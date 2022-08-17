В Мелитополе слышен взрыв в районе, где расположена комендатура оккупантов, - Федоров
Мелитопольцы снова сообщают о взрывах в городе.
Об этом сообщил городской голова Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, 17 августа в Мелитополе раздался "сильный взрыв в логове врага". Местные жители сообщают о взрыве в центре города, ориентировочно в районе, где расположена одна из комендатур оккупантов.
"Земля будет гореть под оккупантами - эту непоколебимую истину ежедневно доказывают наши воины из ВСУ на юге Украины. Ожидаем подробности потерь среди рашистов. Слава ВСУ!", - написал Федоров.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вася Шевченко #371210
показать весь комментарий17.08.2022 11:39 Ответить Мне нравится 7 Ссылка
Horgloria
показать весь комментарий17.08.2022 11:42 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
IgorYakovlevich
показать весь комментарий17.08.2022 11:47 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
arye z.
показать весь комментарий17.08.2022 11:52 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
Roman I #410422
показать весь комментарий17.08.2022 12:10 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
5 копійок
показать весь комментарий17.08.2022 18:21 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
belge
показать весь комментарий17.08.2022 11:45 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
IgorYakovlevich
показать весь комментарий17.08.2022 11:46 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Володимир Павлович
показать весь комментарий17.08.2022 12:01 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль