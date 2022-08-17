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Новости Война
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Резников после разговора с Остином: "Вскоре поступит больше помощи по безопасности от США"

резніков

Министр обороны Украины Алексей Резников провел телефонный разговор с госсекретарем США Ллойдом Остином и анонсировал новую помощь по безопасности от Соединенных Штатов.

Об этом Резников написал в своем Twitter, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы обсудили текущую ситуацию безопасности, новые потребности на поле боя и пути усиления возможностей армии Украины. Вскоре поступит больше помощи по  безопасности от США",- написал он.

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Had a great conversation with 🇺🇸@SecDef Lloyd J.Austin III.
We discussed current security situation, emerging battlefield needs and ways how to strengthen #UAarmy capabilities.
More 🇺🇸 Security Assistance is coming soon🤝

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) August 17, 2022

помощь (7886) США (27213) Резников Алексей (1170) Остин Ллойд (420)


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Топ комментарии
+20
Sharp's

В последнее время стараюсь соблюдать самоцензуру и не особо усердствовать с критикой Зеленского. Но от его интервью WP мне натурально сорвало крышу. Когда человек говорит, что, практически точно зная о начале войны, СОЗНАТЕЛЬНО не предупреждал об этом украинцев, якобы для того, чтобы "не посеять хаос", он в лучшем случае - циник, в худшем - подлец.

Неужели не очевидно, что заранее не вывезенные, а потому погибшие женщины, дети и старики из Бучи, Бородянки, Ирпеня, Мариуполя - на его совести? Зато около сотни депутатов, жёны депутатов и приближённые к власти выехали заранее. Им страну не надо защищать. У них индульгенция от обязанностей гражданина и аллергия на войну.

И какой же нужно быть паскудой, чтобы говорить - мол, все бы разбежались, и Украину взяли бы за три дня! Получается, в стране нет патриотов, нет армии, а сдерживают врага украинцы только потому, что Зеленский заранее не предупредил о вторжении и не позволил всем выехать из страны? Продолжая при этом демонстративно направлять львиную часть бюджета на "Велике крадівництво" и прочую пиар-лабуду. И это вместо того, чтобы ещё с октября 2021-го (тогда впервые союзники предупредили о вторжении) строить капитальные фортификационные сооружения по всей линии границы, форсировать ракетную программу, эвакуировать наиболее уязвимые слои населения и минировать наиболее проблемные участки местности.

Такие слова - плевок в лицо украинцам и неуважение к своей армии, своим гражданам и своей нации. По такой логике можно сказать: "Мы сдали Херсон, чтобы не сдать всю Украину..." или "Мы строили дороги, чтобы противнику было удобнее наступать". Почему прямо не сказать правду: "Я не верил в полномасштабное вторжение, и убедил меня в этом Ермак, который единолично занимался российским направлением." А правда именно такова.

И последнее, что стало для меня триггером в этом крике души. Фраза (дословно): "...тогда я бы терял 7 миллиардов долларов в месяц, начиная с октября прошлого года."

Какой, бл..., Я? Мой генпрокурор, моё правительство... И это в парламентско-президентской республике! Речь в данном случае идёт о том, что ранее оповещение о неизбежной войне могло спасти жизни сотен украинских детей, а он печётся о гипотетической потере гипотетических денег. Капец...

Не скажу, что сейчас всё делается не правильно. Особенно меня радует МИД после того, как Ермака всё же отстранили от его непосредственного руководства. Профессионально действует армия, самому президенту пишут правильные речи. Не втік, врешті решт. И, не буду лукавить: за границей он пользуется большой медийной популярностью - в той же Америке его портреты повсюду.

Но когда на поверхность вылезает подобные цинизм, высокомерие и аргументы, мне хочется после победы взять кое-кого за горло и тихонько спросить: "А теперь расскажи нам подробно за Ермака, за Бучу, за Херсон, за Баканова, за дороги, за Чонгар, за Мариуполь, за ракетную программу..."

Говорят, победителей не судят. Так за победу судить не будут. Будут судить за цену, которую пришлось за неё платить.
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17.08.2022 11:41 Ответить
+7
Потому что чиновникам надо приносить "хорошие новости" и торговать своим фэйсом в информпространстве для дальнейших посад, вместо отчётов о своей работе за деньги налогоплатильщиков и достижений нашего ВПК
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17.08.2022 11:41 Ответить
+5
Выскажу свое икспердное мнение. Параллельно с оружием, хорошо бы поставлялись станки и оборудование(пусть сильно устаревшее, но исправное) для производства оружия, взрывчатки и тд. Представьте, небольшой заводик в укромном месте, который 24\7 делает какие-нибудь примитивные боеприпасы. Но делает по полному циклу и в таких количествах, что бойцы на нуле используют эти самые боеприпасы, чтобы место на складе освободить.
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17.08.2022 11:48 Ответить
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А зачем это озвучивать?....
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17.08.2022 11:37 Ответить
Потому что чиновникам надо приносить "хорошие новости" и торговать своим фэйсом в информпространстве для дальнейших посад, вместо отчётов о своей работе за деньги налогоплатильщиков и достижений нашего ВПК
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17.08.2022 11:41 Ответить
Потрібно щоь говорити
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17.08.2022 11:55 Ответить
Томагавки давайте, шобы в каспийское море доставить хлопка, а то очень не хватает его там.
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17.08.2022 11:38 Ответить
Дайошь новааахведорафффку дива 🤔🧐😁 Мамуля наааастаражілась 😝😝😝😝😝😜🤨
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17.08.2022 11:39 Ответить
Sharp's

