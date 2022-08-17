Завершено расследование в отношении экс-сотрудника СБУ Бовсуновского, который в 2014 году возглавил "внутренние войска ДНР"

СБУ завершила досудебное расследование своего бывшего сотрудника, который в начале антитеррористической операции на востоке Украины присоединился к незаконным вооруженным формированиям так называемой "ДНР", в частности к группировке "Восток".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в пресс-службе СБУ.

"С тех пор он активно участвует в боевых действиях против Сил безопасности и обороны Украины и скрывается от правосудия. Обвинительный акт в отношении злоумышленника направлен в суд. Продолжаются комплексные меры по установлению его местонахождение и привлечению к ответственности за преступления против нашего государства", - говорится в сообщении.

По данным следствия, обвиняемым является Василий Бовсуновский (позывной "Кабан"). Он осуществлял разведывательно-подрывную деятельность и обстреливал позиции сил АТО.

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"Впоследствии главари террористов назначили его командиром так называемой "военной части №5002 внутренних войск МВД ДНР". Там злоумышленник организовал проведение специальной боевой подготовки и прокремлевского "воспитания" подчиненных. В начале полномасштабного вторжения РФ подчиненные ему подразделения вошли в состав подразделений ", – добавили в СБУ.

В рамках специального досудебного расследования следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации) Уголовного кодекса Украины и объявили в общегосударственный розыск.