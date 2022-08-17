Джанкой является ключевым узлом для российских операций на Юге Украины. Командование РФ обеспокоено ухудшением безопасности в Крыму, - Британская разведка

Российское командование все больше озабочено очевидным ухудшением безопасности в Крыму, функционирующим как тыловой район для оккупации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете Министерства обороны Великобритании за 17 августа.

"16 августа 2022 как российские, так и украинские официальные лица признали, что возле Джанкоя на севере Крыма взорвался склад боеприпасов, где были повреждены железнодорожный путь и электроподстанция. Российские СМИ также сообщили, что из района авиабазы в Гвардейском поднимается дым", - говорится в сообщении.

В разведке подчеркивают, что Джанкой и Гвардейское являются домом для двух важнейших военных российских аэродромов в Крыму.

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"Джанкой также является ключевым автомобильным и железнодорожным узлом, играющим важную роль в обеспечении российских операций на юге Украины. Причина этих инцидентов и масштаб ущерба еще не ясны, но российское командование все больше озабочено очевидным ухудшением безопасности в Крыму, функционирующим как тыловой район для оккупации", - отмечается в отчете.