Герой Украины, комбриг 59-й ОМБр Вадим Сухаревский: "Каждый солдат, каждый командир на передовой – это титаны". ВИДЕО

Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный опубликовал видео, в котором командир 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Герой Украины Вадим Сухаревский рассказывает о месте и ответственности командира на войне.

Как сообщает Цензор.НЕТ, интервью комбрига Залужный опубликовал на своей странице в соцсети.

Каждый солдат, каждый командир, который на передовой – это титаны. Люди не видели своих близких, не видят дома, живут в условиях дискомфорта: болота, вода, жара, насекомые, змеи, постоянные обстрелы. К тому же, важно быть не просто начальником, а быть лидером. Для того и командир, чтобы устанавливать правила игры, правила поведения и правила жизни в подразделении", – рассказывает Сухаревский.

