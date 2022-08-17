Краматорскую блогершу будут судить за отрицание агрессии РФ против Украины, - прокуратура

Блогер из Краматорска рассказывала в прямом эфире о легитимности "ДНР" и отрицала оккупацию украинских городов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.

По данным следствия, в марте 2022 года женщина в соцсети разместила видеозапись прямой трансляции, в которой признавала правомерным намерение отсоединения г. Краматорска от Украины в 2014 году.

"Блогер отрицала вооруженную агрессию России против Украины, оккупацию врагом украинских городов, а также выражала свою приверженность к созданию и существованию псевдореспублики "ДНР". Указанное видео было пересмотрено интернет-пользователями более 1500 раз", - рассказали в прокуратуре.

Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет с конфискацией имущества или без таковой.

В настоящее время обвинительный акт направлен в Красногвардейский районный суд г. Днепропетровска.

Смотрите: Продажа гуманитарной помощи для ВСУ на 850 тыс. грн: Задержаны двое жителей Днепра. ФОТОрепортаж