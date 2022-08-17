На Юге российские вертолеты трижды за ночь атаковали позиции ВСУ, - ОК "Південь"
На Юге ВСУ держат оборону и наносят врагу потери, их количество уточняется.
Об этом сообщается на странице Оперативного командования "Південь", передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, ночью 17 августа вражеские вертолеты трижды атаковали украинские позиции на линии столкновения, потерь нет. Кроме того, украинские ракетно-артиллерийские подразделения продолжают выполнение огневых задач, потери врага уточняются.
Враг продолжает ведение боевых действий по занимаемому рубежу обороны в тактике контрбатарейной борьбы и с применением авиации.
В Черном море продолжается шторм, вражеские корабли продолжают укрываться за мысом Тарханкут в направлении Новороссийска вдоль крымского побережья. Наготове Россия держит 2 надводных ракетоносителя с 16 "Калибрами".
Це щось трохи осміліли мразоти.... скоро відео як вони падають буде, потім знову тиша на якийсь час.
й такі повідомлення доволі часті. То Ви неуважно читаєте.