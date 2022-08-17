Общие боевые потери РФ с начала войны - около 44 100 человек, 233 самолета, 196 вертолетов, 1 886 танков и 4 162 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Российские захватчики, вторгшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 17 августа потери личного состава противника составляют около 44 100 человек.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 17.08 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 41 100 (+200) человек ликвидировано,
- танков - 1886 (+6) ед,
- боевых бронированных машин - 4162 (+10) ед,
- артиллерийских систем - 993 (+4) ед,
- РСЗО - 263 (+0) ед,
- средства ПВО - 136 (+0) ед,
- самолетов - 233 (+0) ед,
- вертолетов - 196 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 792 (+2),
- крылатые ракеты - 190 (+3),
- корабли/катера - 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 3 054 (+5) ед,
- специальная техника - 93 (+1).
"Наибольшие потери противник понес на Харьковском и Донецком направлениях", - отметили в Генштабе.
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