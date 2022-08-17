В оккупированном Лисичанске погибли около сотни россиян, среди них работники ФСБ и руководство 2-армейского корпуса, - Гайдай
При взрыве в Лисичанске было разрушено здание, где оккупанты обустроили штаб.
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, в оккупированном Лисичанске от взрыва в здании погибли около сотни россиян. Большинство погибших – это руководство 2-армейского корпуса и ориентировочно 20 представителей российской ФСБ.
Предварительно, вчера, 16 августа, в результате взрыва в Лисичанске было разрушено здание СБУ, в котором находился штаб оккупантов.
дєбіли, мля.....
окупанти завжди розташовуються в будинках спецслужб