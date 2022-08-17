Краматорскую блогершу будут судить за отрицание агрессии РФ против Украины, - прокуратура
Блогер из Краматорска рассказывала в прямом эфире о легитимности "ДНР" и отрицала оккупацию украинских городов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.
По данным следствия, в марте 2022 года женщина в соцсети разместила видеозапись прямой трансляции, в которой признавала правомерным намерение отсоединения г. Краматорска от Украины в 2014 году.
"Блогер отрицала вооруженную агрессию России против Украины, оккупацию врагом украинских городов, а также выражала свою приверженность к созданию и существованию псевдореспублики "ДНР". Указанное видео было пересмотрено интернет-пользователями более 1500 раз", - рассказали в прокуратуре.
Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет с конфискацией имущества или без таковой.
В настоящее время обвинительный акт направлен в Красногвардейский районный суд г. Днепропетровска.
і не депортувати на московію?
https://kg.dp.court.gov.ua/sud0419/
Отправить на РабZeю и выдать мавзолейный Аусвайс.... она сможет съездить даже в Австрию...или в Иран с Венесуэлой... там ляпотаааа...
немає ніякого Дніпропетровська, а тим пача Красногвардійського суду!
чмо, я тебе дістану
Вже давно нема ані міста "дніпропетровськ", ані "красногвардійського" району у тому місті.
Це точно прокуратура Донецької області, а не донбабве?
Кстати недавно его озвучила Маргарита Симоньян... На своем сраном ТВ...
Цитата...нас спасет только голод в Киеве и т.д...