані за якусь ***** машини, які потім віддавали власникам за три тисячі гривень.
2. Мусора притихли, зранку не носяцця по місту як мартівські коти.
3. Менше пробок на вулицях.
4. Паливо на АЗС подешевшало.
5. На базарі подешевшали овочі.
6. По роботі ППО змін нема, навіть менше стало прильотів в місто...
7. Печінка, ****, як давила при Корбану-так і давить коли випью...