В последнее время стараюсь соблюдать самоцензуру и не особо усердствовать с критикой Зеленского. Но от его интервью WP мне натурально сорвало крышу. Когда человек говорит, что, практически точно зная о начале войны, СОЗНАТЕЛЬНО не предупреждал об этом украинцев, якобы для того, чтобы "не посеять хаос", он в лучшем случае - циник, в худшем - подлец.

Неужели не очевидно, что заранее не вывезенные, а потому погибшие женщины, дети и старики из Бучи, Бородянки, Ирпеня, Мариуполя - на его совести? Зато около сотни депутатов, жёны депутатов и приближённые к власти выехали заранее. Им страну не надо защищать. У них индульгенция от обязанностей гражданина и аллергия на войну.

И какой же нужно быть паскудой, чтобы говорить - мол, все бы разбежались, и Украину взяли бы за три дня! Получается, в стране нет патриотов, нет армии, а сдерживают врага украинцы только потому, что Зеленский заранее не предупредил о вторжении и не позволил всем выехать из страны? Продолжая при этом демонстративно направлять львиную часть бюджета на "Велике крадівництво" и прочую пиар-лабуду. И это вместо того, чтобы ещё с октября 2021-го (тогда впервые союзники предупредили о вторжении) строить капитальные фортификационные сооружения по всей линии границы, форсировать ракетную программу, эвакуировать наиболее уязвимые слои населения и минировать наиболее проблемные участки местности.

Такие слова - плевок в лицо украинцам и неуважение к своей армии, своим гражданам и своей нации. По такой логике можно сказать: "Мы сдали Херсон, чтобы не сдать всю Украину..." или "Мы строили дороги, чтобы противнику было удобнее наступать". Почему прямо не сказать правду: "Я не верил в полномасштабное вторжение, и убедил меня в этом Ермак, который единолично занимался российским направлением." А правда именно такова.

И последнее, что стало для меня триггером в этом крике души. Фраза (дословно): "...тогда я бы терял 7 миллиардов долларов в месяц, начиная с октября прошлого года."

Какой, бл..., Я? Мой генпрокурор, моё правительство... И это в парламентско-президентской республике! Речь в данном случае идёт о том, что ранее оповещение о неизбежной войне могло спасти жизни сотен украинских детей, а он печётся о гипотетической потере гипотетических денег. Капец...

Не скажу, что сейчас всё делается не правильно. Особенно меня радует МИД после того, как Ермака всё же отстранили от его непосредственного руководства. Профессионально действует армия, самому президенту пишут правильные речи. Не втік, врешті решт. И, не буду лукавить: за границей он пользуется большой медийной популярностью - в той же Америке его портреты повсюду.

Но когда на поверхность вылезает подобные цинизм, высокомерие и аргументы, мне хочется после победы взять кое-кого за горло и тихонько спросить: "А теперь расскажи нам подробно за Ермака, за Бучу, за Херсон, за Баканова, за дороги, за Чонгар, за Мариуполь, за ракетную программу..."

Говорят, победителей не судят. Так за победу судить не будут. Будут судить за цену, которую пришлось за неё платить.
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17.08.2022 11:41 Ответить
Місце всієї зеленої плісняви - поряд з ****** в Гаазі.
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17.08.2022 12:27 Ответить
Ллойд Остін ніби ж міністром оборони був
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17.08.2022 11:43 Ответить
"какая разница"
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17.08.2022 11:49 Ответить
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17.08.2022 11:52 Ответить
Выскажу свое икспердное мнение. Параллельно с оружием, хорошо бы поставлялись станки и оборудование(пусть сильно устаревшее, но исправное) для производства оружия, взрывчатки и тд. Представьте, небольшой заводик в укромном месте, который 24\7 делает какие-нибудь примитивные боеприпасы. Но делает по полному циклу и в таких количествах, что бойцы на нуле используют эти самые боеприпасы, чтобы место на складе освободить.
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17.08.2022 11:48 Ответить
їх і на кухні можна робить. тільки от - не законно
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17.08.2022 11:54 Ответить
Оборонная промышленность несмотря ни на что продолжает работать, именно в небольших заводиках и цехах... Информация об этом проскальзывала.
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17.08.2022 12:46 Ответить
Завхоз Резников крутой поставщик миссис Джавелина Байрактаровна HIMARS...
Файна Леди....
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17.08.2022 12:05 Ответить
Вчера Пентагон анонсировал поставки вооружений в Украину...на цензоре было видео загрузки транспортного літака USA...
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17.08.2022 12:10 Ответить
 
 