Джанкой является ключевым узлом для российских операций на Юге Украины. Командование РФ обеспокоено ухудшением безопасности в Крыму, - Британская разведка
Российское командование все больше озабочено очевидным ухудшением безопасности в Крыму, функционирующим как тыловой район для оккупации.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете Министерства обороны Великобритании за 17 августа.
"16 августа 2022 как российские, так и украинские официальные лица признали, что возле Джанкоя на севере Крыма взорвался склад боеприпасов, где были повреждены железнодорожный путь и электроподстанция. Российские СМИ также сообщили, что из района авиабазы в Гвардейском поднимается дым", - говорится в сообщении.
В разведке подчеркивают, что Джанкой и Гвардейское являются домом для двух важнейших военных российских аэродромов в Крыму.
"Джанкой также является ключевым автомобильным и железнодорожным узлом, играющим важную роль в обеспечении российских операций на юге Украины. Причина этих инцидентов и масштаб ущерба еще не ясны, но российское командование все больше озабочено очевидным ухудшением безопасности в Крыму, функционирующим как тыловой район для оккупации", - отмечается в отчете.
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І ось перший результат вже є - Крим ще не звільнили, але він вже перестав бути глибоким тилом і перетворився на прифронтову територію.
тільки смерть
ВСІМ без винятку моzzzkaлям!!!
то москалі були б такі стурбовані що звалили б звідти