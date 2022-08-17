РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7671 посетитель онлайн
Новости Война
3 478 8

На Юге российские вертолеты трижды за ночь атаковали позиции ВСУ, - ОК "Південь"

південь

На Юге ВСУ держат оборону и наносят врагу потери, их количество уточняется.

Об этом сообщается на странице Оперативного командования "Південь", передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, ночью 17 августа вражеские вертолеты трижды атаковали украинские позиции на линии столкновения, потерь нет. Кроме того, украинские ракетно-артиллерийские подразделения продолжают выполнение огневых задач, потери врага уточняются.

Читайте: В Мелитополе слышен взрыв в районе, где расположена комендатура оккупантов, - Федоров

Враг продолжает ведение боевых действий по занимаемому рубежу обороны в тактике контрбатарейной борьбы и с применением авиации.

В Черном море продолжается шторм, вражеские корабли продолжают укрываться за мысом Тарханкут в направлении Новороссийска вдоль крымского побережья. Наготове Россия держит 2 надводных ракетоносителя с 16 "Калибрами".

Также читайте: Украинские защитники уничтожили 3 вражеских беспилотника и вертолет Ка-52, - Командование Воздушных сил

армия РФ (20613) уничтожение (7951) потери (4559) ВСУ (6919)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
вертухи.ру як вдома(((
показать весь комментарий
17.08.2022 13:03 Ответить
Ні. Назбивали її норм.
Це щось трохи осміліли мразоти.... скоро відео як вони падають буде, потім знову тиша на якийсь час.
показать весь комментарий
17.08.2022 13:42 Ответить
Бий тих кацапів сила Божа
показать весь комментарий
17.08.2022 13:09 Ответить
ці гелікоптерні атаки продовжуються вже не перший тиждень. А збивають ворожі гелікоптери у середньому один на тиждень. Питання: а де ці хвалені Стінгери, ті британські ракети, що відрізають хвости, ті німецькі Гепарди ? Про Джавеліни та Байрактари багто чули, а про успіхи застосування ПВО малого радіусу взагалі не чути. Скінчилися? Неефективні? Не доїхали до фронту?
показать весь комментарий
17.08.2022 13:19 Ответить

й такі повідомлення доволі часті. То Ви неуважно читаєте.
показать весь комментарий
17.08.2022 13:46 Ответить
у період з 27 липня по 17 серпня збито 7 гелікоптерів росіян, про один з них Ви й розмістили посилання. А за такий самий період на початку вторгнення (з 27.02 по 17.03) було збито більше 100 гелікоптерів. Я не фахівець, тому й запитую про пояснення
показать весь комментарий
17.08.2022 16:49 Ответить
серьезно считаете что на каждом квадратном километре фронта сидит чел с пзрк в вечной засаде дожидаясь вертолетов? Или что кацапские вертолетчики заранее предупреждают в каком квадрате и когда они будут?
показать весь комментарий
17.08.2022 14:35 Ответить
почитайте мой предыдущий дополнительный вопрос. А что, в начале вторжения у нас на каждом квадратном километре сидел чел с ПЗКР или русня предупреждала наших, где будут лететь? Спокойно, пожалуйста, объясните, без стеба
показать весь комментарий
17.08.2022 16:51 Ответить
 
 