В оккупированном Лисичанске погибли около сотни россиян, среди них работники ФСБ и руководство 2-армейского корпуса, - Гайдай

луганщина

При взрыве в Лисичанске было разрушено здание, где оккупанты обустроили штаб.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в оккупированном Лисичанске от взрыва в здании погибли около сотни россиян. Большинство погибших – это руководство 2-армейского корпуса и ориентировочно 20 представителей российской ФСБ.

Предварительно, вчера, 16 августа, в результате взрыва в Лисичанске было разрушено здание СБУ, в котором находился штаб оккупантов.

Топ комментарии
+13
Здохлих кацапів багато не буває. Слава ЗСУ
17.08.2022 15:18 Ответить
+12
"Маловато,понимаешь, маловато будет!" (с) Слава нашим ССО!
17.08.2022 15:04 Ответить
+9
Наконец-то дошли до Киева за три дня. Ну, правда не до Киева, а в землю, и не за три дня...но то такэ.
17.08.2022 15:46 Ответить
Це - не ЗСУ. Це - бавовна (хлапок) і задимлєніє.
17.08.2022 15:01 Ответить
будівля СБУ, у якій знаходився штаб окупантів

дєбіли, мля.....
окупанти завжди розташовуються в будинках спецслужб
17.08.2022 15:50 Ответить
Бо там є камери для допитів і кімнати відпочинку для катів.
10.09.2022 18:23 Ответить
Швейк
17.08.2022 15:57 Ответить
"Маловато,понимаешь, маловато будет!" (с) Слава нашим ССО!
17.08.2022 15:04 Ответить
это работа дрг из днр, соседской клоаке, вражески настроенной к молодой луганской дрис публике.
17.08.2022 15:11 Ответить
Харошим гусскім - завжди раді!
17.08.2022 15:12 Ответить
вилетіло на концерт до йоські керівництво 1 корпусу (одночасно міністерств оборони днр а тепер 2 корпус (міноборони ЛНР) полетів навздогін. По дорозі прихопили друзів з ФСБ, ну хіба так можна порушувати правила протипожежної безпеки?
17.08.2022 15:17 Ответить
Здохлих кацапів багато не буває. Слава ЗСУ
17.08.2022 15:18 Ответить
чому одноразово?.... кацапи кожного дня повинні заказувати сотні й тисячі гробів.... Слава ЗСУ!!
17.08.2022 15:21 Ответить
Сидел и думал - чего мне к пиву не хватает? А вон оно чего
17.08.2022 15:24 Ответить
Наконец-то дошли до Киева за три дня. Ну, правда не до Киева, а в землю, и не за три дня...но то такэ.
17.08.2022 15:46 Ответить
Массовый поход на концерт Кобзона.
17.08.2022 16:04 Ответить
атрицалово- атрицальное рождалово стекло ваты
17.08.2022 16:36 Ответить
Оце так здобич! СЛАВА ЗСУ ! СЛАВА HIMARS!
17.08.2022 18:02 Ответить
 
 