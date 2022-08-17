Неправда, что Германия нерешительно поддерживает Украину и медленно помогает. Я порвал с этой традицией, - Шольц
Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал "неверными" заявления о том, что Германия якобы "нерешительно" поддерживает Украину оружием
Об этом он сказал в интервью шведским журналистам, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.
По его словам, через три дня после начала полномасштабной войны России против Украины он объявил о том, что Германия поможет Киеву оружием, тем самым "порвав с многолетней позицией в немецкой политике".
"На первом этапе мы доставили то, что было на складе и таким образом было быстро доступно и готово к немедленному использованию: противотанковые снаряды, зенитные ракеты типа "Стингер" и боеприпасы. Следующие шаги были значительно сложнее, и сегодня речь идет об очень сложных системах, требующих недельной подготовки украинских солдат, это системы тяжелого вооружения, такие как бронированные гаубицы типа 2000, зенитная машина "Гепард", система запуска ракет "Марс II" или зенитная система IRIS -T, которая настолько новая, что даже у бундесвера нет ее", - сказал Шольц.
Он отметил, что одновременно в Европе думают о том, как можно продолжать оснащать Украину системами и количеством боеприпасов, которые "необходимы для продолжения оборонной борьбы".
ШОЛЬЦ А ЧТО ТЫ ВЫСМАТРИВАЛ ТО ТРИ ДНЯ ЧТО ВЫЖИДАЛ ТО??? состоится или нет план Путина захватить Украину за 3 суток??????????
Потому у западных партнеров были серьезные причины ждать - будет Украина сопротивляться или нет.
За нас никто воевать не будет.
Допоможи собі - і Бог тобі допоможе.
Але народ і ЗСУ так гарно "зустріли" агрессора що і самі зЕлені очманіли!
Та кажуть Зєля був в опупенії, гримав на Єрмака і стукав по столу - ти мнє обєщал что путинненападьот!!
до тями його привів, кажуть, Залужний, який сказав - їх можна зупинити, і ми це зробимо, тільки дайте мені карт-бланш на керування.
Зєля дав.
А потім дзвонив Байдену і запевняв шо буде паінькою. Але треба було довести слова діями - і завдяки Залужному і всьому Генштабу і всім укранцям ми відбилися. І наступного тижня пішла допомога з умовного Заходу..
ось така фігня малята.
Шольцу трохи "наваляли" за "яловість" ,і він трохи "виправився"..
а от на рахунок його партії поки що "навіть кінь не валявся"..
Германия передала и передает Украине:
→ 7 САУ ************** 2000 (PzH 2000) и запчасти к ним;
→ 10 000 артиллерийских снарядов;
→ 3 РСЗО MARS с боезапасом;
→ запчасти к МиГ-29;
→ систему ПВО IRIS-T SLM;
→ 13 БТР М113 (поставки из Дании);
→ 30 зенитных самоходных установок Gepard, в том числе с 6000 зенитными снарядами;
→ РЛС обнаружения артиллерии COBRA;
→ 40 разведдронов;
→ 500 ракет Stinger;
→ 2700 ПЗРК "Стрела";
→ 53 000 зенитных снарядов;
→ 30 бронемашин;
→ 80 пикапов Toyota;
→ 8 мобильных наземных РЛС и тепловизионных приборов;
→ 353 ПНВ;
→ 5000 касок;
→ 3000 полевых телефонов с 5000 бобинами полевого шнура и переносным оборудованием.
Кроме того, передано тысячи ПТРК Panzerfaust 3, 100 000 ручных гранат, 100 пулеметов MG 3 с 500 запасными стволами и затворами, 5300 зарядов взрывчатого вещества, почти 15 000 противотанковых мин, десятки миллионов патронов, 178 автомобилей (грузовики, микроавтобусы, внедорожники), полевой госпиталь, десятки километров детонирующего шнура, детонаторы, экипировка, палатки, электрогенераторы, материалы для разминирования, бинокли, больничные койки, медикаменты, спальники, стрелковые очки, дизтопливо и бензин, перевязочные материалы, пайки, еда, холодильники для медикаментов, пункт дезактивации транспортных средств, лазерные дальномеры, датчики и "глушилки" дронов и прочее.
ну и несколько миллиардов долларов. и миллионы для беженцев.
но кому из тролей это интересно.
Во -первых половина твоего списка, это мелочевка. Которую и другие страны присылали, но не писали такую мелочь, постеснялись.
А по крупному - Марсов Великобритания прислала не 3, а 6.
Самоходных артиллерийских установок М109 более 20 штук, а не 7 панцирей.
Плюс 36 гаубиц L119. И сотни тысяч боеприпасов к ним.
Протикорабельные ракетные системи Brimston и Garpoon,
6 зенитных комплексов Stormer и несколько сотен ракет к ним.
Несколько сотен ручных зенитных комплексов Starstreak
Более 120 бронированных машин Мастиф и Шакал,
Сотни беспилотников,
Сотни дронов камикадзе.
В Украину отправлено 6900 единиц противотанкового оружия NLAW,
Более 500 авиационных ракет.
Контрбатарейные системы и радары.
-оборудование для глушения GPS
И большое количество нелетальной помощи, включая более 82 000 шлемов, 8 450 комплектов бронежилетов и более 5 000 приборов ночного видения.
Общая сумма военной помощи Великобритании более 6 миллиардов долларов. Больше передает только США. На третьем месте Польша, которая одних танков 500 передала.
я давала, але знаю шо мало. Тому нікому і не дорікаю.
