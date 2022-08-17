В Мариуполе открыли второй в городе пункт фильтрации, в очереди более 1300 горожан, - Андрющенко

Из Мариуполя без справки о фильтрации невозможно эвакуироваться.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, сейчас собираются большие очереди за горячей пищей и водой из импровизированных колодцев в Левобережном районе, наиболее пострадавших в результате вражеских бомбардировок. В этом районе оккупанты открыли второй в городе пункт фильтрации. Очередь на фильтрацию по состоянию на 17 августа составляет более 1300 мариупольцев.

Смотрите: Рашисты нанесли 16 ударов по Донецкой области. Применили запрещенные снаряды, - Нацполиция. ФОТО

Для прохождения фильтрации необходимо предоставить паспорт, телефон и трудовую книжку. Без справки о фильтрации невозможно получить пропуск на выезд из города и эвакуироваться.