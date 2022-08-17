Президент знал о начале полномасштабной войны, но деньги вкладывали в коррумпированную кормушку строительства дорог, - Лерос

Нардеп подверг критике признание Зеленского о начале войны в Украине.

Об этом написал народный депутат Гео Лерос, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, люди верят президенту под влиянием ужаса войны, а он решил признаться в том, что знал заранее, еще в октябре, о начале полномасштабной войны.

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"Только вопрос открыт - почему не профинансировал армию, хотя бы в том бюджете, который был? Почему деньги бедной страны, на которую вот-вот нападет "вторая армия мира", вкладывали в коррумпированную кормушку строительства дорог? Почему не вырыли ни одного окопа, не заминировали границы?А вот теперь уже можно сказать официально: убитые, замученные и изнасилованные женщины и дети - следствие целенаправленной политики президента и его "команды". Он решил действовать именно так, набивать карманы и обманывать всех нас! Последствия более чем трагические!" – подчеркнул Лерос.

Напомним, что в интервью The Washington Post президент заявил, что если бы о планах России на полномасштабное вторжение сообщили, то россияне захватили бы Украину за три дня.