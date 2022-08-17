Герой Украины, комбриг 59-й ОМБр Вадим Сухаревский: "Каждый солдат, каждый командир на передовой – это титаны". ВИДЕО
Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный опубликовал видео, в котором командир 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Герой Украины Вадим Сухаревский рассказывает о месте и ответственности командира на войне.
Как сообщает Цензор.НЕТ, интервью комбрига Залужный опубликовал на своей странице в соцсети.
Каждый солдат, каждый командир, который на передовой – это титаны. Люди не видели своих близких, не видят дома, живут в условиях дискомфорта: болота, вода, жара, насекомые, змеи, постоянные обстрелы. К тому же, важно быть не просто начальником, а быть лидером. Для того и командир, чтобы устанавливать правила игры, правила поведения и правила жизни в подразделении", – рассказывает Сухаревский.
Кажуть, в них тільки один герой в Україні.
Хоча це утопія, а хороший воїн не завжди хороший політик.
І учасники Майдану та АТО, що стали депутатами, це наглядно продемонстрували...
Грамотний, принциповий, патріотичний.
Те ж саме можна сказати і про Яну Зінкевич. Молода дівчина, але відповідальності, порядності, здатності і бажання навчатись, вдосконалюватись у неї в десятки разів більше, ніж у пристосуванців із лав так званих антикорупціонерів наєма, лещенко, янченко, які стали обслугою топ-корупціонерів, злодіїв.
Хай здриснуть Кос'янови і інші херої з дивану.