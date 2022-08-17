РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9923 посетителя онлайн
Новости Война
17 674 104

Президент знал о начале полномасштабной войны, но деньги вкладывали в коррумпированную кормушку строительства дорог, - Лерос

лерос

Нардеп подверг критике признание Зеленского о начале войны в Украине.

Об этом написал народный депутат Гео Лерос, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, люди верят президенту под влиянием ужаса войны, а он решил признаться в том, что знал заранее, еще в октябре, о начале полномасштабной войны.

Также читайте: В списках раненых и убитых в Оленовке, которые предоставила РФ, не совпадают данные, - Лубинец

"Только вопрос открыт - почему не профинансировал армию, хотя бы в том бюджете, который был? Почему деньги бедной страны, на которую вот-вот нападет "вторая армия мира", вкладывали в коррумпированную кормушку строительства дорог? Почему не вырыли ни одного окопа, не заминировали границы?А вот теперь уже можно сказать официально: убитые, замученные и изнасилованные женщины и дети - следствие целенаправленной политики президента и его "команды". Он решил действовать именно так, набивать карманы и обманывать всех нас! Последствия более чем трагические!" – подчеркнул Лерос.

Напомним, что в интервью The Washington Post президент заявил, что если бы о планах России на полномасштабное вторжение сообщили, то россияне захватили бы Украину за три дня.

депутат (3321) Зеленский Владимир (20925) коррупция (8579) оборона (5243) Президент (4424) жертвы (2099) Офис Президента (1803) Лерос Гео (378)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+64
Дословно "... тогда Я бы терял 7 миллиардов в месяц ...". Что оно там говорило в 2019 про барыгу на крови?
показать весь комментарий
17.08.2022 09:37 Ответить
+55
Он знал и бухал за это с Елдаком в Буковелях, за будущую победу своего хозяина *****, но что-то пошло не так!!!
показать весь комментарий
17.08.2022 09:35 Ответить
+50
🍁 В последнее время я стараюсь соблюдать самоцензуру и не особо усердствовать с критикой Зеленского. Но от его интервью WP ("Вашінгтон пост") мне натурально сорвало крышу. Когда человек говорит, что, практически точно зная о начале войны, СОЗНАТЕЛЬНО не предупреждал об этом украинцев, якобы для того, чтобы "не посеять хаос", он в лучшем случае - циник, в худшем - подлец.

Неужели не очевидно, что заранее не вывезенные, а потому погибшие женщины, дети и старики из Бучи, Бородянки, Ирпеня, Мариуполя - полностью на его совести? Зато около сотни депутатов, жёны депутатов и приближённые к власти выехали заранее. Им страну не надо защищать. У них индульгенция от обязанностей гражданина и аллергия на войну.

И какой же нужно быть паскудой, чтобы говорить - мол, все бы разбежались, и Украину взяли бы за три дня! Получается, в стране нет патриотов, нет армии, а сдерживают врага украинцы только потому, что Зеленский заранее не предупредил о вторжении и не позволил всем выехать из страны? Продолжая при этом демонстративно направлять львиную часть бюджета на "Велике крадівництво" и прочую пиар-лабуду. И это вместо того, чтобы ещё с октября 2021-го (тогда впервые союзники предупредили о вторжении) строить капитальные фортификационные сооружения по всей линии границы, форсировать ракетную программу, эвакуировать наиболее уязвимые слои населения и минировать наиболее проблемные участки местности.

Такие слова - плевок в лицо украинцам и полное неуважение к своей армии, своим гражданам и своей нации. По такой логике можно сказать: "Мы сдали Херсон, чтобы не сдать всю Украину..." или "Мы строили дороги, чтобы противнику было удобнее наступать". Почему прямо не сказать правду: "Я не верил в полномасштабное вторжение, и убедил меня в этом Ермак, который единолично занимался российским направлением." А правда именно такова.

И последнее, что стало для меня триггером в этом крике души. Фраза (дословно): "...тогда я бы терял 7 миллиардов долларов в месяц, начиная с октября прошлого года."

Какой, бл..., Я? Мой генпрокурор, моё правительство... И это в парламентско-президентской республике! Речь в данном случае идёт о том, что ранее оповещение о неизбежной войне могло спасти жизни сотен украинских детей, а он печётся о гипотетической потере гипотетических денег. Капец...

Не скажу, что сейчас всё делается не правильно. Особенно меня радует МИД после того, как Ермака всё же отстранили от его непосредственного руководства. Профессионально действует армия, самому президенту пишут правильные речи. Не втік, врешті решт. И, не буду лукавить: за границей он пользуется большой медийной популярностью - в той же Америке его портреты повсюду.

Но когда на поверхность вылезает подобные цинизм, высокомерие и аргументы, мне хочется после победы взять кое-кого за горло и тихонько спросить: "А теперь расскажи нам подробно за Ермака, за Бучу, за Херсон, за Баканова, за дороги, за Чонгар, за Мариуполь, за ракетную программу..."

Говорят, победителей не судят. Так за победу судить не будем. Будем судить за цену, которую пришлось за неё платить.

Н.Sharp ©
показать весь комментарий
17.08.2022 09:51 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
СКЛАДАЕТЬСЯ ТАКА ДУМКА, ЩО ЦЯ ВIЙНА НIКОЛИ НЕ ЗАКIНЧИТЬСЯ , ЩО ЦЯ ВIЙНА ВИГIДНА ВСIМ ОКРIМ УКРАIНИ...
показать весь комментарий
17.08.2022 18:53 Ответить
По суті почалася маштабна атака на президента країни і його штабу.Все розумію що багато проти нього але по факту наразі не це головне вся ця маштабна атака це лише до того щоб народ почав давити про закінчення війни на умовах рашки.І оці всі розмови що було вже неважливі те не змінити а змінувати треба те що зараз.Розбиратися хто і що будемо після війни .Наразі потрібно бити ворога і не доходити до ситуації коли ворогу потрібно щоб в середині один одному почали гризти горло.І сторія показує що трапляється коли таке починає бути тоді зникає держава. Тому ці всі розмови потрібно закінчити і бити ворога і всю злість на ворога.А вже після війни робити розбір і карати.
показать весь комментарий
17.08.2022 20:08 Ответить
Мюллер-Штірліцу: Штірліц, кажуть, що ви руський шпигун. Штірліц-Мюллеру: Це не на часі, друже, розберемося з цим після війни.
показать весь комментарий
17.08.2022 21:21 Ответить
Ну шо ти морозишь?
ВСЯ Украина хочет ПОБЕДЫ! и не важно с ним или без него
Только сильно сомневаемся, что зебил нам в этом помощник-Оманские договорняки, вагнергейт, подготовку к войне ему не забыли.
И сильно сомневаюсь, что зебила интересует что-то, кроме бабла и себя любимого!
показать весь комментарий
18.08.2022 01:27 Ответить
Страница 2 из 2
 
 