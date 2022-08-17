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Завершено расследование в отношении экс-сотрудника СБУ Бовсуновского, который в 2014 году возглавил "внутренние войска ДНР"

сбу

СБУ завершила досудебное расследование своего бывшего сотрудника, который в начале антитеррористической операции на востоке Украины присоединился к незаконным вооруженным формированиям так называемой "ДНР", в частности к группировке "Восток".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в пресс-службе СБУ.

"С тех пор он активно участвует в боевых действиях против Сил безопасности и обороны Украины и скрывается от правосудия. Обвинительный акт в отношении злоумышленника направлен в суд. Продолжаются комплексные меры по установлению его местонахождение и привлечению к ответственности за преступления против нашего государства", - говорится в сообщении.

По данным следствия, обвиняемым является Василий Бовсуновский (позывной "Кабан"). Он осуществлял разведывательно-подрывную деятельность и обстреливал позиции сил АТО.

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"Впоследствии главари террористов назначили его командиром так называемой "военной части №5002 внутренних войск МВД ДНР". Там злоумышленник организовал проведение специальной боевой подготовки и прокремлевского "воспитания" подчиненных. В начале полномасштабного вторжения РФ подчиненные ему подразделения вошли в состав подразделений ", – добавили в СБУ.

В рамках специального досудебного расследования следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации) Уголовного кодекса Украины и объявили в общегосударственный розыск.

расследование (3050) розыск (843) СБУ (20069)


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8 лет расследовали очевидную вещь. Оперативно очень
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17.08.2022 09:54 Ответить
интересно, сколько людей было задействовано, разбазарено средств, получено наград и премий в процессе этого расследования?
у вас *** што, тиливизера нету или интернету? так почитайте ДыНыРовскую газету, там все поименно написано !
Дебилы плять !!!!
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17.08.2022 10:19 Ответить
😄 моглиб не публікувати, позорище!
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17.08.2022 10:19 Ответить
всех "расследователей" во главе с руководством, на каменоломни, или на Восточный фронт!
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17.08.2022 10:25 Ответить
Чому просто раніше не ліквідували!?
Мабудь тому, що "ексспівробітник СБУ".
Потрібно негайно провести детальну перевірку ВСІХ співробітників СБУ, особливо пов"язаних з Донбасом та Кримом.
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17.08.2022 10:31 Ответить
...прямо вторая космічєская скорость.
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17.08.2022 11:32 Ответить
 
 