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После смерти Путина в России последует самый сложный период. Проблем будет не меньше, чем от Путина, - Кулеба

путин,путін

После смерти президента РФ Владимира Путина Россия попадет в глубокий кризис, из которого выйдет новая Россия. Но этот период будет сложным для Украины.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал в интервью Дмитрию Гордону, сообщает Цензор.НЕТ.

"Будет самый сложный период после смерти Путина. Самый сложный. Потому что страна отвыкла жить без своего кормчего. И этот период будет создавать Украине не меньшие проблемы, чем сам Путин. Единственное, что будет лучше, - что, конечно, у Путина есть личная obsession относительно Украины ...Личная одержимость Украиной", - сказал Кулеба.

По его мнению, Путин был "достаточно успешным лидером", но трижды в жизни он обжегся, и все три раза – это была Украина. Теперь, по словам главы МИД, украинцы для Путина - "личное оскорбление".

Читайте: Кулеба о позиции Эрдогана по отношению к России и Украине: Древние традиции османской дипломатии

Кулеба отметил, что, хотя многие сейчас обсуждают потенциальный распад России, "это пока что гипотетический сценарий".

"Я понимаю здраво, что пока Путин жив, будет примерно так, как есть. После него Россия попадет в глубокий кризис, из которого выйдет новая Россия. Или еще более деспотичная, или более свободная. Но если она будет свободной, то вскоре после этого этапа она снова перейдет в деспотию, потому что, вопреки святой вере европейцев и европейских интеллектуалов, свобода в России возможна, практика историческая указывает, что это не так", - подытожил Кулеба.

Также читайте: "В сентябре 2021 года в госдепартаменте США нам с Ермаком сказали: "Ребята, копайте траншеи!", - глава МИД Кулеба

путин владимир (31582) россия (96279) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+19
після перемоги та зміни зеленої влади в УКРАЇНІ буде надскладний період відновлення та очищення від зрадників і корупціонерів.
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17.08.2022 09:23 Ответить
+13
Пан Кулеба виглядає ідіотом, розмірковуючи про те, що буде після смерті путіна. Він не помре ніколи, бо путєн- це 99% тамтешнього народонасєлєнія, якому жити "в найскладніший період" не звикати, бо той період у них - це минуле, сьогодення і майбутнє!
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17.08.2022 09:27 Ответить
+12
Мені особисто до, перепрошую, великої дупи, що там з ними буде. Мені більше болить доля нашої країни. Молю до Бога, щоб позбутися ворогів зовнішніх та внутрішніх!
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17.08.2022 09:23 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Величие страны в благополучии народа, а не в диктатуре власти и самом большом тоталитарном государстве.
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17.08.2022 09:19 Ответить
Решение эдинственное - они ВСЕ должны просто взять и сдохнуть вместе со своим зал-пунфюрером.
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17.08.2022 10:49 Ответить
Та й буй з ними! 5 метровий паркан від них збудувати і хай там жруть один одного.
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17.08.2022 09:20 Ответить
після перемоги та зміни зеленої влади в УКРАЇНІ буде надскладний період відновлення та очищення від зрадників і корупціонерів.
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17.08.2022 09:23 Ответить
Скільки вже разів влада в нас змінювалась? А корупція процвітає... Наступна зміна нічого не дасть, тому, що вони всі і лізуть у владу щоб займатись корупцією.
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17.08.2022 09:41 Ответить
Нажаль, це не так. Влада в Україні змінюється регулярно, але зрадників та корупціонерів не меншає.
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17.08.2022 09:42 Ответить
Нєа, ніякого очищення не буде. Ба, більше, корупція розквітне з новою силою. Навіть зараз, під соусом війни творяться ще більш чорні справи. Україна ментально країна-корупціонер. Тут по-іншому жити не можуть.
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17.08.2022 09:53 Ответить
Мені особисто до, перепрошую, великої дупи, що там з ними буде. Мені більше болить доля нашої країни. Молю до Бога, щоб позбутися ворогів зовнішніх та внутрішніх!
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17.08.2022 09:23 Ответить
Там двойников и тройников ***** еще столько, что хватит лет на 30-40 , так что кулеба расслаблять булки рано
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17.08.2022 09:24 Ответить
журналюги "хоронять" путіна вже, напевно, як 10-років...
а чекісти все цю Гниду "воскрешають"....
і Терорист жириновскій та Скотина кабздон вже "прийняли правильне" рішення...

