Резников после разговора с Остином: "Вскоре поступит больше помощи по безопасности от США"

Министр обороны Украины Алексей Резников провел телефонный разговор с госсекретарем США Ллойдом Остином и анонсировал новую помощь по безопасности от Соединенных Штатов.

Об этом Резников написал в своем Twitter, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы обсудили текущую ситуацию безопасности, новые потребности на поле боя и пути усиления возможностей армии Украины. Вскоре поступит больше помощи по безопасности от США",- написал он.

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