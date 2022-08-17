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Новости Война
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Оккупанты заявили о временном перекрытии Керченского моста и ремонте моста в районе Каховской ГЭС, - Хлань

херсон

В Херсонской области оккупанты пытаются ремонтировать и восстанавливать мосты.

Об этом сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, оккупанты заявляли, что отремонтируют мост на дамбе в Новой Каховке. Упорно налаживают эти мосты с левого на правый берег Днепра. Кроме того, сообщалось, что россияне временно перекроют для проезда гражданских Керченский мост.

Во-первых, чтобы остановить массовый выезд людей из оккупированного Крыма, которые бросились бежать после взрывов на полуострове. Во-вторых, чтобы сделать картинку для СМИ, что вроде бы никто не уезжает. Однако, по мнению Хланя, главная цель – это перекидывание техники и вооружение из России в Крым.

Также читайте: Российская армия грабит банки в оккупированном Херсоне

На территории оккупированной Херсонщины партизаны продолжают развешивать украинскую символику по Херсону, движение сопротивления работает. Как рассказал Хлань, к срыву голубо-желтых лент оккупационные власти уже привлекают военных РФ.

Один из них полез на дерево, чтобы сорвать ленту и упал оттуда. Агитаторы, которых оккупационные власти привезли из Крыма, в Херсоне, зарисовывают краской желто-голубые знаки на улицах, которые оставляют партизаны, и заменяют "триколором"

.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Херсонскую область завезли кадыровцев, россияне деморализованы и ждут ротации, - Хлань

взрыв (6815) ГЭС (119) Крым (26427) Новая Каховка (155) оккупация (10203) Херсон (2904) Керченский мост (398) Хлань Сергей (86) Херсонская область (4910)


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Топ комментарии
+11
офігенні воякі в кацапів "..Один з них поліз на дерево, щоб зірвати стрічку та впав звідти.." дякую цензору - ви зробили мені ранок
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17.08.2022 10:42 Ответить
+11
Не тимчасово, а назавжди треба закрити Керченський мост щоб щоб біженці з Криму бігли через Чонгар, Мелітополь, Бердянськ та Маріуполь на РостовТа бачили що вони накоїли в Україні.
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17.08.2022 11:00 Ответить
+10
прийдется все-таки новоявленным крысчанам ловить камни с неба не понаслышку - заложники - козырная тема *****
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17.08.2022 10:34 Ответить
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Це шо "Акт доброй волі" від керченського мосту? 😀
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17.08.2022 10:33 Ответить
прийдется все-таки новоявленным крысчанам ловить камни с неба не понаслышку - заложники - козырная тема *****
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17.08.2022 10:34 Ответить
pora zavaljitj etot most k chortovoi materi - pri tom zhelatelno razfigachitj arki po seredine mosta - hren oni chevo tam sdelajut uzhe potom

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17.08.2022 10:36 Ответить
Потенційні заручники кремлядєй розбігаються! Рубати міст, кацапи.
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17.08.2022 10:41 Ответить
офігенні воякі в кацапів "..Один з них поліз на дерево, щоб зірвати стрічку та впав звідти.." дякую цензору - ви зробили мені ранок
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17.08.2022 10:42 Ответить
І довів, що він не мавпа, а свинособака
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17.08.2022 10:45 Ответить
Так у свинособак ратиці, як у їх предків, чортів, вони не можуть по деревам лазити.
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17.08.2022 12:32 Ответить
Це ж чудово! Тепер у разі нашої атаки на міст цивільні не постраждають, і не буде підстав для вселенського срачу щодо "нелюдської" атаки на "хороших руських" від "обіжених руських"!
Слава Україні! Героям слава! Смерть ворогам!
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17.08.2022 10:44 Ответить
Побежали кацапы ИБО

И явил им чудо святой ХИМАРС
И предтеча его Байрактар
И уверовали они во второе пришествие ЗСУ
Опоясанными тремя огненными топорами
В окружении крылатых Томагавков небесных
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17.08.2022 10:44 Ответить
Ремонтуй, не ремонтуй,
А в здобутку той же...
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17.08.2022 10:46 Ответить
Он устал.
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17.08.2022 10:53 Ответить
Треба помогти
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17.08.2022 10:56 Ответить
Бгггг, а як же всі ті суки тікати будуть? В паром всі не влізуть (та і хз чи він досі праює).
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17.08.2022 10:57 Ответить
Вплавь через Керченский пролив.
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17.08.2022 11:16 Ответить
Не тимчасово, а назавжди треба закрити Керченський мост щоб щоб біженці з Криму бігли через Чонгар, Мелітополь, Бердянськ та Маріуполь на РостовТа бачили що вони накоїли в Україні.
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17.08.2022 11:00 Ответить
Эх, крымчане, предупреждали вас последние 8 лет: московитские абизяны любят пользоваться живыми гражданскими, в т.ч. своими собственными гражданами, в качестве щита. Скоро почуствуете запах свинины в воздухе
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17.08.2022 11:10 Ответить
А што проізошло?
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17.08.2022 11:13 Ответить
Надзиратели и воры хочет вывести награбленное в экстренном порядке. Потому блокирует бегство простой швали.
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17.08.2022 11:15 Ответить
Перекрили, щоб кацапня в паніці не втікала. Удар по репутації Нєпабєдімой АналоГовнєтной.
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17.08.2022 11:44 Ответить
скорее наводчиков боятся, кацапы ...
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17.08.2022 12:20 Ответить
Какие наводчики?!!! Мост,что бегает,как расеянин от дрона?!
Координаты КАЖДОГО метра моста известны до 1см!
Вопрос в подходящем оружии и целесообразности для ГШ ЗСУ.
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17.08.2022 14:35 Ответить
Треба ще ввалити по цім мостам!
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17.08.2022 14:25 Ответить
 
 