Президент знал о начале полномасштабной войны, но деньги вкладывали в коррумпированную кормушку строительства дорог, - Лерос
Нардеп подверг критике признание Зеленского о начале войны в Украине.
Об этом написал народный депутат Гео Лерос, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, люди верят президенту под влиянием ужаса войны, а он решил признаться в том, что знал заранее, еще в октябре, о начале полномасштабной войны.
"Только вопрос открыт - почему не профинансировал армию, хотя бы в том бюджете, который был? Почему деньги бедной страны, на которую вот-вот нападет "вторая армия мира", вкладывали в коррумпированную кормушку строительства дорог? Почему не вырыли ни одного окопа, не заминировали границы?А вот теперь уже можно сказать официально: убитые, замученные и изнасилованные женщины и дети - следствие целенаправленной политики президента и его "команды". Он решил действовать именно так, набивать карманы и обманывать всех нас! Последствия более чем трагические!" – подчеркнул Лерос.
Напомним, что в интервью The Washington Post президент заявил, что если бы о планах России на полномасштабное вторжение сообщили, то россияне захватили бы Украину за три дня.
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ВСЯ Украина хочет ПОБЕДЫ! и не важно с ним или без него
Только сильно сомневаемся, что зебил нам в этом помощник-Оманские договорняки, вагнергейт, подготовку к войне ему не забыли.
И сильно сомневаюсь, что зебила интересует что-то, кроме бабла и себя любимого!