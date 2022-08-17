РУС
Герой Украины, комбриг 59-й ОМБр Вадим Сухаревский: "Каждый солдат, каждый командир на передовой – это титаны". ВИДЕО

Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный опубликовал видео, в котором командир 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Герой Украины Вадим Сухаревский рассказывает о месте и ответственности командира на войне.

Как сообщает Цензор.НЕТ, интервью комбрига Залужный опубликовал на своей странице в соцсети.

Каждый солдат, каждый командир, который на передовой – это титаны. Люди не видели своих близких, не видят дома, живут в условиях дискомфорта: болота, вода, жара, насекомые, змеи, постоянные обстрелы. К тому же, важно быть не просто начальником, а быть лидером. Для того и командир, чтобы устанавливать правила игры, правила поведения и правила жизни в подразделении", – рассказывает Сухаревский.

Читайте: Зеленский присвоил звание Герой Украины командиру 59-й ОМБр Сухаревскому

59 отдельная мотопехотная бригада (131) Сухаревский Вадим (52) Залужный Валерий (673)
+20
Подяка за захист.
17.08.2022 12:29 Ответить
+20
17.08.2022 12:32 Ответить
+10
Дай Бог Тобі, твоїм Героям!!! Слава Нації!!!
17.08.2022 12:36 Ответить
Мы знаем
17.08.2022 12:31 Ответить
17.08.2022 12:32 Ответить
Єдиний титан це Тойшоневтік. Найвеличніший лідор **********.
17.08.2022 12:36 Ответить
Может в этой теме не нужно?
17.08.2022 12:41 Ответить
17.08.2022 12:38 Ответить
ЗЕ-Марафон про це знає?
Кажуть, в них тільки один герой в Україні.
17.08.2022 12:39 Ответить
нда... вот такие люди должны быть у нас в политике.... ... низкий поклон!
17.08.2022 12:42 Ответить
такі люди мають бути не лише в політиці, а скрізь, де приймаються рішення та береться відповідальнісь.
Хоча це утопія, а хороший воїн не завжди хороший політик.
І учасники Майдану та АТО, що стали депутатами, це наглядно продемонстрували...
17.08.2022 13:50 Ответить
Чим Забродський поганий політик, депутат?
Грамотний, принциповий, патріотичний.
Те ж саме можна сказати і про Яну Зінкевич. Молода дівчина, але відповідальності, порядності, здатності і бажання навчатись, вдосконалюватись у неї в десятки разів більше, ніж у пристосуванців із лав так званих антикорупціонерів наєма, лещенко, янченко, які стали обслугою топ-корупціонерів, злодіїв.
17.08.2022 14:32 Ответить
Але і Титанам потрібна допомога. Боріться і перемагайте. Бережіть себе
17.08.2022 12:43 Ответить
А як добровільно немає потрібної кількості, то всьо, здаємось?
17.08.2022 12:49 Ответить
А чому немає? Казали що є,більш ніж потрібно.А відправляти відловлених чоловіків.це не перемога,а поразка.І точно не патріотизм.
17.08.2022 12:53 Ответить
Звісно ні.Полководцем потрібно народитися,але і не ліпити з тих,хто таким не є.Зеленський це полководець? Йому і комікси на заході малюють і картинки з ним малюють і мурали є.
17.08.2022 12:50 Ответить
Він прекрасно представляє інтереси України у світі. Політики на заході орієнтуються на свій народ, а народи ******* Зе, це нам на користь.
17.08.2022 12:53 Ответить
Він довів до цієї катастрофи.Чи може ми всі не забули.його слова і дії перед війною.
17.08.2022 13:04 Ответить
Ця його популярність допомагає нам отримувати підтримку західних політиків.
17.08.2022 12:55 Ответить
Краще би його взагалі не було на посту президента.І було би все,як за п'ятого.Маріуполь,Харків.Сверськодонецьк,Лисичанськ і тд.цілі би були і люди би не були закатовані і вбиті.Москалі добре знали,що південь одразу захоплять,тому і вирішили розпочати повномасштабну війну.
17.08.2022 13:07 Ответить
А я думав що звитягя ЗСУ і нескоренність та відвага українців, які не скорилися і не пали на коліна перед ордою визвали повагу і підтримку народів і політиків Західного демократичного світу.
17.08.2022 15:29 Ответить
Пан Вадим,просто нет слов,наши воины действительно титаны! С такими воинами наша прекрасная Украина была,есть и будет. Мы верим только вам, вы надежда и сила нации! Береги вас Бог,молимся за вас.
17.08.2022 13:11 Ответить
Дай Боже здоров'я і наснаги хлопцям на "нулі".
Хай здриснуть Кос'янови і інші херої з дивану.
17.08.2022 15:00 Ответить
Фірташ і зажопниками в Європі, мабуть, теж по п'ять гривень збирають на Байрактари!! Копієчку до ….
18.08.2022 01:03 Ответить
 
 