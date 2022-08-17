После смерти Путина в России последует самый сложный период. Проблем будет не меньше, чем от Путина, - Кулеба
После смерти президента РФ Владимира Путина Россия попадет в глубокий кризис, из которого выйдет новая Россия. Но этот период будет сложным для Украины.
Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал в интервью Дмитрию Гордону, сообщает Цензор.НЕТ.
"Будет самый сложный период после смерти Путина. Самый сложный. Потому что страна отвыкла жить без своего кормчего. И этот период будет создавать Украине не меньшие проблемы, чем сам Путин. Единственное, что будет лучше, - что, конечно, у Путина есть личная obsession относительно Украины ...Личная одержимость Украиной", - сказал Кулеба.
По его мнению, Путин был "достаточно успешным лидером", но трижды в жизни он обжегся, и все три раза – это была Украина. Теперь, по словам главы МИД, украинцы для Путина - "личное оскорбление".
Кулеба отметил, что, хотя многие сейчас обсуждают потенциальный распад России, "это пока что гипотетический сценарий".
"Я понимаю здраво, что пока Путин жив, будет примерно так, как есть. После него Россия попадет в глубокий кризис, из которого выйдет новая Россия. Или еще более деспотичная, или более свободная. Но если она будет свободной, то вскоре после этого этапа она снова перейдет в деспотию, потому что, вопреки святой вере европейцев и европейских интеллектуалов, свобода в России возможна, практика историческая указывает, что это не так", - подытожил Кулеба.
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а чекісти все цю Гниду "воскрешають"....
і Терорист жириновскій та Скотина кабздон вже "прийняли правильне" рішення...
а люди знову "вангують" коли здохне Злодій путін.....
Навіть якби всі кацапи повиздихали, то світ би лише зітхнув з полегшенням!
Лише шольци скимлили б.
Так що, нехай хоч жеруть оди одного: я лише за!
Либералы делают путина козлом отпущения, виновным во всём.
Кулеба молодец!
Эту тему в публичном пространстве надо развивать.
От здохне кремлефюрер - тоді й заживемо. Вірно, зєбанутий кулєба?
"Після нього Росія потрапить у глибоку кризу, з якої вийде нова Росія. Або ще деспотичніша, або вільніша. Але якщо вона буде вільною, то незабаром після цього етапу вона знову сповзе в деспотію, бо, усупереч святій вірі європейців та європейських інтелектуалів, що свобода в Росії можлива, практика історична вказує, що це не так", - підсумував Кулеба."
Будут грабить, насиловать и убивать всех кто слабее, пресмыкаться и лебезить перед сильным, такова кацапсинова натура.
Кацапсин нельзя изменить, кацапсин надлежит истребить!