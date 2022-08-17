В Мариуполе открыли второй в городе пункт фильтрации, в очереди более 1300 горожан, - Андрющенко
Из Мариуполя без справки о фильтрации невозможно эвакуироваться.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, сейчас собираются большие очереди за горячей пищей и водой из импровизированных колодцев в Левобережном районе, наиболее пострадавших в результате вражеских бомбардировок. В этом районе оккупанты открыли второй в городе пункт фильтрации. Очередь на фильтрацию по состоянию на 17 августа составляет более 1300 мариупольцев.
Для прохождения фильтрации необходимо предоставить паспорт, телефон и трудовую книжку. Без справки о фильтрации невозможно получить пропуск на выезд из города и эвакуироваться.
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показать весь комментарий17.08.2022 11:12 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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