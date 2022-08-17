Уничтожение складов и цепей снабжения оккупантов позволит выбить их с Юга, - нардеп "Голоса", воин Костенко

Чтобы россияне ушли с Юга, нужно создать им условия. Ведь просто так отступить для оккупантов означает большие репутационные потери. Поэтому системное уничтожение складов и цепей снабжения может побудить врага принять правильное решение.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил нардеп "Голоса", который сейчас защищает Юг, Роман Костенко.

"Жест доброй воли" у врага может произойти при выполнении нами некоторых условий: уничтожение их логистических путей снабжения, уничтожение складов и баз хранения. Следует проводить наступательные действия оперативного уровня. Если россияне пойдут на левый берег в Херсонской области - для них это будет означать большие репутационные потери", - объяснил парламентарий.

По словам Костенко, несмотря на преимущество врага в военной технике и артиллерии, на определенных участках на Юге силы обороны Украины уже имеют инициативу.

"На некоторых направлениях у нас есть инициатива и это, в том числе, благодаря командирам – правильное вооружение, система огня, определение целей, корректировка и контрбатарейная борьба. Если несколько месяцев назад у России была полная инициатива по работе артиллерии, то сейчас, после ударов украинскими силами, они поняли, что нужно экономить силы и средства. Господство в воздухе у врага тоже не получилось: их самолеты даже не пересекают серую зону и просто выпускают боекомплект. Здесь паритет", - подытожил нардеп.

Смотрите: Сегодня свой день рождения должен был праздновать Герой Украины Николай Никонов, погибший в бою за Мариуполь. ВИДЕО