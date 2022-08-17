РУС
Уничтожение складов и цепей снабжения оккупантов позволит выбить их с Юга, - нардеп "Голоса", воин Костенко

костенко

Чтобы россияне ушли с Юга, нужно создать им условия. Ведь просто так отступить для оккупантов означает большие репутационные потери. Поэтому системное уничтожение складов и цепей снабжения может побудить врага принять правильное решение.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил нардеп "Голоса", который сейчас защищает Юг, Роман Костенко.

"Жест доброй воли" у врага может произойти при выполнении нами некоторых условий: уничтожение их логистических путей снабжения, уничтожение складов и баз хранения. Следует проводить наступательные действия оперативного уровня. Если россияне пойдут на левый берег в Херсонской области - для них это будет означать большие репутационные потери", - объяснил парламентарий.

По словам Костенко, несмотря на преимущество врага в военной технике и артиллерии, на определенных участках на Юге силы обороны Украины уже имеют инициативу.

"На некоторых направлениях у нас есть инициатива и это, в том числе, благодаря командирам – правильное вооружение, система огня, определение целей, корректировка и контрбатарейная борьба. Если несколько месяцев назад у России была полная инициатива по работе артиллерии, то сейчас, после ударов украинскими силами, они поняли, что нужно экономить силы и средства. Господство в воздухе у врага тоже не получилось: их самолеты даже не пересекают серую зону и просто выпускают боекомплект. Здесь паритет", - подытожил нардеп.

+11
Alexander Kovalenko @zloy_odessit
И снова о поддержке Украины Тайванем
Согласно данным ресурса Оryx Тайвань передал Украине через Польшу БПЛА Revolver 860. Количество не уточняется.
Данный БПЛА оснащён барабаном для сброса 60-мм мин в количестве 8 ед.
Очень, очень полезная вещь.
видео: https://twitter.com/i/status/1559873310489546752
17.08.2022 15:21 Ответить
+9
Костенко сейчас с калашом на фронте воюет в районе Николаева. Бывшие депутаты Луценко, он лейтенант, воюет, Ляшко на передке и героическая Татьяня Черновол командует взводом, вооруженных Стугнами.
А шо там ЗЕбанутая срань, хоть один депутат из этой шоблы взял оружие и защищает Украину?
17.08.2022 15:50 Ответить
+8
Бажано знищити воргів саме так, як їхні склади та ланцюги постачання - Хаймерсами та артилерією. Не треба їх вичавувати на лівий берег - треба їх трансформувати в білі Жігулі.
17.08.2022 15:15 Ответить
Бажано знищити воргів саме так, як їхні склади та ланцюги постачання - Хаймерсами та артилерією. Не треба їх вичавувати на лівий берег - треба їх трансформувати в білі Жігулі.
17.08.2022 15:15 Ответить
Походу там Жигулей на всех не хватит
17.08.2022 16:28 Ответить
Тимур, ты идиот? Поинтересуйся, кто такой Костенко, а потом вещай со своего дивана.
17.08.2022 15:23 Ответить
если бы у нас не было оружия, то орки шли бы к Киеву по километру в час. минимум.
17.08.2022 15:50 Ответить
Костенко також оцінив існуючу загрозу ймовірного нового військового вторгнення РФ в Україну.
"З моєї точки зору - я дивлюся і на карти, і ми заслуховували кілька днів тому главу воєнної розвідки з його інформацією - ми можемо очікувати будь-яких дій, ескалації з боку Російської Федерації, в тому числі й гібридними методами. Але я не бачу зараз того угруповання військ, знаючи можливості нашої армії, щоб РФ могла спромогтись навіть на якесь локальне вторгнення на нашу територію", - говорить він.
05 ГРУДНЯ 2021
17.08.2022 15:20 Ответить
Это ты с передка блеешь, или со своего обосцанного дивана, дрыщ ЗЕбанутый?
17.08.2022 15:43 Ответить
Зачем он раскрыл страшную военную тайну? Мальчиш-Плохиш?
17.08.2022 15:21 Ответить
О логистике баранов мавзолейных можно написать сценарий ... Для Голливудского боевика...типа Арнольд Шварцнайгер и Сильвестр Сталлоне мочат крыс путлера Джавелинами и миссис HIMSRS ...
Сбор 100 миллионов долларов от фильма гарантирую.... 💙💛💪👍
17.08.2022 15:35 Ответить
Крысы путлера..хрюкните Крым наш....а Джанкой продался Госдепу Порошенко и Байдена..
17.08.2022 15:41 Ответить
Этот Костенко вечно выступает с прописными истинами.
Прямо не Капитан Очевидность, а генерал Ясен ...
17.08.2022 15:49 Ответить
Який ... переклад робив, що за ланцюги, ну біда бідова в Україні, а ви постійно примушуєте мене сміятися, дякую. Це не про людей, які поступово з помилками опановують українську мову, це про чудо-п@здаболів, що називають себе журналістами
17.08.2022 17:39 Ответить
Але звільнення Херсону це в основному репутаційні втрати для раші та репутаційний виграш для нас, після цього Херсон будуть зносити артою з лівого берега, стратегічно визволення Мелітополя це майже перемога у війні.
17.08.2022 18:03 Ответить
 
 