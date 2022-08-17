В Мелитополе слышен взрыв в районе, где расположена комендатура оккупантов, - Федоров

Мелитопольцы снова сообщают о взрывах в городе.

Об этом сообщил городской голова Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, 17 августа в Мелитополе раздался "сильный взрыв в логове врага". Местные жители сообщают о взрыве в центре города, ориентировочно в районе, где расположена одна из комендатур оккупантов.

"Земля будет гореть под оккупантами - эту непоколебимую истину ежедневно доказывают наши воины из ВСУ на юге Украины. Ожидаем подробности потерь среди рашистов. Слава ВСУ!", - написал Федоров.

Читайте: В Мелитополе утром прогремели два взрыва, - Федоров