я надивилася на біженців, які носом крутили - не такого їм супу налили поляки після переходу кордону (халявного супу).
а я сказала - шо все офігєнно. Бо вдячна за кожну копійчину і хвилину на мене витрачену. Бо з дитинства знаю один закон:
НІХТО НІКОМУ НІЧОГО НЕ ВИНЕН.
може тому мені частіше допомогають ніж тим хто постійно ниє.
Це про порохоботів ,котрі навіть в темі про Шольца знайдуть як плюнути в ЗЕ ))))
Було огидно дивитись на зЕлену владу коли Західні партнери почали по мірі логістичних можливостей помагати Україні зброєю і амуніцією.
А ці зелені жаби квакали "та це ніщо, це мало, нам не помагають і т.д. Дали 100 М777 - "нам мало, дайте 1000" ніби хтось щось їм винен.
І оця думка "вкручувалась" в голови українців - ..."от бачите - Захід нас кинув напризволяще, не вводить безпольотну зону, зброї дає мало, нам кінець, требе переговори і т.д.
І результат цієї маніпуляції - Стамбульский договорняк який наші ЗСУ і українці (так прикро для русні) зірвали контрнаступом.
На Заході дуже повільно міняється політика. А німецька - і по-давно.
Спасибі народу Німеччини який своїми виступами і демонстраціями змінив своїх політиків!
Але !
После Великобританиии и Польши.
Справа в тому, що у НАТО країни мають зобов'язання витрачати на оборону не менше 2% від свого валового внутрішнього продукту. Але Берлін вже десятиріччями не виконує це зобов'язання, а виправити ситуацію не дозволяє навіть "астрономічне" збільшення військового бюджету після російського вторгнення на 100 млрд євро.Саме до такого висновку прийшов Німецький економічний інститут (Institut der deutschen Wirtschaft). Зокрема до "стандарту НАТО" німецький оборонний бюджет на 2022 та 2023 роки навіть з додатковими коштами не дотягує на цілих 18 млрд євро, лише на рівень 2026 року Берлін наблизиться до вимог Альянсу, але не перевищить їх. А загалом станом на 2027 рік дефіцит між реальними витратами та вимогою НАТО складе 35 млдр євро.
Таким чином, для того, щоб просто виконати зобов'язання у 2% ВВП на оборону уряду Німеччини необхідно збільшити витрати на Бундесвер на рівні 60%. Нагадаємо, що за даними Military Balance на 2021 рік Німеччина заклала на оборону 46,8 млрд євро. І цей показник є найбільшим за останній час.
Тобто реальне зростання витрат на оборону розпочалось навіть не у 2014 році, а у 2018 році. Більше того, останнім роком, коли Німеччина виконувала зобов'язання НАТО став 1991 рік, а мінімумом став 2005 рік з 1,1% від ВВП на оборону. Звісно можливо апелювати, мовляв ВВП Німеччини настільки великий, що і цього вистачає, але не менш потужна економіка Великобританії, не говорячи про США, цілком тягне 2% від ВВП.
Через це, впродовж десятиріччя Бундесвер існував у режимі тотальної економії, з його складу виводились цілі системи озброєння та сотні одиниць військової техніки, яку передавали іншим країнам за символічні кошти, або ставили "на склад" де https://defence-ua.com/army_and_war/nimechchina_zaproponuvala_polschi_leopard_1a5_zamist_obitsjanih_leopard_2_shozhe_berlin_zajmavsja_kanibalizmom-8358.html перетворювали у донорів .
В цій ситуації, питання, а чи дійсно Німеччина є "щитом Європи" чи опинилась у "розбитого корита", скоріш за все, є риторичним. Водночас стрімко наростити відставання та почате справжнє переозброєння та розширення можливостей Бундесверу у Берліні навряд чи зможуть.
За час економії на обороні та вливання грошей у газову промисловість РФ, власний оборонно-промисловий комплекс перебував, якщо не у занепаді, то точно не на піку своїх можливостей. А для розкручування цього маховика може знадобитися значно більше часу, ніж умовні декілька років.
ПІ..дьож.
Такого навіть в Німеччині не чути..
02.05.2018
через відсутність готових до бою літаків Німеччина не здатна виконувати свої зобов'язання перед НАТО. За ними Берлін має надавати Альянсу 82 військових літаки у кризових випадках. У Бундесвері підтверджують технічні складнощі, проте не називають конкретних цифр через державну таємницю. Речник армії каже, що над пошуком рішенням ведеться активна робота.
В оприлюдненому в лютому звіті німецького міноборони зазначалося про https://www.dw.com/uk/%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8-%D1%84%D1%80%D0%BD-%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B9%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%96-%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%89%D1%96-%D0%B7-%D0%B1%D0%BE%D1%94%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8E-%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%83-%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82/a-42751985 чималі проблеми із забезпеченням та готовністю техніки до дій. За цими даними, торік із флоту Бундесверу в 128 винищувачів Eurofighter у середньому лише 39 були готовими до використання. З 93 військових літаків Tornado загалом були придатні до експлуатації 26 бортів, з 72 транспортних гелікоптерів CH-53 могли використовуватися 16.
Spiegel: https://www.dw.com/uk/spiegel-%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B5-%D1%87%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B8-%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B8-eurofighter-%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%83-%D1%83-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96-%D0%B1%D0%BE%D1%94%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96/a-43611892 Лише чотири літаки Eurofighter Бундесверу - у стані боєготовності
ПУТІНСЬКА ПІДСТИЛКА МЕРКЕЛЬ ПОСТАРАЛАСЯ.