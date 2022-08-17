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Новости Война
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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 44 100 человек, 233 самолета, 196 вертолетов, 1 886 танков и 4 162 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

ворог,враг,русня

Российские захватчики, вторгшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 17 августа потери личного состава противника составляют около 44 100 человек.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 17.08 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 41 100 (+200) человек ликвидировано,
  • танков - 1886 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин - 4162 (+10) ед,
  • артиллерийских систем - 993 (+4) ед,
  • РСЗО - 263 (+0) ед,
  • средства ПВО - 136 (+0) ед,
  • самолетов - 233 (+0) ед,
  • вертолетов - 196 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 792 (+2),
  • крылатые ракеты - 190 (+3),
  • корабли/катера - 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3 054 (+5) ед,
  • специальная техника - 93 (+1).

Читайте: Враг ведет наступление на Харьковщине и пытается штурмовать Опытное, - Генштаб

"Наибольшие потери противник понес на Харьковском и Донецком направлениях", - отметили в Генштабе.

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 44 100 человек, 233 самолета, 196 вертолетов, 1 886 танков и 4 162 бронированных машин 01

Генштаб ВС (6508) ликвидация (3718)


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44 тищі полетіли у вирій і повернутись не обіцяли.
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17.08.2022 10:15 Ответить
вернуться белыми жигулями... на фронт... вместо танков.
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17.08.2022 10:42 Ответить
Мне кажется порою, что орчата,
С военных спецоперационных не пришедшие полей,
Не в Украине полегли когда-то,
А превратились в белых Жигулей...
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17.08.2022 11:06 Ответить
В начеле года ходили слухи что раися закупили 45000 пакетов. Скоро будет их дефицит.
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17.08.2022 10:41 Ответить
Вернут совковую традицию стирать пакеты.
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17.08.2022 12:30 Ответить
Виправте цифру "особового складу" с 41 100 на 44100. Невже важко перечитати те, що написали?
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17.08.2022 12:24 Ответить
 
 