а люди знову "вангують" коли здохне Злодій путін.....
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17.08.2022 09:33 Ответить
Яка поважна людина дасть інтерв'ю гордону?
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17.08.2022 09:26 Ответить
І що з того?
Навіть якби всі кацапи повиздихали, то світ би лише зітхнув з полегшенням!
Лише шольци скимлили б.
Так що, нехай хоч жеруть оди одного: я лише за!
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17.08.2022 09:27 Ответить
Да насрать что будет на *********. Хотя нет, не насрать. Чем на ********* будет хуже тем для нас будет лучше. Может хоть на пару десятков лет от нас отстанут. А то что рашисты от нас отстанут насовсем я никогда не поверю. Раzия должна быть разрушена и раздроблена на маленькие куски. Ето и будет залог долгого мира. Если бы же ***** удалось создать советский союз раньше чем он напал на Украину то вряд ли бы мы выстояли против всех бульбашей, казахов, арямян, молдован и тд.
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17.08.2022 09:27 Ответить
Пан Кулеба виглядає ідіотом, розмірковуючи про те, що буде після смерті путіна. Він не помре ніколи, бо путєн- це 99% тамтешнього народонасєлєнія, якому жити "в найскладніший період" не звикати, бо той період у них - це минуле, сьогодення і майбутнє!
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17.08.2022 09:27 Ответить
там будет что-то типа переворота, и тогда нападёт Китай
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17.08.2022 09:29 Ответить
Буде як в північній Кореї, будуть плакати та страждати за велікім вождьом, положать його мумію в мавзолеї і будуть ходити на екскурсію.
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17.08.2022 09:30 Ответить
може ти потурбуєшся про Украіну? Чого ви не окопи рили, а дороги для агресора будували?
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17.08.2022 09:30 Ответить
Танкам та БТР-ам агресора, взагалі-то по барабану, що по асфальту, що по землі їхати. А от по цих дорогах поставляється зброя та забезпечення до наших хлопців на фронт. А ще, коли до війни по цих дорогах швидко, зі справною ходовою та рівними дисками доїзжали до інших міст, то не скиглили "нащо нам нормальні дороги ?".
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17.08.2022 09:43 Ответить
Кулеба нехай краще розповість - чому зелена влада не рила окопи, як йому на єрмаку у вересні минулого року радив високопосадовець із США!!! Тоді треба було входити в роль Кассандри, а не тепер!!!
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17.08.2022 09:31 Ответить
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17.08.2022 09:33 Ответить
ТО ви ЗЕлені уйобки пропонуєте українцям почекати поки здохне путін
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17.08.2022 09:35 Ответить
Мне нравится эта тема. Смерть путина. Россия без путина. Путин сдох.
Либералы делают путина козлом отпущения, виновным во всём.
Кулеба молодец!
Эту тему в публичном пространстве надо развивать.
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17.08.2022 09:36 Ответить
Прєдсказатєль хрєнов. Цікаво, хто з порядних людей даватиме інтерв'ю агентові впливу гордону?
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17.08.2022 09:37 Ответить
Ща ещё окажется что путлер был самым адекватным из всей своры. Правда есть шанс, что шайка разбежится без главаря. Но лично мне, с самого начала, с 2000 по сейчас кажется что путин безвольная марионетка кооператива озеро. Что управляют процессом Сечин и ко, так называемые серые кардиналы. Психотип путлера это серая мышь, одинокая, невежественная особа с клеймом неполноценности тянущегося с детства. У него нет харизмы, у него нет стальных яиц, не зря у него кличка "моль". Так что не сильно мне верится в его личность. Ну а местные будут любому дерьму поклоняться и из любого говна сотворить культ личности. Но опять же, если марионетка кооператива сдохнет, могут начаться брожения за захват власти, сейчас эта всех устраивает, а другая может устраивать не всех.
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17.08.2022 09:37 Ответить
Лише "ПАРАСОЛЬКА" НАТО може НАДІЙНО захистити Україну від будь яких "НЕСПОДІВАНОК" РАШІ. Непотрібно "изобретать колесо", коли воно вже існує. Фінляндія і Швеція - тому ПРИКЛАД!
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17.08.2022 09:37 Ответить
Враховуючи як довго являли світу дохляка Жирика, то і дохлу тушку Пуйла теж представлять тільки коли будуть вважати за потрібне. А не тоді коли воно реально здохне.
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17.08.2022 09:39 Ответить
Как говорил мой знакомый африканец: "Не пугай обезьяну, пока она не схватит апельсин"
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17.08.2022 09:43 Ответить
Бункерний ще років з десять спокійно проживе, а розпад рашки - дуже туманна перспектива. Можна скільки завгодно верещати про швидкий й неминучий розпад імперії, але особисто я, в це не вірю. Нам самім би залишитись на мапі світу. Ось що дійсно важливе зараз.
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17.08.2022 09:48 Ответить
Якщо вірити портніковим, то росія вже розвалилася у 2014-му році.
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17.08.2022 09:55 Ответить
Если Украина не победи ***** именно на поле боя то его еще лет 50 будут как Брежнева на руках носить. Только полная и безоговорочная победа Украины толкнет рашистов на смену режима.
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17.08.2022 09:49 Ответить
"безоговорочная победа Украины толкнет рашистов на смену режима." Тогда, для какой цели рашисты станут менять режим?
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17.08.2022 13:33 Ответить
Мольфар Кулеба?
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17.08.2022 09:53 Ответить
Чергова мантра зе-шобли на тему : поганий путлєр, харошиє рюZZькє. Ані нєуінауати, іх абманулі пропаґандони с рашаТВ.

