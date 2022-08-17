Оккупанты заявили о временном перекрытии Керченского моста и ремонте моста в районе Каховской ГЭС, - Хлань

В Херсонской области оккупанты пытаются ремонтировать и восстанавливать мосты.

Об этом сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, оккупанты заявляли, что отремонтируют мост на дамбе в Новой Каховке. Упорно налаживают эти мосты с левого на правый берег Днепра. Кроме того, сообщалось, что россияне временно перекроют для проезда гражданских Керченский мост.

Во-первых, чтобы остановить массовый выезд людей из оккупированного Крыма, которые бросились бежать после взрывов на полуострове. Во-вторых, чтобы сделать картинку для СМИ, что вроде бы никто не уезжает. Однако, по мнению Хланя, главная цель – это перекидывание техники и вооружение из России в Крым.

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На территории оккупированной Херсонщины партизаны продолжают развешивать украинскую символику по Херсону, движение сопротивления работает. Как рассказал Хлань, к срыву голубо-желтых лент оккупационные власти уже привлекают военных РФ.

Один из них полез на дерево, чтобы сорвать ленту и упал оттуда. Агитаторы, которых оккупационные власти привезли из Крыма, в Херсоне, зарисовывают краской желто-голубые знаки на улицах, которые оставляют партизаны, и заменяют "триколором"

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Читайте на "Цензор.НЕТ": В Херсонскую область завезли кадыровцев, россияне деморализованы и ждут ротации, - Хлань