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Новости Война
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361 ребенок погиб в Украине из-за агрессии РФ, более 712 - ранены, - Офис Генпрокурора

діти

Более 1073 ребенка пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По состоянию на утро 17 августа 2022 года официальное число детей-жертв за сутки не изменилось 361. Выросло количество раненых более 712.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Генпрокурора.

Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

"Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 376, Харьковской - 198, Киевской - 116, Черниговской - 68, Луганской - 61, Николаевской - 60, Херсонской - 55, Запорожской - 40. 16 августа в результате артиллерийского обстрела врагом г. Торецк Донецкой области ранен 6-летний мальчик", - говорится в сообщении.

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Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2328 учебных заведений. Из них 289 разрушены полностью.

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17.08.2022 10:44 Ответить
 
 