От здохне кремлефюрер - тоді й заживемо. Вірно, зєбанутий кулєба?
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17.08.2022 09:56 Ответить
А ти зміст написаного розумієш чи взагалі не читаєш текст та твоя мета-безпричинно ображати будь-кого ?
"Після нього Росія потрапить у глибоку кризу, з якої вийде нова Росія. Або ще деспотичніша, або вільніша. Але якщо вона буде вільною, то незабаром після цього етапу вона знову сповзе в деспотію, бо, усупереч святій вірі європейців та європейських інтелектуалів, що свобода в Росії можлива, практика історична вказує, що це не так", - підсумував Кулеба."
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17.08.2022 10:06 Ответить
Нормальні люди вмирають, нелюді - канають, як щури.
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17.08.2022 09:58 Ответить
Коли здохне х*йло, у вигрібній ямі "расія" почнеться справжня "олімпіада" по віджиму одне у одного вже "віджатого, с3,14зженого й розпиляного"...
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17.08.2022 10:01 Ответить
Проблема буде для баянів, дохрена буде порваних.
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17.08.2022 10:03 Ответить
Ось тому ВСІМ українцям і потрібно якомога ШВИДШЕ зробити ВІРНІ висновки стосовно співіснування з сумісною територією "запорєбєр'я". Це стосується всіх нас, без виключення... Тому владі вже зараз потрібно швидко змінити законодавство країни, аби до нас не "перлись косяками хАрошиє рускіє" з надією отримати наше громадянство, які в будь якому випадку будуть намагатись побудувати у нас в Україні власну "новую рАсію". До того ж вже зараз потрібно прийняти Закон щодо правил надання та позбавлення громадянства, аби будь який "діяч" на кшталт президента не вважав себе "царем" та не діяв за принципом: "схочу надам, захочу - позбавлю"! До того ж потрібно ОБОВ'ЯЗКОВО ввести таку категорію, як "не громадянин" за прикладом країн Балтії, тому як після звільнення окупованих територій Криму та ОРДЛО там буде дуже багато осіб з наскрізь "промитими" ворожою пропагандою "мізками", які потім знов будуть просувати московитські наративи щодо "ущємлєнія язика" та "ми с рАсієй брат'я". Кого ці "обиватєлі" можуть привести на виборах до влади гадати багато не потрібно... А всіх тих, хто досі "топить" за московію та є етнічним "руССкім", потрібно ПОЗБАВЛЯТИ громадянства України та висилати "на землю предків", - нехай там скільки завгодно піклуються про власну "родіну", а не псують нам життя! Власних же "хАхлів" потрібно так "перевиховувати", аби вони НАВЧИЛИСЬ ЛЮБИТИ НЕНЬКУ, а не "рАсію"...
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17.08.2022 10:23 Ответить
ничего не изменится, там 100 миллионов Путлеров , каждый подлее, гнуснее и кровожадней предыдущего.
Будут грабить, насиловать и убивать всех кто слабее, пресмыкаться и лебезить перед сильным, такова кацапсинова натура.
Кацапсин нельзя изменить, кацапсин надлежит истребить!
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17.08.2022 10:42 Ответить
Парашку не можна залишати цілою, її просто необхідно розвалити! Інакше все почнеться спочатку, до безкінечності! Це ракова пухлина людства! Чим довше вона зберігається, тим ширше розпускає свої метастази по планеті, поки не знищить цивілізацію! Захід цього вперто не хоче зрозуміти!
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17.08.2022 11:50 Ответить
ВСЁ РАВНО БЫСТРЕЕ ПУСТЬ ЗДОХНЕТ !!!
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17.08.2022 20:47 Ответить
 
 