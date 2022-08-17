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Новости Война
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Джанкой является ключевым узлом для российских операций на Юге Украины. Командование РФ обеспокоено ухудшением безопасности в Крыму, - Британская разведка

джанкой

Российское командование все больше озабочено очевидным ухудшением безопасности в Крыму, функционирующим как тыловой район для оккупации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете Министерства обороны Великобритании за 17 августа.

"16 августа 2022 как российские, так и украинские официальные лица признали, что возле Джанкоя на севере Крыма взорвался склад боеприпасов, где были повреждены железнодорожный путь и электроподстанция. Российские СМИ также сообщили, что из района авиабазы в Гвардейском поднимается дым", - говорится в сообщении.

В разведке подчеркивают, что Джанкой и Гвардейское являются домом для двух важнейших военных российских аэродромов в Крыму.

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"Джанкой также является ключевым автомобильным и железнодорожным узлом, играющим важную роль в обеспечении российских операций на юге Украины. Причина этих инцидентов и масштаб ущерба еще не ясны, но российское командование все больше озабочено очевидным ухудшением безопасности в Крыму, функционирующим как тыловой район для оккупации", - отмечается в отчете.

Великобритания (5030) взрыв (6815) Джанкой (83) внешняя разведка (390)


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Топ комментарии
+12
Ті, хто мріяв про швидкий і переможний контрнаступ на Півдні, розчаровані. Але картина того, що відбувається, хоча менш переможна, але більш реальна - повільно, але впевнено.
І ось перший результат вже є - Крим ще не звільнили, але він вже перестав бути глибоким тилом і перетворився на прифронтову територію.
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17.08.2022 10:42 Ответить
+7
Стурбованисть противника к нашей победе не приводит, а вот ракеты и артиллерия, особенно дальнобойные и в достаточном количестве, вполне
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17.08.2022 10:45 Ответить
+5
СМЕРТЬ!!!
тільки смерть

ВСІМ без винятку моzzzkaлям!!!
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17.08.2022 11:01 Ответить
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може комусь не начхати на стурбованість окупантів?
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17.08.2022 10:38 Ответить
Стурбованість окупантів на пустому місці не з'являється, так що не начхати.
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17.08.2022 10:43 Ответить
Стурбованисть противника к нашей победе не приводит, а вот ракеты и артиллерия, особенно дальнобойные и в достаточном количестве, вполне
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17.08.2022 10:45 Ответить
А то что их обеспокоенность вызвана именно наличием ракет и артиллерии, особенно дальнобойных, тебе на ум не приходит, нет?
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17.08.2022 11:45 Ответить
ну, вибач, що мені більш цікаве оте "не порожнє місце", ніж стурбованість окупантів
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17.08.2022 10:47 Ответить
Ті, хто мріяв про швидкий і переможний контрнаступ на Півдні, розчаровані. Але картина того, що відбувається, хоча менш переможна, але більш реальна - повільно, але впевнено.
І ось перший результат вже є - Крим ще не звільнили, але він вже перестав бути глибоким тилом і перетворився на прифронтову територію.
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17.08.2022 10:42 Ответить
Якесь НЛО помацало окупантів на Кримі за фаберже.
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17.08.2022 10:49 Ответить
СМЕРТЬ!!!
тільки смерть

ВСІМ без винятку моzzzkaлям!!!
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17.08.2022 11:01 Ответить
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17.08.2022 11:17 Ответить
якби нам дали ракети на 300 км
то москалі були б такі стурбовані що звалили б звідти
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17.08.2022 14:32 Ответить
 
 