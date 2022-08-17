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В Мариуполе открыли второй в городе пункт фильтрации, в очереди более 1300 горожан, - Андрющенко

маріуполь

Из Мариуполя без справки о фильтрации невозможно эвакуироваться.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, сейчас собираются большие очереди за горячей пищей и водой из импровизированных колодцев в Левобережном районе, наиболее пострадавших в результате вражеских бомбардировок. В этом районе оккупанты открыли второй в городе пункт фильтрации. Очередь на фильтрацию по состоянию на 17 августа составляет более 1300 мариупольцев.

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Для прохождения фильтрации необходимо предоставить паспорт, телефон и трудовую книжку. Без справки о фильтрации невозможно получить пропуск на выезд из города и эвакуироваться.

Мариуполь (5726) Донецкая область (10027) Андрющенко Петр (585)


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17.08.2022 11:12 Ответить
 
 