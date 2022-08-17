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Новости Война
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Петицию о возвращении гражданства главе штаба обороны Днепра Корбану подписало уже более 12 тысяч граждан

корбан

Президента просят пересмотреть и отменить указ о прекращении гражданства Украины Геннадия Корбана.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт президента Украины.

12 августа на сайте президента была зарегистрирована петиция "О пересмотре ошибочного решения и отмены Указа Президента Украины №502/2022 от 18 июля 2022 года в части прекращения гражданства Украины Корбана Геннадия Олеговича" №22/158884-эп. В настоящее время петицию уже подписали более 12,5 тысячи человек. Осталось еще 88 дней для подписания.

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Автор петиции Андрей Магера в тексте подчеркнул, что прекращение Геннадия Корбана гражданства Украины "наносит существенный удар по авторитету нашего государства как правового и европейского, а в условиях войны – по обороноспособности Днепра как одного из ключевых центров сопротивления российской агрессии", ведь его вклад "в дело защиты Украины сейчас, как и в 2014 году, – весомое и бесспорное".

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В частности, автор ссылается на Конвенцию о статусе апатридов 1954 года, Конвенцию о сокращении безгражданства 1961 года, Европейскую конвенцию о гражданстве 1997 года, ставших частью национального законодательства Украины и апеллирует к тому, что Украина как государство взяла на себя жесткие международные обязательства по избежанию случаев безгражданства.

Напомним, 20 июля появилась информация, что президент Украины Владимир Зеленский может подписать указы о лишении гражданства нескольких влиятельных бизнесменов и политиков, среди которых и глава штаба обороны Днепра Геннадий Корбан.

22 июля Корбан сообщил, что у него на границе изъяли паспорт и не пускают в Украину.

Ранее сообщалось, что на сайте президента зарегистрирована петиция об отмене указа Зеленского о лишении Корбана гражданства.

гражданство (1317) Корбан Геннадий (548) Президент (4424) петиция (357)


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Топ комментарии
+6
До речі, каломойше вже не громадянин України, то на якій підставі він знаходиться в Україні? Чому він досі не видворений? Не на часі критикувати владу, правда?!
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17.08.2022 09:24 Ответить
+6
Можна сформувати петицію «Про видання Коломойського США»? Думаю вона за пару годин набере необхідну кількість голосів.
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17.08.2022 09:32 Ответить
+3
Проще выпустить мужиков Европу чем вернуть гражданство Корбану!
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17.08.2022 09:20 Ответить
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Проще выпустить мужиков Европу чем вернуть гражданство Корбану!
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17.08.2022 09:20 Ответить
До речі, каломойше вже не громадянин України, то на якій підставі він знаходиться в Україні? Чому він досі не видворений? Не на часі критикувати владу, правда?!
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17.08.2022 09:24 Ответить
А где он, в Буковеле? Может его лыжной палкой заколоть? скоко проблем сразу решиться!!!
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17.08.2022 09:28 Ответить
про РІфмастера вкурсі, а що не так із Корбаном, він має інше громадянство, йому припинили, а не побавили, це дуже важливо, громадянство України.
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17.08.2022 15:35 Ответить
а я за повний відстріл кріміналітету, будь-якого, всіх рейдерів так само, минулих не буває, всі причетні до цього пи*ця що маємо зараз
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17.08.2022 09:27 Ответить
Можна сформувати петицію «Про видання Коломойського США»? Думаю вона за пару годин набере необхідну кількість голосів.
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17.08.2022 09:32 Ответить
Не сумніваюсь. Бидлу насрати на конститцуцію і закони.
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17.08.2022 09:51 Ответить
Всех, у кого второй паспорт - в 24 часа. И зеля, и порох, и весь парламент сразу - нах. Останется один Залужный. Нам хватит. И ссориться не будем
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17.08.2022 09:39 Ответить
так в корбана ніби було ще одне громадянство
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17.08.2022 10:01 Ответить
Ага, хитрый ты какой, как он на исторической родине будет бабки *******?? (прошу прощения за мой французкий) Там без него таких хитро вые...х хватает из бывшей ССССССРРР!! А тут еще одни хитро сделанный нарисовался!!!
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17.08.2022 10:45 Ответить
достали со своими петициями, свои зады прикрывать
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17.08.2022 10:06 Ответить
Урюцькім ізіком заіпали смердіти ще більше...
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17.08.2022 11:12 Ответить
Зато теперь хоть ясно сколько еврев топят (проживают) за Корбан Даласа в Днепре!!!
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17.08.2022 10:42 Ответить
Спочатку потрібно Корбану позбутися іншого громадянства
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17.08.2022 11:59 Ответить
З відсутністю Гєші в Дніпрі помітив тільки такі речі:
1. Менше стало автівок на штрафмайданчику на Винокурова, куди його парксервіс возив арештовані за якусь ***** машини, які потім віддавали власникам за три тисячі гривень.
2. Мусора притихли, зранку не носяцця по місту як мартівські коти.
3. Менше пробок на вулицях.
4. Паливо на АЗС подешевшало.
5. На базарі подешевшали овочі.
6. По роботі ППО змін нема, навіть менше стало прильотів в місто...
7. Печінка, ****, як давила при Корбану-так і давить коли випью...

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17.08.2022 14:20 Ответить
Значить буде петиція, про заборону подальших петицій на цю тему.
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17.08.2022 18:21 Ответить
12 тис підписів петиції. Мабуть, збирали по всіх синагогах Дніпра. Симпатики Ґенкі можуть поїхати в Єрусалим і записати свої побажання на папірці, і встромити його між цеглинами в Стіні плачу, як це роблять правовірні іудеї. Кажуть, допомагає. В кого знижена чоловіча сила - у того відновлюється потенція, у лисих відростає чуб, а Коґбану повеґтається ґґомадянство
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17.08.2022 18:32 Ответить
 
 