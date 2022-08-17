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Новости Война
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В Мелитополе слышен взрыв в районе, где расположена комендатура оккупантов, - Федоров

федоров,іван

Мелитопольцы снова сообщают о взрывах в городе.

Об этом сообщил городской голова Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, 17 августа в Мелитополе раздался "сильный взрыв в логове врага". Местные жители сообщают о взрыве в центре города, ориентировочно в районе, где расположена одна из комендатур оккупантов.

"Земля будет гореть под оккупантами - эту непоколебимую истину ежедневно доказывают наши воины из ВСУ на юге Украины. Ожидаем подробности потерь среди рашистов. Слава ВСУ!", - написал Федоров.

Читайте: В Мелитополе утром прогремели два взрыва, - Федоров

армия РФ (19755) взрыв (6815) Мелитополь (616) потери (4447) Федоров Иван (469)


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17.08.2022 11:39 Ответить
Бавовна Животворяща
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17.08.2022 11:42 Ответить
Здесь, наверное, должен быть енот, но рисунок не отображается (так бывает, если недоступен сайт, на котором рисунок размещен). Или только у меня не отображается?
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17.08.2022 11:47 Ответить
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17.08.2022 11:52 Ответить
😃😃😃
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17.08.2022 12:10 Ответить
Ето тайна вєлікая єсть.
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17.08.2022 18:21 Ответить
Ну ё-моё, ну что ж такое? - То одно блин, то другое...
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17.08.2022 11:45 Ответить
Ну вот, а теперь можно и шарики с цветочками на память оставить.
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17.08.2022 11:46 Ответить
до хороших новин швидко звикаєш
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17.08.2022 12:01 Ответить
 
 