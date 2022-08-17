Неправда, что Германия нерешительно поддерживает Украину и медленно помогает. Я порвал с этой традицией, - Шольц

Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал "неверными" заявления о том, что Германия якобы "нерешительно" поддерживает Украину оружием

Об этом он сказал в интервью шведским журналистам, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

По его словам, через три дня после начала полномасштабной войны России против Украины он объявил о том, что Германия поможет Киеву оружием, тем самым "порвав с многолетней позицией в немецкой политике".

"На первом этапе мы доставили то, что было на складе и таким образом было быстро доступно и готово к немедленному использованию: противотанковые снаряды, зенитные ракеты типа "Стингер" и боеприпасы. Следующие шаги были значительно сложнее, и сегодня речь идет об очень сложных системах, требующих недельной подготовки украинских солдат, это системы тяжелого вооружения, такие как бронированные гаубицы типа 2000, зенитная машина "Гепард", система запуска ракет "Марс II" или зенитная система IRIS -T, которая настолько новая, что даже у бундесвера нет ее", - сказал Шольц.

Он отметил, что одновременно в Европе думают о том, как можно продолжать оснащать Украину системами и количеством боеприпасов, которые "необходимы для продолжения оборонной борьбы".

